Mais mardi, lorsque le sénateur Sherrod Brown, démocrate de l’Ohio et membre de rang du Comité sénatorial des banques, a demandé à Rettig si l’IRS serait prêt à commencer les paiements mensuels de crédit d’impôt pour enfants en juillet, il a eu une réponse simple.

« Nous le sommes », a déclaré Rettig. « Si nous finissons par ne pas être sur la bonne voie pour une situation imprévue, nous vous en informerons ainsi que le comité. »

300 $ par mois pour les enfants de moins de six ans

Le crédit complet est disponible aux particuliers qui ont des enfants et dont le revenu brut rajusté est inférieur à 75 000 $, ou 150 000 $ pour un couple marié faisant une déclaration conjointe. L’avantage supplémentaire sera progressivement éliminé pour les contribuables qui gagnent plus d’argent et cessera pour les personnes qui gagnent 95 000 $ et les couples mariés qui gagnent 170 000 $ en déclarant conjointement.

Les contribuables qui gagnent plus que cela auront toujours droit au crédit d’impôt ordinaire pour enfants, qui est de 2 000 $ par enfant de moins de 17 ans pour les familles gagnant moins de 200 000 $ par année ou de 400 000 $ pour les couples mariés.

«Il essaie de mettre le plus grand avantage dans les poches des familles à faible revenu», a déclaré Elaine Maag, principale associée de recherche au Centre de politique fiscale Urban-Brookings, à propos du crédit.

Le crédit élargi devrait être versé aux familles sur une base mensuelle à partir de juillet et se poursuivra jusqu’en décembre 2021. Les montants mensuels seront généralement de 250 dollars pour les enfants plus âgés et de 300 dollars pour les enfants de moins de six ans. Les familles demanderont la moitié restante du crédit lorsqu’elles produiront leur déclaration de revenus 2021 en 2022.

Il n’y a pas de limite au nombre d’enfants dans une famille qui peuvent recevoir le crédit, à condition qu’ils satisfassent aux critères d’admissibilité concernant l’âge et le revenu.

Pour recevoir le crédit, les familles avec enfants doivent produire une déclaration de revenus 2020, selon Rettig. Si une famille ne produit pas de déclaration 2020, l’agence n’aura pas les informations dont elle a besoin pour délivrer le crédit.

« La voie la plus sûre consiste à obtenir une déclaration de revenus maintenant », a déclaré Maag.

Il n’est pas surprenant que l’IRS ait travaillé dur pour fournir cet avantage à temps, mais le véritable test aura lieu en juillet, a-t-elle déclaré.

« J’espère qu’il a raison de croire qu’ils peuvent offrir un crédit correct à partir de juillet, mais sinon, ils feront de leur mieux et peut-être le livrer un peu plus tard », a-t-elle déclaré.

L’importance du CTC

Le crédit d’impôt pour enfants est un élément majeur du plan visant à sortir des millions d’enfants de la pauvreté. Une famille de quatre personnes gagnant moins de 150 000 $ pourrait bénéficier cette année d’une aide en cas de pandémie de plus de 14 000 $ grâce à l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants et à 1 400 $ de chèques de relance pour les adultes et les enfants.

Environ 83 millions d’enfants vivent dans des ménages qui bénéficieraient de l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants, selon une étude du Institut sur la fiscalité et la politique économique. De plus, les 20% des familles les plus pauvres verraient leur revenu augmenter de plus de 37% au cours de l’année où la politique est en place.

Cependant, une critique est qu’elle n’élargit le crédit que d’un an. Après 2021, le crédit élargi cessera et les familles verront leur revenu augmenter moins fortement à moins qu’une nouvelle législation ne soit adoptée pour continuer ou s’appuyer sur les nouvelles règles.

Pour voir combien vous pouvez vous attendre à recevoir, site Web de finances personnelles Grow a créé une calculatrice qui tient compte de votre statut de dépôt, de votre revenu annuel et du nombre de personnes à votre charge.