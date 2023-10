Une société appelée Mazevo Coffee , basée à Billings, a reçu un permis de construire pour construire un nouveau site à Missoula. Le bâtiment de 1 614 pieds carrés sera situé au 2500 Brooks Street et comprendra un service au volant.

Mazevo Coffee a ouvert son premier magasin à Billings en 2017 et compte désormais cinq emplacements dans l’État, dont un à Bozeman. Plus tôt cette année, ils ont annoncé un nouveau menu pour le déjeuner, comprenant un sandwich au poulet, bacon et mozzarella.