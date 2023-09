Nouveau club ou retraite ? Hazard laisse tomber son plus gros indice sur l’avenir

L’avenir d’Eden Hazard a été évoqué plus fortement que jamais.

Hazard a rejoint le Real Madrid en 2019 suite à des frais de transfert massifs de Chelsea. Cependant, lui et la centrale de la Liga ont décidé mutuellement de se séparer en juin. Il lui restait encore un an de contrat.

Des problèmes de blessures ont gâché le passage du Belge en Espagne. Hazard n’a jamais pu faire une impression significative au Santiago Bernabeu. Il n’a joué que six matchs pour Los Blancos l’année dernière et a marqué sept buts pendant tout son séjour là-bas.

Depuis qu’il est devenu agent libre, plusieurs équipes saoudiennes se sont intéressées à lui. De plus, l’Inter Miami de Lionel Messi et le club belge du RWD Molenbeek ont ​​des liens avec lui. Jusqu’à présent, rien n’a abouti. Le calendrier européen a déjà commencé, et le Belge est sans club.

Hazard n’a pas encore révélé sa décision finale sur son avenir

L’illustre carrière d’Eden Hazard lui a permis de voir et d’expérimenter beaucoup de choses. À son apogée, il était l’un des joueurs les plus menaçants de la Premier League, offrant des moments inoubliables aux fans de Chelsea. Il n’a aujourd’hui que 32 ans, mais sa carrière touche à sa fin et elle pourrait se terminer plus tôt que prévu.

Malgré les rumeurs du contraire, le milieu de terrain n’a pas révélé ses projets dans un avenir prévisible, notamment s’il rejouerait ou non professionnellement. Mais la star a donné un signal fort : il pourrait bientôt quitter le football professionnel.

Le joueur laisse tomber le plus gros indice jusqu’à présent

Hazard a donné un aperçu de sa vie personnelle et a fait allusion à sa retraite du football dans un aperçu du prochain documentaire « Believe », qui se concentre sur l’équipe nationale belge. « Petit à petit, il est temps de profiter de la vie avec ma famille et mes amis. Je bois quelques bières Jupiler », aurait déclaré le vétéran, via le média espagnol AS.

Cependant, il a toujours un faible pour son équipe nationale : « Je serai toujours fan des Diables Rouges. [Belgium]. J’ai toujours porté ce brassard de capitaine avec beaucoup d’honneur.

PHOTO : IMAGO / Belga