Nouveau format de la Ligue des champions : comment la Premier League gagne 5 places

La Ligue des champions prendra un tout nouveau look la saison prochaine, avec plus d’équipes et un tout nouveau format.

Quatre autres clubs participeront à la phase de groupes, avec 36 en compétition, et les deux ligues les plus performantes d’Europe cette saison obtiendront chacune une place supplémentaire pour 2024-25.

Quelles sont les chances que la Premier League anglaise obtienne l’une de ces places supplémentaires ? Et comment cela affectera-t-il le reste de la division ?

Nous expliquons comment la Ligue des champions fonctionnera à partir de 2024-2025 et pourquoi elle est importante cette saison.

Le tirage au sort de la phase de groupes de l’UCL 2023-24, le dernier de l’ancien format, aura lieu jeudi à 17 h au Royaume-Uni / midi HE.

Qui obtient les quatre places supplémentaires à l’UCL ?

2 places ira dans les ligues les plus performantes d’Europe cette saison en cours. La place revient à l’équipe suivante de la ligue qui ne s’est pas automatiquement qualifiée. La saison dernière, cela aurait été Liverpool et Atalante. Ces places seront très probablement attribuées à des clubs des meilleures ligues.

1 lieu ira à l’équipe classée troisième du championnat classée cinquième au coefficient UEFA (c’est en fait la performance moyenne de tous ses clubs en Europe.) La saison dernière, c’était la France, donc Marseille serait allé directement à la phase de groupes de l’UCL, avec Stade Rennais promu de la Ligue Europa aux qualifications de l’UCL. Cependant, les Pays-Bas ont dépassé la France à la cinquième place au début de cette saison, de sorte que l’Eredivisie pourrait obtenir une place supplémentaire pour la saison nationale 2024-25.

1 lieu ira sur le chemin de qualification pour les champions. Auparavant, quatre équipes passaient par cette voie pour accéder à la phase de championnat, mais à partir de la saison prochaine, elles seront cinq. La place ne peut pas revenir à une équipe des 10 meilleures ligues car leurs champions ne passent pas les qualifications.

Combien de clubs de Premier League seront qualifiés pour la Ligue des Champions ?

Comme ces dernières saisons, les quatre meilleures équipes d’Angleterre se qualifieront automatiquement pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Il en va de même pour la Liga espagnole, la Bundesliga allemande et la Serie A italienne.

Comment cinq équipes peuvent-elles se qualifier pour la Ligue des Champions ?

Les deux ligues qui ont les meilleurs coefficients cette saison obtiendront une place supplémentaire en phase de groupes de l’UCL la saison prochaine.

Si l’Angleterre figure parmi les deux premiers, la cinquième place de la Premier League se qualifiera pour la Ligue des Champions. Le coefficient individuel du club n’est pas pertinent ; il va à l’équipe suivante du classement national.

La bonne nouvelle pour la Premier League est qu’elle s’est classée parmi les deux premiers au cours de six des sept dernières saisons.

2016-17 : Espagne et Angleterre

2017-18 : Angleterre et Espagne

2018-19 : Angleterre et Espagne

2019-20: Espagne et Allemagne

2020-21 : Angleterre et Espagne

2021-22 : Angleterre et Pays-Bas

2022-23 : L’Angleterre et l’Italie

En 2019-20, l’Allemagne a devancé l’Angleterre à la deuxième place avec une seule victoire.

La Premier League est donc quasiment assurée pour cinq places à l’UCL ?

Les clubs anglais ont dominé et se sont confortablement classés dans les deux premiers championnats au cours des trois dernières saisons. Ça a l’air bien, mais il y a un twist.

La Premier League comptera huit clubs en Europe cette saison, puisque West Ham United a remporté l’UEFA Europa Conference League et ne s’est pas qualifié pour l’Europe au niveau national ; cela signifie que chaque victoire d’un club anglais vaudra légèrement moins au coefficient car il s’agit d’une moyenne de huit clubs au lieu de sept.

La dernière fois que l’Angleterre avait huit clubs en Europe, en 2015-2016, elle n’avait terminé que troisième au classement par coefficient de la saison – bien que Southampton et West Ham n’aient pas réussi à passer les tours de qualification.

