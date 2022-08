Nouveau cardinal américain : un allié du pape François basé à San Diego

Lorsque l’évêque de San Diego, Robert McElroy, recevra son prestigieux chapeau rouge au Vatican samedi, il apportera au Collège des cardinaux une fervente loyauté envers le pape François qui l’a souvent mis en désaccord avec la majorité conservatrice de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis.

McElroy, 68 ans, est le seul Américain parmi les 21 clercs installés comme cardinaux par François lors d’une cérémonie à la basilique Saint-Pierre. Il a été choisi parmi de nombreux archevêques américains de rang supérieur, dont deux de son État d’origine – le conservateur au franc-parler Salvatore Cordileone de San Francisco et José Gomez de Los Angeles, le président de la conférence des évêques américains.

McElroy a été parmi les rares évêques américains à se demander pourquoi la conférence insiste pour identifier l’avortement comme sa priorité « prééminente ». Faisant écho aux préoccupations du pape, il s’est demandé pourquoi une plus grande importance n’était pas accordée à des questions telles que la pauvreté, l’immigration et le changement climatique.

“Le bilan des décès dus à l’avortement est plus immédiat, mais le bilan à long terme du changement climatique incontrôlé est plus important et menace l’avenir même de l’humanité”, a déclaré McElroy en 2020.

Le révérend James Martin, rédacteur en chef du magazine jésuite America, a décrit McElroy comme “l’un des principaux articulateurs aux États-Unis non seulement de la vision du pape François, mais aussi de la vision du Concile Vatican II et, plus fondamentalement, , la vision de l’Evangile.

“Il a été le champion spécial des personnes en marge, à la fois dans la société et dans l’église”, a déclaré Martin par e-mail. “Il n’est pas surprenant que le Saint-Père l’ait choisi pour cet honneur et qu’il veuille que le futur cardinal McElroy soit présent au conclave qui élira le prochain pape.”

Chad Pecknold, professeur de théologie à l’Université catholique d’Amérique qui a fréquemment critiqué François, a déclaré que McElroy “parle souvent des marges idéologiques” et serait donc considéré, dans la papauté de François, comme un candidat approprié pour être cardinal.

“Mais surtout, son élévation me rappelle que des prélats plus anciens et plus importants comme l’archevêque Cordileone et l’archevêque Gomez ont, une fois de plus, été très délibérément ignorés”, a déclaré Pecknold dans un e-mail.

Parmi ses positions notables, McElroy fait partie d’une minorité d’évêques américains qui dénoncent la campagne visant à exclure les politiciens catholiques qui soutiennent le droit à l’avortement de la Communion.

“Cela entraînera des conséquences extrêmement destructrices”, a écrit McElroy l’année dernière. “L’Eucharistie est militarisée et déployée comme un outil de guerre politique. Cela ne doit pas arriver.

Cordileone, en revanche, a déclaré plus tôt cette année qu’il ne permettrait plus à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de recevoir la communion en raison de son soutien au droit à l’avortement.

L’année dernière, McElroy faisait partie d’un petit groupe d’évêques signant une déclaration exprimant son soutien aux jeunes LGBTQ et dénonçant les brimades souvent dirigées contre eux.

Les évêques ont déclaré que les jeunes LGBTQ tentent de se suicider à des taux beaucoup plus élevés, sont souvent sans abri à cause de familles qui les rejettent et “sont la cible d’actes violents à un rythme alarmant”.

“Nous sommes à vos côtés et nous opposons à toute forme de violence, d’intimidation ou de harcèlement dirigée contre vous”, indique le communiqué. « Surtout, sachez que Dieu vous a créé, que Dieu vous aime et que Dieu est de votre côté.

McElroy a obtenu un baccalauréat en histoire de Harvard en 1975 et une maîtrise en histoire de Stanford en 1976.

Il a étudié au séminaire St. Patrick de Menlo Park, en Californie, et en 1985, il a obtenu un diplôme de théologie à la Jesuit School of Theology de Berkeley. Il obtient un doctorat en théologie morale à l’Université grégorienne de Rome l’année suivante et un doctorat en sciences politiques à Stanford en 1989.

Il a été ordonné en 1980 et affecté à l’archidiocèse de San Francisco, où il a servi dans une paroisse avant de devenir secrétaire personnel de l’archevêque John Quinn. D’autres affectations paroissiales de Californie comprenaient Redwood City et San Mateo.

Il est devenu évêque auxiliaire à San Francisco en 2010. En 2015, au début du pontificat de François, il a été nommé évêque de San Diego. Au cours des trois dernières années, il a été président de la conférence des évêques de Californie.

Monseigneur Stephen Doktorczyk, vicaire général du diocèse d’Orange, a déclaré que les compétences en leadership de McElroy étaient impressionnantes.

“Une chose que je respecte chez lui, c’est que même s’il est confiant dans les positions qu’il adopte, il est vraiment ouvert à entendre le point de vue des autres et à s’engager dans un dialogue avec ceux qui ont des points de vue différents”, a déclaré Doktorczyk.

Allan Figueroa Deck, éminent spécialiste de la théologie pastorale à l’Université Loyola Marymount, a déclaré que l’élévation de McElroy représente un “message clair” du pape sur la direction dans laquelle l’église devrait évoluer.

McElroy “comprend et prend au sérieux ce que le pape François entend par” changement d’époque “et le défi de trouver de meilleurs modèles, un style plus efficace et inclusif pour que l’Église continue”, a déclaré Deck par e-mail. “Il aborde les questions brûlantes comme la pastorale des personnes LGBTQ et la question de l’avortement avec équilibre et prudence.”

L’activiste catholique conservateur Michael Hichborn de l’Institut Lepanto a fréquemment critiqué McElroy, condamnant par exemple son ferme soutien à l’Association des prêtres catholiques des États-Unis. L’association est un groupe relativement libéral dont les priorités incluent l’élargissement du rôle des femmes dans la direction de l’église et la création de « paroisses sans prêtres » qui pourraient potentiellement être supervisées par des laïcs afin de contrer la pénurie de prêtres.

L’élévation de McElroy “est un signe du désir du pape François de marier l’Église avec le monde”, a déclaré Hichborn par e-mail. “Il ne fait aucun doute que McElroy est actuellement le modèle du type de prêtre, d’évêque et de cardinal que le pape François souhaite pour l’avenir de l’Église.”

Le diocèse de San Diego s’étend le long de la frontière californienne avec le Mexique et dessert plus de 1,3 million de catholiques à San Diego et dans les comtés impériaux. Il comprend 98 paroisses, 49 écoles élémentaires et secondaires et, par l’intermédiaire des organismes de bienfaisance catholiques du diocèse de San Diego, diverses organisations de services sociaux et de soutien familial.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

David Crary, l’Associated Press