Shure a un héritage de longue date dans le domaine audio. Dans l’espace commercial et audio de masse, il a excellé dans la fabrication d’accessoires et d’instruments audio au fil des ans. Dans l’espace personnel, les écouteurs intra-auriculaires et supra-auriculaires filaires de Shure ont été largement recommandés comme les meilleurs. Celui-ci, cependant, est une première – le Shure Aonic 50 est la première tentative de la société de fabriquer des écouteurs intra-auriculaires sans fil, et il dispose également d’une suppression active du bruit. Cela accroche carrément les écouteurs dans un marché dirigé par Sony et Bose. Les options de Bowers & Wilkins et Sennheiser ont également été très compétitives, tandis que les valeurs aberrantes d’Audeze, Beyerdynamic et Jays ont également jeté des choix impressionnants dans le panier. Désormais, ce mix éclectique est rejoint par le Shure Aonic 50, rendant plus intense un secteur déjà compétitif.

Alors, voici à quoi cela ressemble – si vous voulez une paire d’écouteurs sans fil à réduction de bruit active au son de qualité supérieure (et à l’apparence), vous avez le Sony WH-1000XM4, le Bose 700, le Sennheiser Momentum 3 Wireless, le Bowers & Wilkins PX Wireless, l’Audeze Mobius, le Beyerdynamic Lagoon, le Jays Q-Seven et maintenant le Shure Aonic 50. Chacun de ces sept écouteurs se situe entre Rs 25 000 et Rs 35 000, et chacun promet des années d’expertise en ingénierie audio pour vous offrir le meilleur son et le meilleur bruit annulation que l’argent peut acheter. Étant donné que ce n’est pas une petite somme d’argent pour une paire d’écouteurs, il est exponentiellement plus important de prendre votre décision d’achat correctement.

Est-ce donc Shure que vous devriez acheter?

LIRE AUSSI | Sony WH-1000XM4 Review: Voici comment rendre les écouteurs à réduction de bruit brillants presque parfaits

Design, confort et durabilité: classe suintante, mais pas le meilleur à transporter

Le Shure Aonic 50 cible carrément le consommateur premium, qui ne serait pas forcément un audiophile. L’emballage de vente au détail franchement massif donne un peu une idée de la taille du casque, et à l’intérieur de la boîte en forme de gâteau aux prunes, l’Aonic 50 est également livré avec un étui de voyage en cuir plutôt grand. Bien que la qualité de l’étui de voyage soit assez bonne, elle est très loin de toute définition de pratique. La raison principale derrière cela est que l’Aonic 50 ne s’effondre pas – étant donc plutôt droit et encombrant à transporter.

Les écouteurs sont en fait assez lourds, le poids des écouteurs étant quelque chose qui vous gênera si vous prévoyez de les porter pendant de longues heures. Même avec l’annulation active du bruit réglée sur un confort «normal», le Shure Aonic 50 n’est pas confortable à porter trop longtemps. Ceci, ajouté au fait que les écouteurs de l’Aonic 50 ne peuvent pas être repliés, en fait une paire d’écouteurs inutilement lourde. Il prendra un peu trop de place dans votre sac à dos de nuit et, lors de son utilisation, il sera plutôt lourd sur la tête.

Cependant, je trouve personnellement le design de l’Aonic 50 assez suave. La qualité de construction globale est assez splendide, et Shure a prêté ici une sensation d’élégance discrète de la même manière que vous le verriez dans les voitures allemandes. Malgré une sensation de lourdeur, le rembourrage des oreillettes est assez lisse et confortable, ce qui améliore l’expérience globale. Son réglage du bandeau n’est pas aussi lisse que les rails en acier presque sans friction des Apple AirPods Max, mais le rail en métal mat fait très, très bien son travail.

Le Shure Aonic 50 se sent également construit pour durer, et tous les boutons ont une sensation de clic rassurante. Cela ressemble à une paire d’écouteurs haut de gamme, et sa taille et son poids sont ses principales limites, ce qui l’empêche d’être un casque qui peut être transporté facilement ou porté pendant de longues heures.

LIRE AUSSI | Sennheiser Momentum 3 Wireless Review: les casques haut de gamme que les riches aimeraient acheter

Qualité audio: bien détaillée, riche et précise, avec de la place pour configurer

La principale caractéristique audio de Shure a toujours été de produire un son de qualité studio. S’adressant naturellement aux producteurs de musique et aux concepteurs sonores, Shure a toujours configuré ses pilotes pour offrir une signature sonore neutre, ainsi que des détails très détaillés et complexes de l’audio qu’il délivre. Avec sa première tentative d’écouteurs à réduction de bruit sans fil haut de gamme, Shure a tenté de reproduire exactement cela.