Cette saison, les huit équipes participeront aux phases de groupes de l’une des trois compétitions, Aston Villa ayant effectivement gagné 5-0 à Hibernian lors du match aller des séries éliminatoires grâce aux qualifications de l’Europa Conference League.

La place de l’Angleterre pourrait être encore renforcée cette semaine, car les autres ligues pourraient ne pas disposer d’un effectif complet d’équipes en phase de groupes. Lors du match aller de la semaine dernière, l’équipe de LaLiga Osasuna a perdu à domicile contre le Club de Bruges en Belgique, l’Eintracht Francfort de Bundesliga a fait match nul contre l’équipe bulgare du Levski Sofia et la Fiorentina de Serie A a été battue au Rapid Vienne en Autriche.

À seulement deux reprises au cours des huit dernières saisons, une ligue a terminé aux deux premières places du coefficient sans un ensemble complet d’équipes en phase de groupes – les deux fois en Premier League : 2018-19 (Burnley ne s’est pas qualifié), 2015- 16 (West Ham ne s’est pas qualifié.)

Tout bien considéré, il faudrait une très mauvaise saison pour que la Premier League ne gagne pas cinq places. Brighton & Hove Albion et Villa, ainsi que Newcastle United, qui pourrait se voir confier un groupe difficile en Ligue des champions, devraient lutter durement pour mettre sérieusement en doute la cinquième place de l’Angleterre.

Quand saurons-nous qui obtiendra les places supplémentaires ?

Dans de nombreuses saisons, cela peut devenir évident en mars, une fois que l’on sait quelles ligues ont des équipes qualifiées pour les quarts de finale des trois compétitions européennes.

Cependant, la saison 2019-20 montre que cela peut aller jusqu’au bout. L’Allemagne n’a pas dépassé la Premier League pour la deuxième place jusqu’à ce que le Bayern Munich batte le Paris Saint-Germain 1-0 en finale de la Ligue des champions. Si cela se répète cette saison, nous ne saurons pas quelle ligue obtiendra la deuxième place supplémentaire avant la finale de l’UCL qui aura lieu le 1er juin.

Cela laisserait deux clubs des ligues nationales prier pour un bon résultat en finale. En 2019-2020, le Bayer Leverkusen et Leicester City ont terminé respectivement cinquième en Allemagne et en Angleterre. Leverkusen aurait eu besoin que le Bayern remporte la finale de l’UCL pour obtenir la place, tandis que Leicester exigeait que le Bayern perde le match.

Nous pourrions également imaginer une situation dans laquelle, par exemple, Arsenal remportant la Ligue des champions pourrait offrir à Tottenham Hotspur, cinquième, une place en Ligue des champions.

Que deviennent les autres places européennes en Premier League ?

Les deux places de performance en Ligue des Champions cette saison sont une place supplémentaire en plus de ce qu’elles sont attribuées de droit aux associations. La Premier League compterait huit équipes en Europe.

Les cinq premiers iraient à l’UCL, le sixième en Ligue Europa avec les vainqueurs de la FA Cup. Les vainqueurs de la Coupe Carabao obtiendraient une place en Conference League.

Si les vainqueurs de la coupe nationale se qualifient pour l’Europe, les places sont transférées à la ligue ; il serait donc possible pour le huitième du championnat de décrocher une place en Europe.

Quel est le nombre maximum de places que la Premier League peut avoir en UCL ?

Sous l’ancien système, un maximum de cinq clubs d’une même association pouvaient disputer la Ligue des champions. Cela signifiait que dans le cas improbable où des équipes de la même ligue remporteraient la Ligue des champions et la Ligue Europa, mais que toutes deux termineraient en dehors des places de l’UCL au niveau national, la quatrième place devrait alors céder sa place et entrer dans l’UEL.

Il est désormais possible que sept équipes de Premier League puissent gagner une place à l’UCL : Les cinq premiers, et les vainqueurs de l’UCL et de l’UEL.

Il serait également techniquement possible d’avoir 11 équipes de Premier League en Europe : l’allocation habituelle de sept, plus la place supplémentaire en Ligue des champions et les tenants du titre des trois compétitions européennes (s’ils terminent en dehors d’une position européenne.)

