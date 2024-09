Nouveau bâtiment du LACMA : un avant-goût en 2025, ouverture en 2026

L’année prochaine, nous aurons peut-être l’occasion de jeter un œil à l’intérieur des galeries David Geffen, le nouveau bâtiment de collection permanente en construction sur le campus de Wilshire Boulevard du Los Angeles County Museum of Art.

Une note de service récente obtenue par le Times révèle la possibilité d’un aperçu public de l’intérieur du bâtiment en béton coulé et en verre avant l’installation des œuvres d’art. La note est une mise à jour de la planification générale de J. Fiona Ragheb, directrice adjointe de la conservation et des expositions du LACMA, la responsable du musée chargée de superviser le projet.

Le 28 mai 2025 est la date butoir pour que le LACMA reçoive un certificat d’occupation temporaire (TCO) qui autorise l’utilisation d’un bâtiment avant l’achèvement de tous les travaux de construction, à condition que les critères de sécurité soient respectés. Après une longue pandémie et d’autres retards, le musée avait déclaré que la construction de l’installation de 750 millions de dollars serait terminée en décembre prochain. Mais l’été semble être le meilleur pari pour le moment, avec un bâtiment terminé rempli d’œuvres d’art dont la première aura lieu en 2026.

La note de mise à jour comprend des initiatives de conception majeures et mineures, dont aucune n’a été révélée par le musée jusqu’à présent. Le plus remarquable est que le LACMA réfléchit à des programmes publics qui auront lieu dans le bâtiment vide, une fois le statut « TCO complet » obtenu.

Ne vous attendez pas à voir la collection permanente de peintures, sculptures, dessins et autres œuvres d’art, fermée depuis longtemps, qui est la raison d’être du lieu. Les salles seront pour la plupart vides. Les événements encore indéterminés permettront aux visiteurs de voir l’intérieur des galeries de verre Geffen, conçues par l’architecte suisse Peter Zumthor et s’étendant sur des piliers de Wilshire, potentiellement pendant deux semaines avant le début d’un long processus d’installation de la collection.

Le processus d’installation, qui demande beaucoup de travail, se poursuivra jusqu’en 2026. (Le calendrier initial prévoyait l’ouverture du nouveau musée en 2023.) Ragheb du LACMA a écrit dans son courriel à ses collègues : « Une fois le bâtiment livré, nous imaginons une courte période (10 à 14 jours) qui sera réservée à une programmation qui profitera de cette opportunité unique de travailler avec le bâtiment vide. »

En l’absence d’œuvre d’art, la construction sculpturale curvilinéaire en béton coulé de Zumthor est clairement présentée comme un objet d’art à part entière, indépendamment de sa fonction muséale. L’architecte, âgé de 81 ans, devrait arriver à Los Angeles le 15 octobre pour faire le point sur l’avancement du projet.

La note du personnel décrit également un nouvel agencement de galerie pour la collection permanente, qui comprend des textiles et des costumes, des photographies, des gravures, des dessins, des œuvres d’art décoratives et autres, en plus des peintures et des sculptures. Des expositions thématiques changeantes seront présentées dans des zones désignées comme « océans », ce qui abandonne délibérément les catégories muséales typiques de continent, de nation, d’empire ou de période. L’Atlantique et le Pacifique auront chacun deux zones, faisant probablement référence aux hémisphères nord et sud, tandis qu’une cinquième porte le nom de l’océan Indien. Une sixième partie est identifiée pour la Méditerranée, qui est techniquement une mer.

L’ensemble de la collection, qui compte plus de 150 000 objets issus de 6 000 ans d’expression artistique mondiale, a été transféré à la mi-2019 dans les installations de stockage de Southland. À l’avenir, la plupart de ses pièces resteront stockées dans des endroits éloignés des comtés de Los Angeles et d’Orange.

L’installation de la collection marquera la fin d’une période de plus de sept ans sans visibilité publique. Au cours de cette longue période, quelques pièces ont été prêtées à d’autres musées ou envoyées en tournée.

Les « Grues » de Maruyama Ōkyo, chef-d’œuvre de la peinture sur paravent japonaise du XVIIIe siècle, ainsi qu’un retable maniériste inachevé de la Vierge Marie du peintre florentin du XVIe siècle Rosso Fiorentino, font partie des œuvres individuelles remarquables prêtées localement au J. Paul Getty Museum. Une exposition estivale de plus de 100 œuvres tirées de l’importante collection d’art colonial espagnol du LACMA, constituée en grande partie au cours des 15 dernières années, s’est clôturée le 1er septembre au St. Louis Art Museum.

Cette exposition de collection a été présentée au Pavillon Resnick du LACMA il y a deux ans, et elle laisse entrevoir des perspectives de voyages futurs. En décembre dernier, la nouvelle a éclaté que le LACMA concluait un partenariat de prêt de collection avec le nouveau Las Vegas Museum of Art. Le projet Vegas, sur le planche à dessin qui sera construit près de Glitter Gulch, dans le centre-ville, n’aura pas sa propre collection d’art, alors attendez-vous à ce que les expositions sur le thème océanique du LACMA de Geffen soient emballées pour des voyages réguliers au Nevada.

Ragheb, qui est à la fois historienne de l’art et architecte diplômée, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Son mémo fait état de délibérations en cours sur des conceptions minimalistes de vitrines et de meubles en acier et en verre ; d’une signalisation des donateurs qui comprendra des noms gravés dans les murs en béton ; de textes didactiques muraux plus abondants que prévu à l’origine ; d’une palette de couleurs sur mesure comprenant des pigments architecturaux entièrement naturels (l’entreprise choisie, Alkémisprésente son produit sans plastique comme une « peinture bien-être ») ; et d’autres étapes nécessaires pour terminer le travail.

D’autres sources bien informées, qui ne sont pas autorisées à parler publiquement, m’ont dit que, en interne, le budget utilisé pour les dépenses totales du projet s’élève à plus de 835 millions de dollars. Considérablement plus élevé que le budget de 750 millions de dollars annoncé, ce chiffre plus élevé comprend les dépenses essentielles pour les travaux d’aménagement, l’aménagement paysager complet, le mobilier, les rideaux de périmètre pour le contrôle de la lumière dans les galeries, un processus d’installation de la collection d’art d’un an et d’autres éléments qui ne font pas partie des coûts de construction du bâtiment Zumthor.

Il est également envisagé de créer une galerie dédiée aux peintures et sculptures européennes données par la Fondation Ahmanson, qui a rompu son partenariat de cinq décennies avec le LACMA en 2020 en raison de désaccords avec le plan Zumthor. Parmi les dons antérieurs d’Ahmanson au musée figurent des exemples exceptionnels de Gian Lorenzo Bernini, Georges de La Tour, Jean-Antoine Houdon et Jacques-Louis David.

Le président de la fondation, William H. Ahmanson, reste administrateur du musée. Mais depuis la scission, la fondation a acquis des tableaux pour la bibliothèque Huntington, le musée d’art et les jardins botaniques de Saint-Marin, notamment des toiles importantes de Francisco Goya, Thomas Cole, Élisabeth Vigée Le Brun et, annoncé il y a deux semaines, des toiles moins connues Antoine-François Calletpeintre de la cour de Louis XVI. Le bâtiment Ahmanson, démoli il y a quatre ans pour faire place aux nouvelles galeries David Geffen, était le premier lieu de collection permanente du LACMA en 1965. L’ouverture d’une salle dédiée aux dons d’œuvres d’art d’Ahmanson semble être un geste, même modeste, en vue de restaurer cette relation brisée.