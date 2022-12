Nouveau dieu du football ? Sachin Tendulkar montre ses talents de footballeur dans une vidéo virale

Avec la fièvre de la Coupe du Monde de la FIFA à son plus haut niveau pour les fans de football, on ne peut imaginer le buzz qu’elle a créé parmi les fans indiens qui admirent leurs équipes préférées participant au tournoi. Au milieu de toute la folie du football, la vidéo de Sachin Tendulkar jouant au football est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les fans ne pouvaient s’empêcher de louer la légende du cricket qui a montré ses talents de footballeur dans le clip.

La vidéo partagée par le Master Blaster lui-même a amassé plus de 239 000 likes au moment de la rédaction de l’article. Dans le clip viral, on pouvait voir Tendulkar jouer au football avec zèle et enthousiasme. Il portait un gilet orange sur un t-shirt et un short bleus. Alors qu’il courait autour du football en plein zeste, ses fans ne pouvaient s’empêcher d’admirer son talent nouvellement refait surface qui les a fait réfléchir “New Football God?”

“Le football dans ma tête”, a lu la légende qui accompagnait la courte vidéo alors que le thème de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 était joué en toile de fond.

Les internautes ont été impressionnés par les talents de footballeur de l’as du cricket alors que l’un d’eux a écrit : « Le dieu du cricket essaie également d’être un dieu du football ». Un autre utilisateur a répondu : « Dieu du cricket ». Le troisième a fait remarquer le maillot à tout le monde et a commenté: «Cette vieille pratique du Sahara. GOLDEN DAYS “, tandis que le quatrième utilisateur a fait remarquer:” Quelle forme physique monsieur “.

Plus tôt, l’ancien joueur de cricket indien a également partagé une photo en tenue de golf tenant un club de golf au milieu du sol. Cela montre comment le joueur de cricket continue d’élargir ses horizons avec ses multiples talents.

Non seulement cela, mais l’amour de Tendulkar pour la nourriture est également mis en évidence alors qu’il garde son flux Insta “rempli” de contenu lié à la nourriture. Récemment, il a partagé des photos tenant une assiette pleine de Vada Pav alors qu’il a également été vu en train de déguster du lassi dans la nourriture de Jaipur le mois dernier.

