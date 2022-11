Nouveau centre de bien-être des Premières Nations à Williams Lake, le premier du genre en Colombie-Britannique

Une cérémonie et une célébration ont marqué l’inauguration d’un nouveau centre de mieux-être des Premières Nations (FNWC) à Williams Lake vendredi (4 novembre).

Le centre a ouvert plus tôt en octobre pour servir les personnes des 15 communautés des Premières Nations de la région et leurs familles.

« Il s’agit de guérison intergénérationnelle », a déclaré Wayne Christian, le représentant de la Nation Secwépemc et l’un des trois représentants de la région de l’Intérieur au Conseil de la santé des Premières Nations, alors qu’il dirigeait une cérémonie de prière.

Le CCPN est un modèle de prestation de services de soins de santé primaires aux Premières Nations, combinant les soins de santé primaires, les services sociaux et les soutiens de santé autochtones dans un modèle de soins en équipe. Il comptera éventuellement 16 employés cliniques équivalents temps plein qui comprendront des fournisseurs de soins primaires, des guérisseurs traditionnels de bien-être et des praticiens paramédicaux. Le centre disposera également d’un soutien administratif, d’un leadership et de services cliniques. L’embauche sera basée sur les priorités identifiées par les Nations lors de vastes sessions d’engagement sur trois ans.

La Régie de la santé des Premières Nations (FNHA) a travaillé avec les communautés de la Nation Dakelh Dené, de la Nation Secwépemc et de la Nation Tsilhqot’in pour concevoir le centre, en commençant par des réunions il y a plus de quatre ans.

Le chef de la Première Nation de Tsideldel, Otis Guichon, a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait retardé l’ouverture du centre.

Les équipes de construction ont ensuite transformé un ancien immeuble de bureaux dans le bloc de 200 de la Première Avenue Nord en un espace avec beaucoup de lumière, des dizaines de fenêtres, de l’art autochtone et un accès facile.

Un objectif de sécurité culturelle

Lisa Montgomery-Reid, vice-présidente des opérations régionales de la FNHA, a déclaré que l’objectif du centre est la sécurité culturelle.

« Les priorités ont été identifiées par nos nations pour les médecins généralistes (généralistes) et les infirmières praticiennes (infirmières praticiennes). Le bien-être traditionnel est un élément clé dans nos trois nations en tant que partenaires ici. Ce sera la pierre angulaire de notre travail », a déclaré Montgomery-Reid. “Il y a beaucoup d’histoire derrière ce centre.”

L’ouverture du centre avec une cérémonie est importante, a-t-elle ajouté, car il s’agit de l’avenir et de la bénédiction de tous ceux qui franchissent les portes.

Virginia Gilbert, aînée de la Première Nation de Williams Lake (WLFN), a prononcé une prière d’ouverture, demandant de l’aide pour les jeunes aux prises avec l’alcool et la drogue.

«Nous les perdons si vite et il semble que tous les deux jours, nous enterrons quelqu’un. Je suis heureuse que cela se produise ici », a-t-elle déclaré à propos du nouveau centre.

Virginia Gilbert, aînée de la Première Nation de Williams Lake, dirige une prière et un chant d’ouverture. (Photo de Monica Lamb-Yorski – Williams Lake Tribune)

Le chef de la WLFN, Willie Sellars, a souhaité la bienvenue à tout le monde sur le territoire traditionnel de sa nation et a déclaré que le simple fait de voir le nombre de personnes entassées dans le nouveau centre pour l’ouverture – autochtones et non autochtones – l’avait rendu heureux.

“Nous continuons à nous tenir debout”, a déclaré Sellars. «Nous continuons à mettre la santé au premier plan et cela se voit très clairement lorsque nous nous unissons. C’est bon de voir le leadership de la ville, de la province. Je regarde où nous en sommes dans ce voyage de réconciliation et ce voyage de guérison.

Après la cérémonie de bénédiction, la foule s’est déplacée vers la salle Gibraltar du complexe récréatif Cariboo car il faisait de la neige fondante à l’extérieur et n’était pas propice à un rassemblement en plein air comme prévu à l’origine.

Une cérémonie de gratitude dans la salle Gibraltar a eu lieu au cours de laquelle le personnel de santé a distribué des cadeaux tels que des couvertures, des pommes, des boîtes de saumon, du miel, des fruits secs, des lampes frontales et plus encore à toutes les personnes présentes.

Pendant que le déjeuner était servi, diverses personnes ont fait des remarques.

Un espace où les Premières Nations se sentent respectées

Des chefs de toutes les nations ont parlé de l’importance de la santé, du fait que c’était une bonne journée pour être autochtone et bon de voir des changements dans les soins de santé pour les Premières Nations.

« La santé de mon peuple est ma plus grande préoccupation », a déclaré le président tribal du gouvernement national des Tsilhqot’in, le chef Joe Alphonse, soulignant que la prise en charge de la santé est l’un des aspects de l’autonomie gouvernementale.

Il a dit que le nouveau centre sera un espace où les Premières Nations se sentiront respectées.

Richard Jock, directeur administratif de la FNHA, a déclaré que le centre servira de lueur d’espoir pour d’autres communautés qui entreprennent de développer la leur.

« Il y aura 15 de ces centres dirigés par des membres des Premières Nations », a déclaré Jock.

Le directeur général de la FNHA, Richard Jock, à droite, distribue des cadeaux lors de la célébration. (Photo de Monica Lamb-Yorski – Williams Lake Tribune)

La directrice exécutive des soins primaires du ministère de la Santé, Kelly McQuillen, était présente et a pris la parole au nom du ministère.

« Cet endroit, cette région, les gens d’ici ont joué un rôle si important pour faire la lumière sur les injustices qui font partie de l’histoire du Canada », a-t-elle déclaré. “Les injustices qui subsistent avec nous aujourd’hui.”

McQuillen a déclaré que la culture soutient la guérison et que la culture est un médicament.

Le maire de Williams Lake, Surinderpal Rathor, était présent avec les conseillers Angie Delainey, Joan Flaspohler et Michael Moses.

Rathor a déclaré qu’il était honoré d’être invité et a dit à la foule que la ville était prête à travailler en collaboration avec toutes les communautés des Premières nations de la région.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a fait une déclaration dans un communiqué de presse soulignant que le centre marque une étape importante dans la création d’une équité durable dans le système de santé et la réconciliation dans la province.

« Les conseils de nos partenaires autochtones sont cruciaux dans notre prestation de tous les services sociaux, en particulier la santé. J’ai hâte de voir le succès de ce centre et comment il éclairera les collaborations futures », a déclaré Dix.

monica.lamb-yorski@wltribune.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

CaribooChilcotinConseil des Premières Nations du YukonSantéWilliams Lake