Nouveau film Barbie avec Margot Robbie interdit au Vietnam | Nouvelles du monde

Le film Barbie tant attendu de Warner Bros a été interdit au Vietnam.

Le film, qui devait sortir dans le pays le 21 juillet, a été interdit de distribution nationale sur une scène présentant une carte qui montre la Chine territoire revendiqué unilatéralement en mer de Chine méridionale, ont rapporté les médias officiels.

La « ligne à neuf tirets » en forme de U est utilisée sur les cartes chinoises pour illustrer ses revendications sur de nombreuses zones de la mer de Chine méridionale, y compris des zones que le Vietnam considère comme faisant partie de son plateau continental, où il a attribué des concessions pétrolières.

« Nous n’accordons pas de licence pour la sortie du film américain ‘Barbie’ au Vietnam car il contient l’image offensante de la ligne en neuf tirets », a déclaré Vi Kien Thanh, chef du Département du cinéma, un organisme gouvernemental chargé des licences et censurer les films étrangers, a déclaré au journal Tuoi Tre.

Quels autres films ont été interdits dans le pays ?

Barbie n’est pas le premier film à faire face à une interdiction dans le pays.

En 2019, le vietnamien Le gouvernement a également retiré le film d’animation Abominable de DreamWorks et en 2022, il a interdit le film d’action Uncharted de Sony pour la même raison.

En 2021, Netflix a également retiré Pine Gap de ses services au Vietnam à la suite d’une plainte des responsables de la diffusion du pays.

D’autres émissions et films interdits dans le pays selon IMDB incluent Family Guy, The Hunger Games, Full Metal Jacket et Platoon – parmi beaucoup d’autres.

Le Vietnam et la Chine ont depuis longtemps des revendications territoriales qui se chevauchent sur une étendue potentiellement riche en énergie dans la mer de Chine méridionale.

Le pays d’Asie du Sud-Est a accusé à plusieurs reprises les navires chinois de violer sa souveraineté.

Sky News a contacté Warner Bros pour un commentaire.

Le nouveau film Barbie

Margot Robbie et Ryan Gosling dirigent le casting du nouveau film sur la célèbre poupée.

Réalisé par Greta Gerwig, il sortira le 21 juillet ici au Royaume-Uni.

Le film familial durera un peu moins de deux heures.

Le contexte de la scène qui a conduit à l’interdiction au Vietnam n’est pas clair.

Mais les bandes-annonces du film suggèrent que les cinéphiles peuvent s’attendre à de la musique et à beaucoup de rose.