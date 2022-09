Nouveau bogue de sécurité majeur de Google Chrome : vous devez mettre à jour votre navigateur dès que possible

Si vous utilisez Google Chrome ou un navigateur basé sur Chromium, que ce soit sur MacOS, Windows ou Linux, il est temps de rechercher une mise à jour de sécurité critique. Vendredi, Google a publié une mise à jour de Chrome pour corriger une vulnérabilité importante qui est activement exploitée dans les cyberattaques en cours. Google a exhorté les utilisateurs de tous les systèmes d’exploitation à mettre à jour Chrome dès que possible.

La faille de sécurité implique une collection de bibliothèques back-end appelées Mojo, qui sont utilisées par les navigateurs basés sur Chromium, notamment Opera, Brave et Microsoft Edge. La vulnérabilité zero-day est classée comme étant de gravité élevée et a été étiquetée CVE-2022-307. Le correctif de mise à jour de Google corrige la vulnérabilité et met à jour votre version actuelle de Chrome vers la version 105.0.5195.102.

Si vous n’avez pas appliqué de mise à jour récente, ou si vos mises à jour ne sont pas automatiquement activées, voici comment vérifier votre version de Chrome et vous mettre à jour rapidement.

Lire la suite: Modifiez ces paramètres de navigateur pour renforcer votre confidentialité

Comment mettre à jour Chrome sur Android

Par défaut, les téléphones et tablettes Android sont configurés pour permettre à Google Chrome de rechercher et d’installer automatiquement les mises à jour. Si vous avez désactivé ce paramètre, vous pouvez facilement le réactiver en ouvrant votre application Play Store, en sélectionnant Google Chrome, puis en appuyant sur le menu à trois points sur la page Play Store de l’application pour ouvrir vos paramètres de mise à jour.

Voici comment vérifier si votre application Google Chrome est mise à jour dans Android.

1. Ouvrez votre application Play Store. Dans le coin supérieur droit, appuyez sur l’icône de votre profil.

2. Robinet Gérer les applications et l’appareil pour élever le Aperçu languette.

3. La deuxième option de l’onglet Vue d’ensemble dira soit Toutes les applications à jour ou Mises à jour disponibles. Si vous voyez Mises à jour disponibles, appuyez dessus.

4. Dans la liste des applications qui s’affiche, recherchez Google Chrome. À côté du nom de l’application, appuyez sur Mise à jour.

Comment mettre à jour Chrome sur iPhone ou iPad

Pour les utilisateurs de l’App Store, Google Chrome doit être automatiquement configuré pour rechercher et installer les mises à jour d’applications. Voici comment vérifier manuellement si les mises à jour ont été appliquées.

1. Ouvrez le Magasin d’applications application sur votre iPhone ou iPad.

2. Robinet Propriétés du profil dans le coin supérieur droit (c’est votre icône de profil circulaire). Cela ouvrira un écran intitulé Compte. Faites défiler jusqu’à Mises à jour disponibles.

3. Rechercher Google Chrome. Si Chrome est répertorié, appuyez sur Mise à jour pour installer les dernières mises à jour du navigateur. Il peut vous être demandé de fournir à l’App Store votre identifiant Apple et votre mot de passe. Si c’est le cas, fournissez-les et les mises à jour commenceront à être téléchargées et installées.

Si Chrome n’est pas répertorié sous Mises à jour disponibles, vous pouvez également accéder à Google Chrome dans l’App Store. Si une option de mise à jour de Chrome apparaît, vous pouvez appuyer sur le bouton pour commencer la mise à jour. Alternativement, vous pouvez mettre à jour Google Chrome à partir de l’application iPhone Chrome elle-même.

1. Ouvrez Chrome et dans le coin inférieur droit de l’application, appuyez sur les trois points Suite menu.

2. À partir de l’écran qui apparaît, faites défiler tout le chemin vers la droite pour trouver, puis appuyez sur, Réglages.

3. Faites défiler jusqu’à Contrôle de sécurité et appuyez dessus. Dans le nouveau menu Safety Check qui s’affiche, appuyez sur Vérifie maintenant. À partir de là, Chrome commencera la mise à jour si une version plus récente est disponible.

Comment mettre à jour Chrome sur le bureau

Que vous utilisiez MacOS ou Windows, votre processus de mise à jour de Google Chrome est le même. Voici comment vérifier les mises à jour et les installer rapidement.

1. Sur votre ordinateur ou ordinateur portable, ouvrez Google Chrome et cliquez sur le Suite menu situé dans le coin supérieur droit du navigateur (il ressemble à trois points, empilés verticalement).

2. Ici, vous pourrez voir si une mise à jour a récemment été publiée. Si vous voyez une icône verte, une mise à jour a été publiée il y a moins de deux jours. Une icône orange signifie qu’il y a une mise à jour en attente depuis quatre jours maintenant. Et une icône rouge signifie qu’une mise à jour vous attend depuis au moins une semaine.

3. Près du bas de la Suite menu, cliquez sur Aider puis cliquez À propos de Google Chrome.

4. Dans le nouvel écran qui s’ouvre, cliquez sur le Mettre à jour Google Chrome bouton. Vous ne trouvez pas le bouton ? Super. Cela signifie que vous êtes déjà à jour.

5. Si vous avez cliqué sur le bouton Mettre à jour Google Chrome, terminez en cliquant sur Relancer.

Chrome va maintenant redémarrer et vous serez totalement à jour.