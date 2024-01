« Nouveau Gaza » sans Palestiniens : l’extrême droite israélienne veut reconstruire un territoire réservé aux Juifs

Le rabbin Eitan Cahn a une longue barbe rousse non taillée et une vision très précise de l’avenir de la ville de Gaza. Il veut faire de la plus grande ville du territoire palestinien, aujourd’hui un champ de bataille de décombres de béton, une ville verte et de haute technologie rebaptisée « Nouvelle Gaza », et interdire aux Palestiniens l’accès à la ville – et au reste de Gaza.

« La seule façon d’avoir la paix est si les Arabes ne sont pas là », a déclaré le rabbin de 49 ans lors d’un événement intitulé « Les colonies apportent la sécurité », organisé dimanche soir à Jérusalem. Le journal de Wall Street rapports. « Ce sera une ville israélienne. »

Alors qu’Israël n’a pas encore formulé de vision pour Gaza après la fin de sa guerre avec le Hamas, le mouvement nationaliste religieux d’extrême droite a un plan clair pour l’avenir, qui a été exposé en détail dimanche, lorsque des milliers de personnes, dont beaucoup des colons israéliens religieux vivant en Cisjordanie occupée – ont rejoint les ministres du gouvernement lors d’un événement bruyant dans un auditorium bondé à Jérusalem.

Pour y parvenir, de nombreux participants ont parlé d’encourager la « migration volontaire » des Palestiniens hors de Gaza, alors même qu’Israël fait face à des accusations de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice selon lesquelles il mène un génocide des Palestiniens vivant à Gaza afin de vider la bande de Gaza. territoire des Palestiniens.

Le ministre des Communications Shlomo Karhi, membre du parti Likoud de Netanyahu, a donné sa définition de la migration « volontaire ».

En temps de guerre, a déclaré Karhi, « le « volontaire » est parfois un état que vous imposez jusqu’à ce qu’ils donnent leur consentement. »

Le chef de l’opposition Yair Lapid a qualifié la conférence de “honte pour le chef de Netanyahu”, et il a averti qu’il ne serait pas bon de plaider en faveur de la réinstallation de Gaza et de l’expulsion de ses 2,2 millions d’habitants palestiniens.

« Cela causera des dommages internationaux, compromettra les négociations potentielles, mettra en danger les soldats de Tsahal et reflète un grave manque de responsabilité », a déclaré Lapid.

Les organisateurs ont présenté des cartes montrant les projets de nouvelles colonies israéliennes à Gaza, et des hommes ont dansé sur des chants religieux et patriotiques pendant la diffusion d’une vidéo montrant des soldats israéliens à Gaza brandissant des pancartes indiquant qu’ils étaient de retour à Gaza pour de bon, a rapporté le Journal.

Des membres du cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu et au moins un membre de son parti, le Likoud, ont expliqué à la foule que les Palestiniens seraient « encouragés » à quitter la bande de Gaza.

“Si nous ne voulons pas d’un autre 7 octobre, nous devons rentrer chez nous et contrôler [Gaza]. Nous devons trouver un moyen légal d’émigrer volontairement [Palestinians] et condamner à mort les terroristes”, a déclaré le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, du parti Otzma Yehudit, dans un discours prononcé lors de la conférence.

“Nous nous levons, nous avons une nation de lions [and many children] y reviennent en tant que combattants. Nous devons nous assurer qu’ils reviennent là-bas en tant que colons pour protéger le peuple israélien », a déclaré le ministre des Finances Bezalel Smotrich du parti sioniste religieux, dans son discours.

Netanyahu lui-même n’a pas approuvé le plan, et les dirigeants de l’opposition et de l’armée avertissent que parler de nettoyage ethnique à Gaza est contraire aux valeurs d’Israël, à ses objectifs de guerre et à tout espoir de paix.

Une immense carte de Gaza dominait les participants, avec les emplacements des futures colonies israéliennes possibles clairement indiqués. Les organisateurs se sont regroupés derrière six stands, un pour chacune des colonies israéliennes ambitieuses, depuis les villages en bord de mer du nord jusqu’à une communauté ultraorthodoxe à la frontière égyptienne, et ont exhorté les participants à s’inscrire en tant que résidents potentiels.

Literie et vêtements sont suspendus pour sécher à l’extérieur d’un café de plage où des gens se sont réfugiés près d’un camp de tentes pour Palestiniens déplacés à Rafah, près de la frontière égyptienne, dans le sud de la bande de Gaza. Les droitiers israéliens veulent construire de nouvelles colonies juives à Gaza et évacuer « volontairement » les Palestiniens de Gaza. AFP/via Getty Images

Cahn, le rabbin, a présenté une carte couleur de la ville de Gaza, avec des quartiers portant des noms hébreux. La zone de Shujaiya a été rebaptisée « Héros de Gaza », en hommage aux soldats israéliens qui y sont morts récemment. L’ancien quartier chic de Rimal, qui abrite le site d’une ancienne synagogue, a été surnommé « quartier du roi David ».

Bat-Hen Sarig, 36 ans, qui a grandi dans une colonie israélienne à Gaza, a déclaré qu’elle rêvait de revenir depuis qu’elle a été forcée de partir en 2005.

« Il y a six mois, nous n’aurions pas pu imaginer que ce moment arriverait si tôt », a déclaré Sarig, qui vit dans une colonie de Cisjordanie, au Journal. « Si nous revenons en arrière, ce n’est pas seulement au nord de la bande. Toute la bande de Gaza appartient au peuple d’Israël.

Ronit Bonomo, 66 ans, a déclaré que les colonies israéliennes sont le seul moyen d’assurer une paix durable.

« Nous avons essayé pendant 17 ans de vivre en paix avec les Arabes. Après ce qui s’est passé le 7 octobre, nous ne pouvons plus vivre en paix. Les gens en ont assez de la guerre », a déclaré Bonomo.