Nouveau cadre des Nations Unies pour protéger l’environnement contre les produits chimiques nocifs — Enjeux mondiaux

Convenu lors de la cinquième Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques (ICCM5), à Bonn, en Allemagne, le Cadre mondial sur les produits chimiques fixe des objectifs et des lignes directrices concrètes tout au long du cycle de vie des produits chimiques.

Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), a accueilli favorablement le nouveau cadre.

« Tout le monde sur cette planète devrait pouvoir vivre et travailler sans craindre de tomber malade ou de mourir à cause d’une exposition à des produits chimiques. La nature, exempte de pollution, devrait pouvoir prospérer et soutenir l’humanité pendant les millénaires à venir », a-t-elle déclaré. dit.

« C’est pourquoi ce cadre propose une vision pour une planète exempte de dommages causés par les produits chimiques et les déchets, pour un avenir sûr, sain et durable. »

Des objectifs concrets

Le cadre s’articule autour 28 cibles, conçu pour améliorer la gestion responsable des produits chimiques et des déchets. Ces objectifs visent également à établir des liens plus solides avec d’autres agendas mondiaux importants, notamment le changement climatique, la biodiversité, les droits de l’homme et la santé.

Les gouvernements se sont engagés à mettre en place des politiques et des réglementations visant à réduire la pollution chimique d’ici 2030 ainsi qu’à promouvoir des alternatives plus sûres. Les industries se sont également engagées à gérer les produits chimiques de manière à réduire la pollution et ses effets néfastes.

D’ici 2035, le cadre vise à éliminer progressivement les pesticides extrêmement dangereux dans l’agriculture là où les risques n’ont pas été gérés.

Déclaration de Bonn

Outre le Cadre mondial, la Conférence a également adopté la Déclaration de Bonn.

La Déclaration vise à « prévenir l’exposition à des produits chimiques nocifs, à éliminer progressivement les plus nocifs, le cas échéant, et à améliorer la gestion sûre de ces produits chimiques là où ils sont nécessaires ».

Il encourage également les pays à soutenir la transition vers des économies circulaires, en favorisant le développement d’alternatives et de substituts sûrs aux produits chimiques.

Cette approche vise non seulement à protéger la santé et l’environnement, mais également à réduire les déchets et à renforcer les efforts de recyclage.

Agissez immédiatement

Mme Andersen a exhorté toutes les parties à commencer à agir immédiatement.

« L’Organisation mondiale de la santé (OMS) nous apprend que la pollution chimique directe de l’air, du sol, de l’eau et des lieux de travail provoque deux millions de morts par an », a-t-elle déclaré.

« Comme tout athlète vous le dira, il vaut mieux atteindre un objectif que d’atteindre un objectif. J’appelle donc les gouvernements, l’industrie chimique et toutes les personnes impliquées à aller au-delà de ce qui a été convenu pour protéger les personnes et la planète dont nous dépendons tous. .»