L’UEFA n’a pas encore pris de décision sur un nombre maximum pour l’un ou l’autre. Des sources ont déclaré à ESPN que la réunion du Comité exécutif de l’UEFA au premier trimestre 2024 serait susceptible de finaliser ces chiffres et, s’il y a une limite, comment cela affecterait les autres clubs de cette ligue.

Qu’est-ce qui va être différent dans la Ligue des Champions ?

À partir de la saison prochaine, 36 clubs participeront à la Ligue des Champions et ils figureront tous dans un seul grand classement. L’ancien format (actuel) voyait 32 clubs répartis en huit groupes de quatre équipes.

Il y aura toujours un tirage au sort en début de saison, mais uniquement pour déterminer le calendrier des phases de championnat : huit matchs pour chaque club, quatre à domicile et quatre à l’extérieur.

Les 36 équipes seront réparties en quatre pots de neuf. Le pot 1 regroupera les tenants du titre de l’UCL et les huit clubs ayant les meilleurs coefficients. Les champions des meilleures ligues nationales et les tenants du titre de l’UEL ne seront plus prioritaires pour le pot 1. Les pots 2 à 4 sont classés selon le coefficient du club.

Chaque club sera tiré au sort pour affronter deux équipes de chaque pot – une à domicile et une à l’extérieur. Ainsi, contrairement au format actuel, un club du Pot 1 jouera un match contre deux autres clubs du Pot 1.

En règle générale, les clubs d’une même association ne seront pas tirés au sort les uns contre les autres. Cependant, pour éviter une impasse, les ligues comptant quatre clubs ou plus pourraient jouer un match contre une autre équipe du même pays.

À partir de la table finale, les huit premiers accèdent directement aux huitièmes de finale. Les positions 9 à 24 entreront en séries éliminatoires pour remporter les huit autres places en huitièmes de finale. Les positions 25 à 36 sont éliminées d’Europe. Il n’y a aucune protection de pays dans aucun des tours à élimination directe.

Contrairement aux saisons précédentes, il n’y a pas de rétrogradation des équipes de la Ligue des Champions à la Ligue Europa après la phase de championnat. Une fois éliminée, votre saison européenne est terminée.

Il n’y aura qu’un seul tirage au sort des huitièmes de finale à partir des huitièmes de finale, les équipes étant classées en fonction de leur position finale en phase de championnat et sans protection du pays. Cela signifie qu’il est important de savoir où vous terminez dans le classement ; plus vous êtes haut, plus vous aurez une voie à élimination directe favorable – du moins sur le papier.

– Comment la phase à élimination directe de l’UCL s’appuiera sur le tennis du Grand Chelem

La Ligue Europa et la Ligue de Conférence (elle perdra « Europa » de son nom la saison prochaine) suivront le même format, toutes deux élargies à 36 clubs.

Rien d’autre?

Oui. Il y a eu un changement dans ce qu’on appelle le « rééquilibrage », qui se produit si le détenteur du titre de l’UEL ou de l’UCL s’est qualifié au niveau national.

Par exemple, la saison dernière, Manchester City a remporté la Ligue des champions mais a terminé parmi les quatre premiers de la Premier League – mais ils n’avaient pas besoin de la place réservée aux tenants du titre. Cette place a été attribuée à la ligue suivante dans le tableau des coefficients de l’UEFA, ce qui signifie que le Shakhtar Donetsk n’a pas eu à se qualifier.

Mais dès la saison prochaine, le rééquilibrage se fera sur la base du coefficient d’un club plutôt que de celui d’une ligue.

Place du tenant du titre UCL : Va au meilleur coefficient de club individuel de la voie des champions. Cette saison, cela aurait été Dinamo Zagreb.

Place de titulaire du titre UEL en UCL : Va au meilleur coefficient de club individuel du parcours des champions ou des non-champions. Dinamo Zagreb sont toujours les mieux classés, et si les deux places de détenteur du titre étaient disponibles, le prochain à en bénéficier aurait été Rangers.

Place de tenant du titre UECL en UEL : Va au meilleur coefficient individuel de club lors des qualifications. Cette saison, ce serait Ajax-Amsterdam.