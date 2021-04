Google intègre la messagerie de chat et les salles de groupe à Gmail, à l’instar de l’intégration existante de Google Meet sur la plate-forme de messagerie Google. L’intégration du chat et des salles est déjà disponible pour les utilisateurs d’entreprise, mais maintenant Google déploie également cet «espace de travail intégré» pour les comptes Gmail personnels. Google dit qu’il veut faire de Gmail votre «maison pour le travail», l’objectif étant de permettre aux utilisateurs de tout faire sur une seule page sans avoir à passer d’un onglet à l’autre. Après l’intégration, Gmail dispose désormais de quatre onglets: Mail, Meet, Chat et Rooms. Alors que « Mail » et « Meet » sont en place depuis quelques mois, « Chat » est l’endroit où les utilisateurs peuvent envoyer des messages aux individus et aux petits groupes, et « Rooms » est comme Slack – dédié aux conversations plus importantes avec chat, fichiers et Tâches. Ces quatre onglets apparaissent sur la barre inférieure sur Android et sur le Web, la barre latérale de Gmail est divisée en quatre sections. Ces options peuvent être masquées en cliquant sur le chevron.

Les fonctionnalités des onglets «Chat» et «Salles» sont identiques à celles de l’application autonome Google Chat où les utilisateurs peuvent supprimer le client dédié. De nombreux comptes Google gratuits peuvent activer la nouvelle intégration de Gmail et de chat aujourd’hui sur Android et sur le Web, l’expérience n’étant pas encore disponible sur iOS. Les comptes d’entreprise auront besoin de l’autorisation de l’administrateur pour utiliser la nouvelle intégration. Les utilisateurs d’Android doivent s’assurer qu’ils utilisent la dernière version de l’application Gmail. Pour accéder à la nouvelle intégration, les utilisateurs doivent activer « Accès anticipé » au chat sur chacun de leurs appareils Android et sur le Web, ainsi que sur les comptes Google.

Comment activer le nouveau Gmail avec chat, salles

Les utilisateurs d’Android doivent ouvrir leur application Gmail, accédez à Paramètres> Compte Gmail personnel> Général> Chat (accès anticipé)> Essayer> Gmail redémarrera avec un didacticiel et vous invitera à désactiver les notifications de l’application Google Chat autonome.

Sur le Web, les utilisateurs doivent visiter mail.google.com/mail/u/0/#settings/chat, puis sélectionner « » Google Chat (accès anticipé) au lieu de « Hangouts classiques », puis cliquer sur la boîte de dialogue Confirmer. .