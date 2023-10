Nouveau danger pour l’Ukraine : prendre le parti d’Israël dans la guerre contre le Hamas et Gaza

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

KIEV — Le soutien immédiat et énergique du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Israël dans sa lutte contre le Hamas a mis en péril près d’un an d’efforts concertés de Kiev pour gagner le soutien des nations arabes et musulmanes dans sa guerre contre la Russie. Les premières déclarations de Zelensky en faveur d’Israël après l’attaque surprise du Hamas, au cours de laquelle plus de 1 400 Israéliens ont été tués, ont aidé l’Ukraine à rester sous les projecteurs internationaux et l’ont placée fermement du côté des États-Unis.

La position de Zelensky a également attiré l’attention sur les relations de plus en plus étroites entre la Russie et l’Iran, qui est l’un des principaux sponsors du Hamas, un ennemi juré d’Israël, et également un important fournisseur de drones et d’autres armes pour Moscou.

Le Hamas et la Russie sont « le même mal, et la seule différence est qu’il y a une organisation terroriste qui a attaqué Israël et ici un État terroriste qui a attaqué l’Ukraine », a déclaré Zelensky dans un discours devant l’Assemblée parlementaire de l’OTAN le 9 octobre.

Mais alors que l’opération militaire israélienne va entrer dans sa quatrième semaine et que les pertes civiles palestiniennes augmentent, la guerre à Gaza constitue l’un des tests diplomatiques les plus difficiles pour l’Ukraine depuis l’invasion russe en février 2022.

Des pays comme la Turquie, l’Arabie Saoudite et le Qatar, qui ont parfois apporté un soutien crucial à l’Ukraine, ont accusé l’Occident de faire deux poids, deux mesures à Gaza, faisant allusion à la large condamnation des morts civiles en Ukraine par rapport aux critiques sourdes d’Israël.

Les tensions avec les pays musulmans et arabes ne sont cependant qu’un des risques auxquels Kiev est confrontée, qui doit désormais également faire face à l’attention du monde qui se tourne en grande partie vers une nouvelle guerre au Moyen-Orient, ainsi qu’aux demandes concurrentes de soutien militaire américain à un moment où les Républicains de la Chambre des Représentants vient d’élire un nouveau président, Mike Johnson (La.), qui s’est opposé à l’envoi d’une aide supplémentaire à l’Ukraine.

Certains experts ont noté qu’Israël avait déjà clairement indiqué qu’il n’allait pas apporter un soutien plus important à l’Ukraine.

Randa Slim, experte en consolidation de la paix au Middle East Institute, a déclaré qu’Israël n’avait d’autre choix que de maintenir ses relations avec Moscou, en partie à cause du contrôle russe sur la Syrie, et elle a souligné qu’Israël avait rejeté l’offre de visite de Zelensky après l’attaque du Hamas.

La position pro-israélienne de Zelensky « n’avait pas de sens », a déclaré Slim, ajoutant que de nombreux pays arabes et musulmans voient plus de similitudes entre Israël et la Russie – en tant que puissances militaires agressives – qu’entre Israël et l’Ukraine.

« C’est là que se trouve la région arabe », a-t-elle déclaré. « Ils n’accepteront pas ce que dit Biden, comparant la Russie et le Hamas. Ils comparent davantage la Russie et Israël en ce qui concerne le nombre de morts et le ciblage des civils.

Zelensky, a-t-elle dit, pourrait se faire plus d’amis s’il était « prêt à dire que ce que fait la Russie en Ukraine est ce qu’Israël fait à Gaza ». Mais, a-t-elle ajouté, « je ne vois pas l’Ukraine prête à faire cela ou disposée à le faire ».

Tout comme le président russe Vladimir Poutine n’a initialement présenté aucune condoléance directe à Israël ni aucune réprimande ferme à l’égard du Hamas, Zelensky a tardé à parler de la nécessité de protéger les civils palestiniens à Gaza alors qu’Israël intensifiait ses frappes aériennes en représailles.

Lorsque la nouvelle de l’attaque du Hamas a été annoncée, Zelensky et les membres de son équipe ont comparé le Hamas à la Russie, affirmant que les Ukrainiens avaient « une compréhension particulière de ce qui arrive » aux Israéliens. (Un grand nombre d’immigrants ukrainiens et russes vivent en Israël.)

Dix jours plus tard seulement, Zelensky faisait indirectement allusion au bombardement de Gaza par appel pour la nécessité de protéger les civils et pour la désescalade.

Pendant ce temps, Zelensky s’est abstenu de critiquer les frappes israéliennes, malgré la mort à Gaza de milliers de civils palestiniens et d’au moins 21 citoyens ukrainiens.

Les ministres des Affaires étrangères de la Turquie et du Qatar, qui ont joué un rôle déterminant dans les négociations entre l’Ukraine et la Russie sur des questions telles que l’échange de prisonniers de guerre et le blocus russe des exportations de céréales ukrainiennes, ont publié une déclaration commune dénonçant l’hypocrisie occidentale.

