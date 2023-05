Tous les regards sont tournés vers l’inauguration du nouveau bâtiment du Parlement. Shah Rukh Khan a prêté sa voix pour la vidéo d’introduction de la dernière représentation de la dynamique démocratie indienne. Akshay Kumar l’a également salué comme une décision historique. Le nouveau bâtiment du Parlement a été construit avec un budget supérieur à Rs 800 crores. Nous savons qu’une PIL a été déposée devant la Cour suprême du pays par tous les partis d’opposition demandant instamment que le président Draupadi Murmu inaugure le nouveau bâtiment du Parlement, et non le Premier ministre. La logique est que c’est le président qui peut convoquer le Parlement ou dissoudre le Lok Sabha.

Hier, des saints et des voyants sont arrivés pour bénir l’édifice. C’est une ode au riche héritage de l’Inde et à sa croyance en la spiritualité. A partir de maintenant, le Sengol a été installé dans le nouveau Palais du Parlement. Kamal Haasan, fondateur de Kamal Needhi Maiam, a écrit une note exhortant le Premier ministre Narendra Modi à inviter Draupadi Murmu pour l’inauguration du bâtiment. Les matériaux proviennent de différentes régions de l’Inde.

Ma déclaration sur l’inauguration du nouvel édifice du Parlement. #NewParliamentBuilding pic.twitter.com/4gqpF904LP Kamal Haasan (@ikamalhaasan) 27 mai 2023

Une demande très directe et sincère de Nammavar M. @ikamalhaasan à notre Honorable Premier Ministre @Narendra Modi . Hope Honorable Président de l’Inde @rashtrapatibhvn est bientôt invité par notre PM pour la cérémonie d’ouverture du nouveau bâtiment du parlement.#KamalHaasan (@ggs87m) 27 mai 2023

. . . , . Allan Ignatius VP (@AlanIgnatius) 27 mai 2023

Votre DÉCLARATION ? Qui le « F » es-tu ? Aalok Pradhan (@Aalok_Pradhan) 27 mai 2023

La position de Makkal neethi Maiam lors de l’inauguration du nouveau parlement doit être appréciée. BRAVO MONSIEUR G. @ (@lvc66wzSq55jDy3) 27 mai 2023

Le nouveau bâtiment du Parlement est un point de repère dans l’Inde contemporaine. C’est une question de fierté pour nous tous. L’Inde est devenue une superpuissance au cours des deux dernières décennies. Des prêtres du sud de l’Inde ont fait le hawan, où le Premier ministre Narendra Modi était présent.