Le Shure Aonic 50 fait beaucoup de tout cela. Malgré son prix, Shure ne brise pas la norme d’utiliser des pilotes à armature équilibrée. Au lieu de cela, il utilise des pilotes dynamiques de 50 mm qui ont été très bien réglés, ce qui permet à Shure de réduire au minimum la distorsion, tout en conservant des détails tonaux infimes. Cela résume à faire de l’Aonic 50 une paire d’écouteurs qui sonne très bien avec une application compagnon pour configurer son son, et la qualité globale du son peut aller de compliquée à sublime, en fonction de ce que vous recherchez.

Les haut-parleurs de l’Aonic 50 sont réglés pour offrir une basse délicieusement authentique. Grâce à la signature sonore neutre, les basses fréquences ne sont pas artificiellement commutées. Cependant, l’accent est largement mis sur les bas et les pilotes mettent suffisamment l’accent sur les bas. Dans des morceaux tels que Charlie des Red Hot Chili Peppers, la basse de Flea est très clairement représentée comme une backline forte et serrée. Il n’y a pas de distorsions à noter, même à des volumes plus élevés, ce qui fonctionne également bien pour divers genres. Cela ajoute encore à la polyvalence de l’Aonic 50, en ce sens qu’il convient à la plupart des genres que vous pouvez écouter.

L’application compagnon Shure Play Plus offre la possibilité d’amplifier les graves dans une certaine mesure, ce qui aidera à répondre aux préoccupations de ceux qui préfèrent les signatures sonores biaisées dans les basses. La configuration du son neutre avec une image audio fidèle à la source est particulièrement avantageuse pour les genres tels que le rock et le métal, qui mettent naturellement l’accent sur les basses dans le son maîtrisé. Un domaine dans lequel le Shure Aonic 50 excelle particulièrement est celui des médiums, où les voix offrent une grande précision de hauteur et de ton. La gamme globale et le timbre des écouteurs sont ici, où différentes caractéristiques vocales sont très bien représentées – des barytons tels que Nick Cave, aux hauteurs hautes octaves telles que Robert Plant et Roger Daltrey, et aux médiums naturellement chauds tels que Camilla Cabello aux faussets aigus et aigus tels que Sharon Den Adel.

LIRE AUSSI | Audeze Mobius Review: casque haut de gamme avec son immaculé et suivi 3D

Les aigus sont bien faits aussi, établissant davantage la polyvalence générale de l’Aonic 50. Il y a aussi un flair considérable dans la signature sonore, et l’Aonic 50 excelle à offrir le zing et le punch supplémentaires qui ajoutent un peu de couleur à l’ensemble. du son. C’est ce qui est également crucial dans les casques onsumer, qui, selon Shure, est ce qu’est l’Aonic 50. En conséquence, ce qu’il produit est ce peu de flair ajouté au rock et à d’autres genres de musique élaborés.

En termes comparatifs, l’Aonic 50 se classe parmi les meilleurs des écouteurs à réduction de bruit active sans fil haut de gamme. Il n’est pas aussi chaud que le Sony 1000XM4 ou le Bose 700, ce que tout le monde n’aimerait pas vraiment. Il offre une suppression du bruit très adéquate, mais son mode de transmission audio, qui vous permet d’écouter ce qui se passe autour de vous, amplifie le son autour, donnant une sensation plutôt artificielle. Malgré la suppression passive du bruit, il y a beaucoup de fuites audio à des niveaux de volume supérieurs à 70%, ce qui ne serait pas une bonne chose pour les voyageurs fréquents.

Verdict: des écouteurs que vous devriez certainement envisager

Le Shure Aonic 50 n’est pas une option à laquelle vous pourriez jeter un coup d’œil rapide et passer. Au lieu de cela, la première tentative de Shure dans la catégorie de suppression du bruit sans fil est fortement recommandée pour sa représentation authentique du son, sa bonne annulation du bruit et son excellente autonomie de batterie qui devrait suffire pour des sessions d’écoute de musique moyennes pendant une semaine de travail entière. Dans un premier temps, il présente des défauts tels que le fait d’être trop lourd et encombrant, associé à une signature sonore légèrement trop détaillée et neutre qui peut ne pas convenir à tout le monde. Cependant, à Rs 30 000, le Shure Aonic 50 vaut certainement la peine d’être pris en considération et est une option qui ne vous laissera certainement pas déçu.