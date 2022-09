Nouveau E ! La série suit les enfants à la recherche du statut de star

Alerte nouveau spectacle !

Nous connaissons tous des noms comme Mathew Knowles, Joe Jackson et Kris Jenner, mais E! fait appel à la prochaine génération de gestionnaires de talents ET à leur progéniture douée avec leur nouvelle émission “Raising AF ***ing Star”. La série suit la vie de jeunes stars montantes de tout le pays et de leurs parents qui les aident à réussir à Hollywood.

Découvrez une bande-annonce de la série ci-dessous:

WOW… Il ne fait aucun doute que les enfants sont talentueux, mais nous voyons un couple qui pourrait certainement avoir besoin de plus de discipline. Ces momagers et dadagers ont définitivement les mains pleines !

RENCONTREZ LES FAMILLES :

LA FAMILLE SHEN

Dans le comté d’Orange, en Californie, les sœurs Chacha (10) et Kennie (15) poursuivent la gloire dans l’industrie du divertissement avec l’aide de leur maman Sam et de leur père Phil.

En tant que PDG de la famille, organisatrice d’événements et gestionnaire, Sam est une ancienne danseuse de compétition qui a abandonné sa carrière de danseuse et a maintenant mis tous ses rêves dans ses enfants. Sam gère la carrière de leurs filles dans l’industrie et leur présence sur les réseaux sociaux, attirant un public impressionnant grâce à leurs talents d’acteur, de danseur, de mannequinat et de chanteur.

Lorsque la jeune Chacha, qui est dans son “année d’or” en tant qu’enfant interprète, commence à obtenir plus d’opportunités que sa sœur aînée, y compris un clip vidéo et une apparition sur “Access Hollywood”, Sam se trouve dans une position difficile pour donner à ses enfants une attention égale non seulement en tant que mère, mais en tant que gestionnaire.

