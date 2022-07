Nouveau Crystal Palace signant l’analyse de Cheick Doucoure, l’opinion d’un expert, la comparaison de Conor Gallagher et plus encore

Par Ben Brown









Crystal Palace a annoncé Cheick Doucouré comme son troisième ajout cet été, signant le milieu de terrain du RC Lens pour un montant d’environ 18 millions d’euros plus des ajouts potentiels.

Le milieu de terrain malien de 22 ans a connu une solide saison en Ligue 1, aux côtés de Seko Fofana dans la salle des machines de Lens alors que son équipe a terminé 7e, à seulement quatre points du football européen cette saison.

Mais, pour de nombreux fans de Palace, la pré-saison sera la première chance qu’ils auront de voir leur nouvelle recrue en action, alors pour quel type de joueur ont-ils réellement déboursé ?

analyses statistiques

À 22 ans, Doucouré a tout le temps d’être façonné dans ce que Crystal Palace juge bon de faire de lui, mais à Lens, il a principalement joué comme l’option la plus conservatrice dans un milieu de terrain à deux.

Pour l’équipe française offensive, Doucouré a été chargé de s’asseoir profondément, de ramasser le ballon des trois arrières et de trouver soit les arrières latéraux, soit son collègue milieu de terrain Seko Fofana, qui a reçu beaucoup plus de permis pour se déplacer vers l’avant.

Contrairement à son coéquipier, cependant, Doucouré a préféré faire progresser le ballon avec sa passe plutôt qu’en le portant directement lui-même, gardant sa portée de passe relativement courte. Au cours de la saison dernière, il n’a réalisé en moyenne que 0,79 dribbles par 90 minutes complétées, alors qu’il tentait plus de six «passes progressives» au cours de la même période.

Aidé quelque peu par le style de jeu avec lequel Lens opère, Doucouré gère un énorme 4,89 tacles et interceptions par match, légèrement en dessous du nombre mis en place par Declan Rice de West Ham (5,06), et plus que le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey (3,9).

Et spécialiste de la Ligue 1 Jérémy Smith estime que l’international malien a tous les outils pour réussir en Premier League.

« Il a toujours été noté, mais il est toujours passé un peu sous le radar. Ce n’est pas un nom massif, mais il n’a que 22 ans et il a cette expérience, donc je pense que c’est une bonne décision », a-t-il déclaré. 101.

“Parfois, il y a de légers problèmes de concentration et de positionnement, mais je pense que c’est le genre de poste où vous améliorez probablement cela grâce à l’expérience plutôt qu’autre chose. Je pense qu’il est sur une bonne courbe d’apprentissage.

Comment se compare-t-il à Gallagher?

Bref, ce sont des joueurs très différents. Conor Gallagher est devenu un favori des fans lors de sa période de prêt à Selhurst Park l’été dernier, avec son style d’action qui s’est fait aimer des fidèles du sud de Londres.

Doucouré pourrait bien le faire aussi, mais d’une manière très différente. Il est beaucoup moins susceptible d’apparaître avec des buts cruciaux (il n’en a que 3 en 67 matches de Ligue 1), alors que, comme mentionné ci-dessus, il préfère de loin une passe importante à un dribble clé.

“Je ne dirais pas qu’il est créatif”, a expliqué Smith. “C’est un joueur intelligent qui va libérer quelqu’un d’autre pour que ce joueur trouve ensuite la passe clé.”

Gallagher, en revanche, a été beaucoup plus direct et a reçu beaucoup plus de liberté que Doucouré n’est susceptible d’être remis par Patrick Vieira. En fait, il serait probablement plus approprié de comparer l’homme de Chelsea à Seko Fofana, l’ancien coéquipier de Doucouré, qu’à l’international malien, l’Anglais tirant beaucoup de coups et faisant la plupart de son meilleur travail autour de la surface de réparation, comme son touche dans le spectacle de la boîte.

Comme l’explique Smith, «Il ne semble pas avoir beaucoup d’intérêt à rejoindre des attaques ou quoi que ce soit du genre, et je pense qu’il pourrait toujours être transformé en un milieu de terrain défensif complet ou continuer dans ce rôle plus box-to-box.

Doucouré peut se trouver mieux adapté à un double pivot et à un rôle plus profond que Gallagher, ce qui peut nécessiter un autre corps plus en avant ou un changement de système pour l’accueillir.

Cependant, Smith pense que changer de style de jeu ne devrait pas être trop difficile pour Doucouré, qui a déjà joué dans plusieurs systèmes, dont le style à 3 en défense avec lequel Lens opère.

“Il s’est parfois retrouvé à jouer seul dans un 3-1-4-2, ou il peut jouer dans un milieu de terrain à deux, donc je pense qu’il s’est déjà adapté à différents systèmes”

En fait, Smith voit plus l’ancien homme de Brighton Yves Bissouma à Doucouré que l’étoffe d’un autre Gallagher.

“Cela peut sembler une comparaison paresseuse simplement parce qu’ils sont tous les deux maliens, mais il ressemble un peu à Yves Bissouma en ce sens qu’en ce moment, son rôle se situe quelque part entre un milieu de terrain défensif et un véritable box-to-box”, a-t-il déclaré. 101.

“Je pense qu’il a la capacité de pousser un peu plus haut, mais pour le moment, il montre qu’il peut faire un peu de tout, et c’est juste une affaire de peut-être qu’il trouve une position que c’est.”

Les fans de Palace devraient-ils être excités?

À en juger par les statistiques et ceux qui l’ont regardé régulièrement lors de la campagne de Ligue 1 de la saison dernière, cela semble certainement le cas.

“Doucouré est un joueur de qualité qui, je pense, s’il continue à s’améliorer comme il est, il pourrait faire partie d’une équipe du top 6”, a déclaré notre expert.

“Vous ne pouvez pas le dire avec certitude à l’avance, mais tout chez Doucouré dit qu’il a le moteur pour pouvoir se qualifier en Premier League.”

S’il le fait, Palace aura un joueur de haut niveau entre ses mains et pourrait bien repousser l’intérêt des plus grands clubs d’ici quelques années.

