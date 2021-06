Nouveau gouvernement israélien : Netanyahu canalise Trump alors qu’il fait son dernier combat

Une atmosphère similaire existe maintenant. À la télévision israélienne, May Golan, une parlementaire du parti Likoud de Netanyahu, a qualifié Bennett et d’autres dirigeants du nouveau gouvernement éventuel de « terroristes » et de « kamikazes ». Netanyahu lui-même s’est adressé à la chaîne israélienne Channel 20, un réseau similaire à certaines des chaînes américaines de droite qui ont répété les fausses affirmations de Trump au sujet des élections de novembre, pour déplorer les supposés complots contre lui et dénoncer d’autres médias israéliens. Après que les comptes de médias sociaux du fils du Premier ministre, Yair Netanyahu, aient été temporairement suspendus lorsqu’il a exhorté ses partisans à faire du piquetage devant la maison d’un député de l’opposition, les responsables du Likud se sont présentés comme des victimes de la « censure » des Big Tech.