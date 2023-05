Nouveau coup dur pour Braverman alors qu’une ancienne mandarine affirme qu’elle a placé les fonctionnaires dans une « position impossible »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les espoirs de Suella Braverman de survivre en tant que ministre de l’Intérieur sur la rangée de contraventions pour excès de vitesse ont subi un nouveau coup après qu’elle ait été critiquée par un ancien mandarin.

Sir Philip Rycroft, qui a servi à Whitehall sous cinq premiers ministres, a accusé Mme Braverman d’un « vrai manque de jugement ». Et l’ancien haut fonctionnaire a déclaré que les actions du ministre de l’Intérieur auraient placé les responsables « dans une position impossible ».

Sir Philip a déclaré que si les informations selon lesquelles elle avait demandé à un fonctionnaire d’intervenir pour organiser un cours spécial de sensibilisation à la vitesse afin d’éviter une amende étaient correctes, Mme Braverman avait enfreint le code de conduite ministériel.

Il a déclaré que le code était clair : « Les ministres doivent s’assurer qu’aucun conflit ne surgit ou ne semble survenir entre leurs fonctions publiques et leurs intérêts privés.

« Même poser une question à un fonctionnaire sur la façon dont elle pourrait suivre l’un de ces cours le place dans une position impossible », a-t-il déclaré à l’émission The Westminster Hour de BBC Radio 4.

Largement respecté, Sir Philip a occupé un certain nombre de postes de direction à Whitehall sous cinq premiers ministres, dont Tony Blair, Theresa May et Boris Johnson.

Mais les alliés du ministre de l’Intérieur pensent qu’elle est victime d’une campagne de diffamation.

Sir Keir Starmer a déclaré que Mme Braverman doit démissionner ou être licenciée s’il s’avère qu’elle a enfreint le code.

Le dirigeant travailliste a également insisté sur le fait que le document est « assez clair que si vous le cassez, vous devez partir », se joignant aux appels pour que le Premier ministre lance une enquête sur son ministre de l’Intérieur.

M. Sunak rencontrera lundi sa conseillère pour les intérêts ministériels Laurie Magnus pour discuter des affirmations selon lesquelles Mme Braverman a demandé à des fonctionnaires de l’aider à organiser un cours privé de sensibilisation à la vitesse.

Elle a été accusée d’avoir enfreint le code qui oblige les ministres à « maintenir l’impartialité politique de la fonction publique ».

Le ministre de l’Intérieur aurait demandé à des fonctionnaires d’organiser pour elle un cours privé de sensibilisation à la vitesse – évitant des points sur son permis et apparaissant avec d’autres membres du public.

Le Sunday Times a rapporté que les responsables avaient refusé d’aider et qu’en fin de compte, le ministre de l’Intérieur avait décidé d’accepter les points.

Sir Keir a déclaré à la BBC: «Ce que le Premier ministre doit faire, c’est dire à son conseiller:« vous devez enquêter là-dessus », car d’après ce que nous savons, il semble qu’une action inappropriée ait eu lieu de la part du ministre de l’Intérieur qui a besoin à investiguer entièrement.

«Le code ministériel est assez clair que si vous le violez, vous êtes censé partir.

« Le Premier ministre s’est tenu devant Downing Street, lorsqu’il est devenu Premier ministre, et a déclaré qu’il allait apporter des changements – des changements indispensables – sous ce gouvernement, et faire preuve de responsabilité, d’honnêteté et de transparence. »

Sir Keir a ajouté que « personne ne connaît tous les faits » et qu’une « enquête vient en premier ».

La députée conservatrice Miriam Cates, une alliée de Mme Braverman, a déclaré au Telegraph qu’il était « extrêmement inquiétant » que le ministre de l’Intérieur subisse des attaques personnelles et « un effort concerté pour la discréditer ». « Ce n’est pas une coïncidence si c’est la même semaine qu’elle s’est prononcée sur la nécessité d’imposer des limites appropriées à la migration légale, ce qui est clairement une question controversée au sein du gouvernement », a déclaré Mme Cates.