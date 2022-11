Nouveau cycle de pourparlers de paix entre l’Éthiopie et les représentants du Tigré

NAIROBI, Kenya (AP) – Une nouvelle série de pourparlers a commencé entre le gouvernement éthiopien et les représentants régionaux du Tigré pour régler les détails militaires et autres de la signature la semaine dernière d’une cessation “permanente” des hostilités dans un conflit qui aurait tué des centaines de milliers de personnes. de personnes.

Les réunions au Kenya à partir de lundi impliquent les commandants militaires des deux parties ainsi que les principaux négociateurs politiques. Les questions qui devraient être discutées comprennent la manière de surveiller l’accord et la reprise de l’accès à l’aide humanitaire et aux services de base dans la région du nord du Tigré en Éthiopie.

Un responsable familier avec les pourparlers organisés par le gouvernement kenyan a déclaré qu’ils devraient se poursuivre jusqu’à mercredi. Le fonctionnaire a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler publiquement.

Déjà, un canal de communication a été établi entre les deux parties pour faire face à tout incident “car les deux reconnaissent le défi de communiquer pleinement avec toutes leurs unités pour arrêter les combats”, a déclaré le responsable.

Ceux qui facilitent et assistent aux pourparlers comprennent l’envoyé de l’Union africaine et ancien président nigérian Olesegun Obasanjo, l’ancien président kenyan Uhuru Kenyatta et des officiers militaires nigérians, sud-africains et kenyans. Les États-Unis et l’Autorité intergouvernementale régionale pour le développement sont observateurs.

Cara Anna, l’Associated Press