Nouveau film “Star Wars” du showrunner “Watchmen”, selon des rapports

Un nouveau film “Star Wars” est en cours de développement avec une paire de noms à la mode déjà attachés, selon les médias.

Damon Lindelof, showrunner de “Lost”, “The Leftovers” et “Watchmen”, co-écrit le nouveau film de Lucasfilm, avec Sharmeen Obaid-Chinoy de “Ms. Marvel” signé pour réaliser site de divertissement multimédia Date limite.

Obaid-Chinoy est surtout connue pour avoir réalisé ses courts métrages documentaires primés aux Oscars “Saving Face” et “A Girl in the River : The Price of Forgiveness”.

Il n’y a pas de date de sortie pour le film et son intrigue est toujours secrète. Le co-auteur de Lindelof n’a pas non plus été signalé. Mais le long métrage à venir marque le premier plateau de tournage “Star Wars” pour les salles depuis “The Rise of Skywalker” de 2019.

« Star Wars : The Rise of Skywalker » a été un énorme succès pour la franchise, rapportant 1 milliard de dollars au box-office mondial. Le studio a récemment concentré ses efforts sur sa série d’action en direct pour Disney +, notamment “The Mandalorian”, “The Book of Boba Fett”, “Obi-Wan Kenobi” et “Andor”.

En septembre, Disney a retiré “Rogue Squadron” de Patty Jenkins de son calendrier de sortie. Le film a été annoncé en 2020 et devait sortir en décembre 2023.

D’autres projets de films “Star Wars” de Taika Waititi, Rian Johnson et Kevin Feige n’ont pas encore été officiellement annoncés par le studio ni donnés de dates de sortie.