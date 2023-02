Nouveau cette semaine : ‘Your Place or Mine’ et ‘All That Breathes’

Voici une collection organisée par les journalistes de divertissement de l’Associated Press de ce qui arrive à la télévision, aux services de streaming et aux plateformes de musique et de jeux vidéo cette semaine.

FILMS

– “All That Breathes” de Shaunak Sen, l’un des documentaires les plus fascinants et les plus beaux de l’année dernière, parle d’une paire de frères à New Dehli qui construisent une clinique de fortune pour réparer et soigner les oiseaux de proie qui tombent de plus en plus sur Terre dans la capitale indienne étouffée par la pollution. Le film, nominé pour le meilleur documentaire aux Oscars, est un portrait émouvant et poétique du sauvetage urbain écologique qui commence à être diffusé sur HBO Max mardi. (Il sera également présenté en première sur HBO mardi.) Nadeem Shehzad et Mohammad Saud sont peut-être des amateurs, mais ils ont sauvé quelque 20 000 oiseaux.

– Avec la Saint-Valentin qui approche à grands pas, les comédies romantiques arrivent. Deux notables sont à l’affiche cette semaine : « Your Place or Mine » sur Netflix et « Somebody I Used to Know » sur Prime Video. “Your Place or Mine” d’Aline Brosh McKenna, qui fait ses débuts vendredi, met en vedette Reese Witherspoon et Ashton Kutcher en tant qu’amis de longue date qui échangent des maisons pendant une semaine. “Somebody I Used to Know” de Dave Franco est son deuxième film en tant que réalisateur et sa quatrième collaboration avec sa femme, Alison Brie. Brie joue le rôle d’une jeune femme qui, lors d’une visite dans sa ville natale, retrouve une ancienne flamme (Jay Ellis).

– Juste six mois après la mort du grand Bill Russell de la NBA, un nouveau documentaire de Netflix revient sur la vie et l’héritage de l’un des meilleurs basketteurs de tous les temps. Sam Pollard, le documentariste vétéran de “MLK/FBI”, réalise “Bill Russell: Legend” (streaming mercredi), un film en deux parties présentant des entretiens avec Russell enregistrés avant sa mort, ainsi que Steph Curry, Magic Johnson, Larry Bird et Chris Paul. Le film met en lumière à la fois les réalisations de Russell sur le terrain, dont 11 titres de champion avec les Celtics de Boston, et son activisme hors du terrain.

— Le scénariste AP Jake Coyle

MUSIQUE

– “This Is Why” de Paramore arrivera vendredi et marque le premier album de Hayley Williams, Taylor York et Zac Farro depuis “After Laughter” de 2017. Le trio dit que l’album résume «les montagnes russes d’être en vie en 2022» et que les singles semblent faire allusion à une approche plus funky et indie rock, y compris la coupe du titre formidable et jangly. Le troisième single du groupe, “C’est Comme Ça”, (qui se traduit à peu près par l’expression “C’est comme ça”) contient les paroles épicées : “Je déteste admettre que s’améliorer est ennuyeux/Mais le coût élevé du chaos/ Qui peut se le permettre ?”

– Le deuxième album de Kelela, “Raven”, arrive vendredi avec le nouveau single séduisant, “Contact”. Un mélange de house des années 90, d’électronique et de R&B, “Contact” est une façon relaxante super sexy de se préparer pour une sortie et plus tard la sensation de corps en sueur et super cool qui se balancent. Un auteur de musique appelle sa musique “la bande originale d’un retour en voiture de nuit alors que vous regardez le crépitement de la pluie sur votre fenêtre, en réfléchissant à la façon dont tout cela aurait pu être différent”. L’auteure-compositrice décrit son nouvel album comme “une plongée profonde de 15 titres dans les facettes de la musique dance qui m’ont toujours enthousiasmé”.

— L’écrivain de divertissement Mark Kennedy

TÉLÉVISION

— Un nouveau film à vie intitulé “Black Girl Missing” est inspiré par de véritables cas de femmes de couleur disparues qui ne reçoivent pas la même attention ou la même attention de la part des autorités et des médias qu’une femme blanche disparue. L’exécutif de Garcelle Beauvais produit et joue le rôle d’une femme dont la fille disparue est rejetée comme une fugue, alors que la nouvelle d’une fille blanche disparue suscite une frénésie médiatique. “Black Girl Missing” a fait ses débuts samedi.

– MGM + (anciennement connu sous le nom d’EPIX) est sorti avec un nouveau documentaire sur Jack Roland Murphy – également connu sous le nom de “Murf the Surf”. Murf était un voleur infâme, qui était également connu pour ses grandes histoires élaborées, a volé le saphir Star of India – ainsi que d’autres bijoux – du Musée d’histoire naturelle de New York en 1964. À ce jour, c’est le plus grand voleur de bijoux de l’histoire de la ville. . Murf a ensuite été reconnu coupable de meurtre, puis condamné à la prison à vie, plus une peine supplémentaire ajoutée plus tard pour d’autres crimes, mais a été libéré sur parole en 1986. La série en quatre parties, qui a été créée dimanche, examine la vie de Murphy, ses crimes et comment un criminel a su captiver à la fois les médias et le public.

—Alicia Rancilio

JEUX VIDÉO

— L’univers d’Harry Potter traverse une période difficile, avec une série de films “Les Animaux Fantastiques” mal accueillis et une polémique en cours sur les commentaires du créateur JK Rowling contre les personnes transgenres. Warner Bros. Games espère renverser la vapeur avec Hogwarts Legacy, une ambitieuse aventure en monde ouvert se déroulant à l’école de magie dans les années 1800. Les joueurs peuvent créer leur propre protagoniste, une sorcière ou un sorcier qui “détient la clé d’un ancien secret qui menace de déchirer le monde sorcier” – comme si le Potterverse n’avait pas déjà assez d’agita. Vous pouvez récupérer votre baguette vendredi sur PlayStation 5, Xbox X/S ou PC.

— Lou Kesten

