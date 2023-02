Nouveau document classifié trouvé dans la recherche du FBI de la maison de Pence

WASHINGTON (AP) – Le FBI a découvert un document supplémentaire avec des marques classifiées au domicile de l’ancien vice-président Mike Pence dans l’Indiana lors d’une perquisition vendredi, à la suite de la découverte par ses avocats le mois dernier de documents gouvernementaux sensibles là-bas.

Le conseiller de Pence, Devin O’Malley, a déclaré que le ministère de la Justice avait effectué “une recherche approfondie et illimitée de cinq heures” et supprimé “un document avec des marques classifiées et six pages supplémentaires sans ces marques qui n’ont pas été découvertes lors de l’examen initial par l’avocat du vice-président. .”

La recherche, décrite comme consensuelle après des négociations entre les représentants de Pence et le ministère de la Justice, intervient après qu’il a été assigné à comparaître dans une enquête distincte sur les efforts de l’ancien président Donald Trump pour annuler les élections de 2020 et alors que Pence envisage une candidature républicaine à la Maison Blanche en 2024. .

Pence est maintenant le troisième haut responsable américain actuel ou ancien, après Trump et le président Joe Biden, à faire fouiller leurs maisons par des agents du FBI à la recherche de documents classifiés. La volonté de Pence et Biden de permettre au FBI de fouiller leurs maisons et de se présenter comme pleinement coopératifs reflète le désir des deux d’éviter le drame qui a enveloppé Trump l’année dernière et a obligé le ministère de la Justice à obtenir un mandat d’inspection. sa propriété en Floride.

La police a bloqué la route à l’extérieur du quartier de Pence à Carmel, juste au nord d’Indianapolis, vendredi après-midi alors que le FBI se trouvait à l’intérieur de la maison. Ils ont été vus partir peu après 14 heures. Pence et sa femme étaient hors de l’État, rendant visite à de la famille sur la côte ouest après la naissance de leurs deuxième et troisième petits-enfants.

Un membre de l’équipe juridique de Pence était au domicile pendant la perquisition et le FBI a reçu ce qui a été décrit comme un accès illimité pour rechercher des documents avec des marques classifiées, des documents qui pourraient être classifiés mais sans marques et tout autre document soumis à la loi présidentielle sur les archives. .

O’Malley a déclaré que Pence avait demandé à son équipe juridique de continuer à coopérer avec le DOJ et “d’être totalement transparente grâce à la conclusion de cette affaire”.

Le FBI avait déjà pris possession de ce que l’avocat de Pence avait précédemment décrit comme un “petit nombre de documents” qui avaient été “mis en boîte et transportés par inadvertance” au domicile de Pence dans l’Indiana à la fin de l’administration Trump.

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement renvoyé un appel demandant des commentaires.

Des avocats spéciaux distincts ont enquêté sur la découverte de documents portant des marques de classification au domicile de Biden dans le Delaware et dans son ancien bureau de Washington, ainsi que dans le domaine de Trump en Floride. Les responsables tentent de déterminer si Trump ou un membre de son équipe a criminellement entravé l’enquête en refusant de remettre les documents avant la saisie du FBI. Le FBI a récupéré plus de 100 documents marqués classifiés alors qu’il exécutait un mandat de perquisition à Mar-a-Lago en août dernier.

Les circonstances des affaires Biden et Pence sont nettement différentes de celles de Trump.

Pence, selon son avocat Greg Jacob, avait demandé un examen par ses avocats des dossiers stockés à son domicile « par excès de prudence » lors du tumulte suscité par la découverte de documents classifiés au domicile et à l’ancien bureau privé de Biden. Lorsque les documents de Pence ont été découverts le 16 janvier parmi quatre boîtes qui avaient été transférées au domicile de Pence pendant la transition, a déclaré Jacob, ils ont été sécurisés dans un coffre-fort verrouillé et signalés aux Archives nationales. Les agents du FBI les ont ensuite récupérés.

Le matériel trouvé dans les boîtes provenait principalement de la résidence de l’Observatoire naval où Pence vivait lorsqu’il était vice-président. D’autres matériaux provenaient d’un tiroir de bureau de l’aile ouest.

Pence a déclaré qu’il ignorait que les documents étaient en sa possession.

“Soyons clairs : ces documents classifiés n’auraient pas dû se trouver dans ma résidence personnelle”, a récemment déclaré Pence à la Florida International University. “Des erreurs ont été commises et j’en assume l’entière responsabilité.”

“Nous avons agi au-dessus de la politique et avons fait passer les intérêts nationaux en premier”, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, les Archives nationales ont demandé aux anciens présidents et vice-présidents américains de revérifier leurs dossiers personnels pour tout document classifié après l’annonce des découvertes de Biden et Pence.

Le Presidential Records Act stipule que tous les documents créés ou reçus par le président pendant son mandat sont la propriété du gouvernement américain et seront gérés par les Archives à la fin d’une administration.

Colvin a rapporté de New York. L’écrivain d’Associated Press Tom Davies à Carmel, Ind., a contribué à ce rapport.

Jill Colvin et Eric Tucker, Associated Press