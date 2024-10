Nouveau film Predator, suite d’Alien Romulus et mises à jour de Speed ​​3 révélées

C’est l’été où le public des salles de cinéma s’est vraiment familiarisé avec le célèbre logo du XXe siècle, avec les projecteurs en arc de cercle et tout le reste. La division appartenant à Disney était partout, grâce aux succès Royaume de la planète des singes et Extraterrestre : Romulussans parler de Le premier présage. Même Deadpool et Wolverinequi a rapporté 1,3 milliard de dollars, présentait le logo avant et dans le film, qui était en partie une lettre d’amour aux films Marvel de l’ère Fox.

Le 20e guide est la main ferme de Steve Asbell, le cadre de longue date de Fox qui est devenu président de la division en 2020, juste au moment où la pandémie a frappé. Il a parcouru les films de transition, puis les films sur la pandémie, puis le passage au streaming et le retour au cinéma.

Mais même si les films de l’été portaient autrefois sur les franchises, le studio a un œil très tourné vers l’avenir. Il travaille avec des cinéastes émergents sur des fonctionnalités de streaming qu’il pourrait adapter au cinéma si une opportunité se présente. Et c’est appuyer sur l’accélérateur sur certains films de cinéma originaux.

« Tout ce succès nous donne de l’équité et de l’élan pour prendre ces photos », déclare Asbell, soulignant que la division entre en production sur un long métrage de Bruce Springsteen avec Jeremy Allen White plus tard ce mois-ci et qu’elle devrait tourner. Envoyer de l’aide avec Sam Raimi en janvier. L’année prochaine, il sortira une comédie du thriller d’espionnage de James L. Brookes et Rami Malek L’amateur. D’autres projets démarreront cet été.

Même les bureaux sont animés de nos jours, avec un Planète singes simian, orné de teintes froides, accueillant les visiteurs et une belle vitrine en bois et en verre en cours de construction pour abriter les nombreux Oscars historiques de la division.

Avec Étranger Après avoir terminé sa sortie en salles en octobre et Springsteen sur le point de démarrer la production, Asbell, qui supervise neuf directeurs de production ainsi que leurs équipes de soutien, reprend son souffle, ne serait-ce que pour un instant. Mais il s’est assis avec Le journaliste hollywoodien pour discuter de l’équilibre entre le streaming et le cinéma, les originaux et la propriété intellectuelle établie, et en a renversé plus qu’il ne le devrait sur deux, oui, nous avons dit deux, Prédateur films à venir l’année prochaine.

C’est à bien des égards l’été où les studios du 20e siècle ont pris leur envol au sein de l’empire Disney. Alors, qu’est-ce que cela signifie d’être des studios du 20e siècle en 2024 ?

Je suis ici depuis presque cinq ans maintenant, et cela a été un voyage incroyable avec Disney en fait, car il n’y a pas de sorte de nous et eux, c’est juste nous. Je veux dire, Alan [Bergman, Disney co-chair] est l’un de nos champions depuis le début. Il a soutenu notre liste depuis le tout début, tout au long du marketing, de la distribution et de la publicité. Nous sommes tous très proches maintenant et nous sommes tous amis. Cela semble très intégré et on a l’impression que cet été, en particulier, nous avons pu contribuer au modèle Disney plus large. Et maintenant nous avons David Greenbaum, qui est, heureusement pour moi, un très vieil ami à moi. C’est un cadre d’un goût impeccable et il a franchement apporté une vraie énergie aux deux divisions. Et donc, ce que cela signifie, je pense, c’est des cinéastes, de grandes franchises et des films originaux pour les salles de cinéma et le streaming.

Où est l’équilibre entre les jeux originaux et les jeux de franchise ?

À l’heure actuelle, cela ressemble à l’année prochaine, soit la moitié de la liste. La première tâche consistait d’abord à comprendre ces films de franchise et à trouver la bonne cadence de diffusion. Avatar, Singes, Étranger et Prédateur spécifiquement. Réussir ces tâches était la première partie, ce que nous avons fait maintenant. Et donc cette idée est de pouvoir dire : « D’accord, nous savons quand le Avatar les films arrivent. Nous savons maintenant Prédateur. Il y en aura un autre Singes en 27, disons simplement. »Donc, savoir où nous pouvons planifier ces franchises, cela nous aide à regarder et à nous demander avec quels types de films originaux en termes de genre voulons-nous tester le marché ?

Comment décidez-vous lesquels seront diffusés en streaming et lesquels ne le seront pas ?

Le paysage a changé et le théâtre est de retour. Il y a beaucoup plus d’opportunités dans les films de cinéma, mais depuis la consolidation de Disney+ et Hulu, il y a un public énorme pour ces films. [streaming] films. Il y a toujours ce problème avec les films en streaming où nous pouvons vraiment prendre des risques et où ils peuvent en quelque sorte être ce dont ils ont besoin. Ils n’ont pas nécessairement besoin d’atteindre ce seuil théâtral : « combien ça coûte ? Combien d’écrans ?

Extraterrestre : Romulus était censé passer directement au streaming, mais cela a changé juste avant le tournage. Alors, qu’est-ce qui a motivé ce changement ?

Cela a commencé comme un film en streaming parce que nous avons commencé le développement lorsque nous étions en période de COVID et il n’était pas clair quelle serait notre stratégie en salle ou en streaming. À l’époque, nous avions différents types de catégories budgétaires pour le streaming, et nous étions toujours prudents quant à ne pas vouloir dépenser trop d’argent pour le streaming de films. Nous ne savions pas encore exactement comment ils fonctionneraient sur la base des mesures. Et la vérité est que nous avons commencé en espérant que le théâtre reviendrait à une certaine normale. Mais nous avons réalisé ce film et, franchement, tous les autres films que nous avons réalisés pour le streaming, avec le même soin et la même conservation que nous le faisons pour nos films de cinéma.