« Il n’est pas permis de condamner le meurtre de civils dans un contexte et de le justifier dans un autre », a déclaré Mohammed bin Abdulrahman al-Thani du Qatar. Le Turc Hakan Fidan a ajouté que l’incapacité de l’Occident à condamner les meurtres à Gaza « constitue un double standard très grave ».

Dans une interview accordée à CNN, la reine Rania de Jordanie a également émis de vives critiques : « On nous dit que c’est mal de tuer une famille, une famille entière, sous la menace d’une arme, mais qu’il est acceptable de les bombarder à mort ?

D’autres experts ont déclaré que les efforts de Zelensky pour établir des comparaisons ne trouveraient probablement pas un écho auprès des pays arabes.

L’Ukraine « n’a jamais été à l’avant-garde » du monde arabe, a déclaré Kristian Ulrichsen, chercheur à l’Université Rice et auteur d’ouvrages sur les relations entre l’Ukraine et les Arabes. “C’est un conflit qui ne les concerne pas.”

Ulrichsen a ajouté : « Israël consomme tellement de bande passante que je ne pense pas que quiconque au Moyen-Orient pense vraiment à l’Ukraine en ce moment. »

Ce week-end, l’Ukraine devait accueillir un troisième cycle de négociations visant à susciter un soutien mondial à son « plan de paix » – qui appelle au retrait unilatéral des troupes russes du territoire ukrainien occupé et à la restauration complète de la souveraineté territoriale de l’Ukraine.

Contrairement à la première réunion sur la formule de paix en Ukraine en août, organisée par l’Arabie saoudite à Djeddah et à laquelle participaient des délégués de presque toutes les grandes puissances non alignées, il n’était pas clair si les responsables saoudiens assisteraient à l’événement de ce week-end à Malte.

Zelensky s’est entretenu lundi avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, et dans la lecture de l’appel lancé par Riyad, il n’y a eu aucune mention de la conférence de Malte ou d’une aide supplémentaire pour l’Ukraine.

La Chine, qui s’est jointe ces derniers jours à la Russie pour appeler au retour à une solution à deux États pour régler le conflit israélo-palestinien, n’était pas présente à l’événement de Malte, a rapporté Bloomberg News.

La Turquie envisageait d’envoyer une délégation à Malte, mais ces derniers jours, le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est prononcé avec force contre Israël et a décrit le Hamas comme un mouvement de résistance – un contraste frappant avec les positions déclarées de Zelensky.

Alors que la Russie multiplie ses attaques sur le front oriental, l’Ukraine ne peut guère se permettre de perdre des amis. Cela est particulièrement vrai compte tenu de l’opposition croissante des Républicains au Congrès à l’idée d’envoyer davantage d’aide à l’Ukraine.

Le président Biden a proposé une aide supplémentaire de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine et, dans un discours récent, a lié ce montant à un financement accru pour Israël et au renforcement de la protection des frontières aux États-Unis.

Mais la Maison Blanche doit maintenant composer avec Johnson, le nouveau président de la Chambre, qui a voté à plusieurs reprises contre un financement supplémentaire de l’Ukraine et a déclaré à Fox News son intention de séparer le financement de l’Ukraine de l’aide à Israël.

Johnson a déclaré que Washington n’abandonnerait pas l’Ukraine, mais a remis en question les objectifs ultimes de la Maison Blanche. Pendant ce temps, en Europe, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a récemment rencontré Poutine en marge d’une conférence en Chine, tente de faire rejeter une proposition d’aide de l’Union européenne de 50 milliards d’euros à l’Ukraine.

Le paquet européen sera voté en décembre dans le cadre du budget 2023-2027 du bloc et nécessite l’unanimité des 27 pays membres pour être approuvé.

Tymofiy Mylovanov, ancien ministre ukrainien de l’économie, s’est dit convaincu que L’administration de Zelensky élaborerait un plan visant à relancer le soutien international à l’Ukraine et à maintenir l’attention sur la guerre à court et moyen terme.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères, l’administration présidentielle ukrainienne et un porte-parole de Zelensky n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les implications potentielles de leur plan.

L’Ukraine, quant à elle, se prépare à l’éventualité d’une diminution du soutien américain, selon Orysia Lutsevych, directrice du programme Ukraine à Chatham House, un groupe de réflexion basé à Londres.

Le « Plan B » de l’Ukraine – comme en témoignent les récentes coentreprises avec des sociétés d’armement allemandes et turques ainsi que les négociations avec les fabricants britanniques et américains – consiste à se distancier autant que possible de la politique étrangère extérieure, a déclaré Lutsevych.

“Si l’Amérique abandonnait complètement l’Ukraine, ce serait très difficile”, a déclaré Lutsevych. “Mais l’Ukraine continuera à se battre avec les ressources dont elle dispose seule et celles de ses alliés européens.”

Kareem Fahim à Istanbul a contribué à ce rapport.