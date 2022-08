Nouveau film Blackberry pour explorer l’ascension et la chute du smartphone canadien

L’ascension et la chute catastrophique de ce qui était autrefois l’entreprise la plus précieuse du Canada est prévue pour le grand écran.

Mûre racontera l’histoire de Research in Motion (RIM), basé à Waterloo, en Ontario, créateurs de l’appareil titulaire, qui a été pendant un certain temps le téléphone intelligent le plus populaire au monde.

Le film met en vedette l’acteur canadien Jay Baruchel dans le rôle du cofondateur de la société Mike Lazaridis et Il fait toujours beau à Philadelphie‘s Glenn Howerton en tant que co-PDG Jim Balsillie.

Le film a été adapté du livre de 2015 Perdre le signal : l’ascension et la chute spectaculaires de BlackBerryde Sean Silcoff et Jacquie McNish.

Research in Motion, qui a changé son nom pour Blackberry en 2013, était responsable du Blackberry, qui était autrefois le smartphone le plus populaire au monde. (David Donnelly/CBC) Matt Johnson de Toronto réalise et apparaît également dans le film en tant qu’autre cofondateur de RIM, Doug Fregin. Le casting comprend également Cary Elwes, Saul Rubinek et Michael Ironside. Mardi, les producteurs ont ajouté que Mûre avait terminé la production. Il a été tourné à Hamilton, en Ontario et dans les environs, avec quelques scènes de Waterloo et de Londres à proximité. XYZ Films, qui a cofinancé le film, présentera le projet aux acheteurs du TIFF, tandis qu’Elevation Pictures le distribuera au Canada.

RIM a été fondée en 1984 par les partenaires commerciaux Lazaridis et Fregin, qui avaient auparavant travaillé ensemble sur une entreprise d’enseignes LED en faillite. Après une décennie passée à se lancer dans divers autres projets technologiques, ils se sont tournés vers les systèmes de communication bidirectionnels qui allaient devenir la base du terminal BlackBerry.