Quelle est la prochaine étape pour Étranger?

Nous travaillons actuellement sur une idée de suite. Nous n’avons pas encore tout à fait conclu notre accord avec Fede [Alvarez]mais nous allons le faire, et il a une idée sur laquelle nous travaillons. Les deux survivants, Rain et Andy, interprétés par Cailee Spaeny et David Jonsson, ont été de véritables moments forts du film. Et donc j’y pense toujours comme : « Wow, où les gens veulent-ils les voir aller ensuite ? Nous savons qu’il y aura des extraterrestres. Nous savons qu’il y aura de superbes décors d’horreur. Mais je suis tombé amoureux d’eux deux et je veux voir quelle est leur histoire.

Jon Landau, qui produisait le Avatar films, malheureusement décédé cet été. A le quotidien Avatar 3 changé du tout ?

C’est juste difficile personnellement, parce que Jon est quelqu’un à qui je parlais tous les jours et il a été pour moi un mentor et un bon ami et a eu un impact incroyable sur tout le monde. Je veux dire, c’est une énorme perte. C’était un très, très bon ami et une sorte de demi-esprit pour Jim. [Cameron]quelle que soit la manière dont il le décrit. Il nous manque tous les jours. Mais cela n’a pas changé. Cela n’a pas affecté la date de sortie ou le calendrier de Jim ou quoi que ce soit de ce genre. Nous étions déjà sur une piste qui avait ses propres jalons et repères.

Tour d’horizon des titres du 20e siècle ! Mec libre 2?

Pas encore. [Shawn Levy and Ryan Reynolds] il faut trouver une idée. Et ils sont juste occupés.

Roi suites ou préquelles.

Il n’est pas prévu de les faire de si tôt.

Plus de films policiers d’Agatha Christie.

Plus, oui. Nous avons, Et puis il n’y en avait pas. Nous avons Témoin à charge. Nous faisons Mlle Marple. Il y a un tas d’autres titres sur lesquels nous travaillons. Nous entretenons des relations très étroites avec le domaine.

UN Maître et commandant préquelle ?

J’essaie tellement. C’est le premier film sur lequel j’ai travaillé chez Fox il y a vingt ans. Nous avons un excellent scénario. Il lui faut juste le bon réalisateur.

N’importe lequel Mourir dur des projets ?

Non, pas encore.

En voici un gros. Est-ce que le prochain Prédateur le film sortira-t-il en salles ? [Editors note: this conversation took place before Disney dated Predator: Badlands for a 2025 release in theaters.]

Oui. Et non.

Tu me tues ici.

Oui, un Prédateur le film aura une salle de cinéma. Je vais vous le dire très simplement. Après Proie est devenu un succès, Dan [Trachtenberg] est revenu et a dit qu’il ne voulait pas le faire Proie 2. Et nous nous disons : « Que veux-tu faire ? » Et il a débité un tas d’idées vraiment folles mais vraiment cool. Nous en avons en fait réalisé deux. Deux sortiront l’année prochaine. L’un dont je ne peux pas encore parler, mais l’autre est le live-action Prédateur film avec Elle Fanning qui vient de se terminer en Nouvelle-Zélande. Cela sortira en salles l’année prochaine.

Vous m’époustouflez. Abordons celui-ci à la fois. Un Prédateur le film sort en salles?

C’est intitulé Badlands et c’est une idée absolument dingue. C’est un truc de science-fiction, mais ce n’est pas ce que tout le monde pense. Et je veux dire, c’est génial. C’est tellement fou. Mais nous avons confiance en Dan.

Maintenant tu as dit qu’il y avait une seconde Prédateur film.

Il y a une seconde Prédateur film pour lequel nous avons des projets différents. Dan a en fait réalisé les deux.

Il y a donc un secret Prédateur film—

Il y a un secret Prédateur film qui sortira avant la sortie en salle mais je ne peux rien dire pour l’instant.

Bien. Verrons-nous éventuellement un autre Alien contre prédateur?

Probablement.

Je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet.

Ce ne serait pas comme vous le pensez. C’est ça le problème. Pas de la manière dont on l’appellera simplement Alien contre prédateur ou quelque chose comme les films originaux. Si nous faisons cela, ils seront créés de manière organique à partir de ces deux franchises que nous avons continué avec des personnages dont nous tombons amoureux et ces personnages se combineront… peut-être. Mais nous n’en sommes pas arrivés là. Et nous n’allons pas simplement nous en sortir.

Lors d’une projection du 30e anniversaire de Vitesse il y a quelques semaines, Sandra Bullock a déclaré qu’Hollywood n’était peut-être pas assez courageux pour un Vitesse 3. Réponse?

Hollywood est assez courageux. Nous sommes assez courageux. Nous sommes assis près du téléphone. (Des rires)

C’est un de ces derniers films qu’on n’a pas refait. Et pour vraiment être une raison de revenir, il faut que ce soit une excellente idée et une idée passionnante (Bullock et Keanu Reeves). Parce que ce serait la raison pour le voir. C’est évidemment un titre très important pour nous, mais ce n’est pas quelque chose que nous prendrons à la légère ou que nous essaierons simplement de les mettre en service. Ils devraient participer au développement de cette idée.

