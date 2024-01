Nouveau cas lié à une garderie

Une neuvième personne à Philadelphie a été testée positive à la rougeole, ont annoncé mardi les responsables de la santé.

L’épidémie a commencé le mois dernier à l’hôpital pour enfants de Philadelphie et s’est propagée à une garderie de Castor Avenue.

Le dernier cas est la cinquième personne infectée à la garderie. Un enfant non vacciné a été exposé à la rougeole alors qu’il était hospitalisé au CHOP et a ensuite fréquenté la garderie en violation des directives de quarantaine.

La ville n’a pas précisé si le neuvième La personne testée positive était un enfant ou un adulte et n’a pas divulgué si elle avait été hospitalisée.

Les cas précédents comprenaient un adulte non vacciné et sept enfants. Au moins six des personnes infectées étaient hospitalisés pour traiter l’infection, puis tous sont sortis.

Les autorités des comtés de Wilmington, Delaware et Montgomery, en Pennsylvanie, ont mis en garde les résidents locaux contre une exposition potentielle à la rougeole. Résidents de Philadelphie qui ont visité des établissements de santé en dehors de la ville.

La semaine dernière, un enfant du comté de Camden, dans le New Jersey, a été testé positif à la rougeole. Les autorités ne savent pas où l’enfant a été exposé et il n’y a aucun lien connu avec l’épidémie de Philadelphie.

Les responsables de Camden ont mis le public en garde contre les expositions suivantes :

Cooper University Healthcare Pediatrics dans le canton de Voorhees le 5 janvier entre 11 h 35 et 14 h 32 Service des urgences de l’hôpital Jefferson South Jersey Stratford entre 20 h le 8 janvier et 00 h 38 le 9 janvier.

Toute personne ayant été exposée dans le New Jersey et non vaccinée ou immunisée pourrait développer des symptômes dus à ces expositions pendant plusieurs semaines, jusqu’au 2 février, ont prévenu les responsables de la santé.

Ce qu’il faut savoir sur les symptômes de la rougeole et le vaccin

La rougeole est hautement contagieuse et se propage en respirant un virus aéroporté ou en touchant des surfaces contaminées. selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Selon certaines mesures, la rougeole est sept fois plus contagieuse que le COVID-19. Le virus peut rester dans l’air pendant deux heures.

Même une seule dose du vaccin, que les bébés peuvent recevoir à l’âge de 12 mois, est efficace à 93 % pour prévenir la rougeole, D’après le CDC. Deux doses portent ce taux à 97 %. Les personnes nées avant 1957 ou qui ont eu la rougeole sont également considérées comme immunisées.

La maladie peut être dangereuse, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans, les personnes enceintes et celles dont le système immunitaire est affaibli.

Une infection par la rougeole peut entraîner une insuffisance respiratoire, une inflammation du cerveau et la mort. Dans de rares cas, le virus peut provoquer un déclin cérébral qui peut durer des années et entraîner la mort.

Les symptômes de la rougeole apparaissent jusqu’à deux semaines après une exposition, D’après le CDC. Au départ, la rougeole se présente comme une maladie grippale ordinaire : les patients peuvent avoir une forte fièvre, un écoulement nasal et des yeux rouges et larmoyants. Trois à cinq jours après l’apparition des symptômes, l’éruption cutanée généralement associée à la rougeole éclate.

Les personnes ayant été exposées à la maladie et qui ne sont pas vaccinées ou immunisées doivent se mettre en quarantaine pendant 21 jours.