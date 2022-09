« Nouveau départ » possible pour ceux qui doivent des amendes et des frais ordonnés par le tribunal du comté de McHenry – Shaw Local

Pour la première fois, le bureau du greffier du circuit du comté de McHenry organisera une « semaine d’amnistie », offrant à ceux qui n’ont pas payé les amendes, les frais et les contraventions imposés par le tribunal une chance de rembourser leur dette.

La possibilité de prendre un «nouveau départ» sera offerte du lundi au 16 septembre, a déclaré la greffière du circuit du comté de McHenry, Kathy Keefe.

“Bien que ce ne soit qu’un petit pas, nous espérons que la fourniture de ce service allégera un peu le fardeau auquel les personnes qui doivent des soldes impayés au 22e circuit judiciaire peuvent être confrontées”, a déclaré Keefe.

L’offre, qui se déroule du lundi au 16 septembre, exige que les dettes soient remboursées en totalité et n’inclut pas les frais de recouvrement ni les intérêts.

Une “petite partie” des cas qui ont été récupérés ont des soldes de “dizaines de milliers” et comprenaient principalement des cas de crime, a déclaré Robin Shetley, adjoint en chef au bureau du greffier du circuit du comté de McHenry.

“Les infractions au code de la route, aux ordonnances et aux conduites en état d’ivresse représentent plus de 75 % des cas avec des soldes en souffrance, et 85 % de tous les cas en recouvrement ont un solde de 500 $ ou moins”, a déclaré Shetley.

L’amnistie ne s’applique pas aux amendes et aux frais qui ont déjà été payés, ni aux remboursements d’impôt qui ont été appliqués sur ce qui est dû, ont déclaré des responsables du comté.

«Nous faisons cela pour donner aux gens la possibilité de se tenir au courant de leurs amendes et frais en souffrance sans les frais de recouvrement et les intérêts supplémentaires, réduisant ainsi leur charge financière», a déclaré Shetley. « Il existe diverses raisons pour lesquelles les amendes et les frais ne sont pas payés. Ces raisons vont des personnes incapables de payer en raison de l’absence de revenu au simple fait d’ignorer les amendes et les frais imposés par le tribunal. »

L’avocat de la défense, Matthew Haiduk, a déclaré que la semaine d’amnistie de mardi était “un bon début”, mais qu’il fallait faire davantage.

En 2014, Haiduk, ainsi que les avocats locaux de la défense Ray Flavin et James Kelly, ont déposé une plainte fédérale contre le bureau du greffier du circuit du comté de McHenry alléguant que les frais ajoutés – en plus des amendes imposées par les juges à titre de sanction pour la condamnation – étaient inconstitutionnels.

Bien que le procès de Haiduk ait été rejeté par la suite – le juge l’a interprété comme une attaque civile contre un jugement pénal – et que les honoraires du greffier sont toujours évalués, le défendeur est maintenant informé dans la salle d’audience par le juge de ces coûts supplémentaires. On leur montre également tous les frais sur un écran alors qu’ils sont encore dans la salle d’audience.

“Je pense que chaque semaine devrait être une semaine d’amnistie”, a déclaré Haiduk. « Cela n’a pas de sens de punir davantage les pauvres parce qu’ils ne pouvaient pas payer et qu’ils n’ont pas payé dans un délai artificiel. Je ne pense pas que le bureau du greffier devrait ajouter ces frais de toute façon. Quelqu’un qui n’a pas les moyens de payer cette amende initiale ne peut certainement pas payer les intérêts et les pénalités qui s’y rattachent.

“Vous avez des frais de justice fixés par des politiciens, des amendes fixées par des juges qui gagnent des centaines de milliers de dollars et tous sont déconnectés de ce que les gens de la classe ouvrière vivent en ce moment.”

Haiduk a déclaré avoir vu une fois l’amende d’un accusé de 500 $ passer à 2 700 $ avec les frais ajoutés par le bureau du greffier.

Les honoraires supplémentaires du greffier sont utilisés pour récupérer les coûts de la poursuite de quelqu’un et pour financer des programmes gouvernementaux, tels que la défense des enfants et l’indemnisation des victimes.

Keefe a déclaré que depuis 2014, de nombreux changements ont été apportés à la façon dont les frais de justice sont évalués.

Elle a souligné la Criminal and Traffic Assessment Act, qui est entrée en vigueur en juillet 2019 et “a rationalisé des décennies d’ajouts et de frais disparates dans les lois de l’État en une seule loi”, a-t-elle déclaré dans un e-mail mardi. La loi était basée sur les recommandations du groupe de travail bipartite sur les frais de justice statutaires, auquel elle a siégé.

La loi a normalisé les frais de justice en 13 barèmes d’évaluations potentielles pour les infractions pénales et routières, allant de 2 215 $ pour une infraction criminelle en matière de drogue à 1 381 $ pour un délit DUI à 226,00 $ pour une infraction mineure au code de la route, a-t-elle déclaré.

Pour la première fois, a déclaré Keefe, les gens avaient également un moyen de demander une renonciation totale ou partielle aux frais criminels en fonction de leur incapacité à payer, similaire au processus de renonciation qui avait été mis en place pour les frais de dossier civil. Il a également augmenté le montant horaire crédité pour la conversion des amendes et des frais en heures de service public.

Shetley a déclaré que le bureau du greffier de circuit prévoyait de faire de la semaine d’amnistie un événement annuel chaque automne.

Ceux qui souhaitent participer peuvent appeler le bureau du greffier au 815-334-4190 ou envoyer un courriel à CircuitClerk@mchenrycountyil.gov pour recevoir un devis pour le montant dû dans leur cas, moins les frais et les intérêts.

Les paiements peuvent être effectués en ligne sur www.mchenrycircuitclerk.orgen personne au bureau du greffier du circuit entre 8 h et 16 h 30, ou par courrier au bureau au 2200 N. Seminary Ave., Woodstock IL 60098. Les paiements peuvent être effectués en espèces, par chèque personnel, par carte de crédit ou de débit.