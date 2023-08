Nouveau au Canada? Voici comment naviguer dans le système financier

Êtes-vous un nouvel arrivant au Canada? Que vous soyez un étudiant international, que vous voyagiez avec le nouveau visa nomade numérique du Canada, un touriste ou que vous ayez récemment immigré dans le pays, il est important d’apprendre les bases du fonctionnement du système financier du pays.

Voici un bref aperçu des principes fondamentaux, afin que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement de la devise canadienne, ainsi que la façon d’ouvrir un compte bancaire, d’accumuler votre crédit et de produire vos déclarations de revenus.

En peu de temps, vous serez un pro !

Monnaie canadienne 101

Si vous venez d’arriver dans le pays, vous pouvez vous rendre dans un centre de change pour échanger votre devise locale contre de la devise canadienne que vous pourrez dépenser en biens et services locaux.

Si vous venez des États-Unis, vous constaterez que le système monétaire du Canada est très similaire. Les deux pays partagent bon nombre des mêmes dénominations monétaires et la valeur des articles de tous les jours tels que le lait et le pain est également similaire.

Si vous venez d’ailleurs dans le monde, cependant, cela peut sembler assez différent de ce à quoi vous êtes habitué.

Le dollar canadien (CAD) est la monnaie du pays. Nous avons des factures colorées indiquant les principales dénominations, notamment :

Nous avons également des pièces d’un montant inférieur à 1 $, notamment :

1 ¢, également connu sous le nom de pennies (la Monnaie royale canadienne ne les produit plus, mais ils peuvent toujours être utilisés comme monnaie légale)

5 ¢, également connu sous le nom de nickels

10 ¢, également connu sous le nom de dimes

25 ¢, également connu sous le nom de quarts

50 ¢, également connu sous le nom de demi-dollars, une pièce rare peu utilisée, mais qui existe

L’une des choses intéressantes à propos de la vie au Canada est que nous utilisons régulièrement des pièces de 1 $ et 2 $, avec des pièces de 1 $ appelées «huards» (en raison de l’image d’un huard au dos de la pièce), et des pièces de 2 $ appelées « toonies » (une combinaison des mots « deux » et « loonie »).

Utiliser des cartes de crédit et de débit au Canada

La plupart des entreprises modernes au Canada acceptent les paiements par carte sur les réseaux Visa, Mastercard et American Express. Tant que votre banque ou votre société de carte de crédit vous permet d’utiliser votre carte dans un pays étranger, vous ne devriez pas avoir de problèmes pour payer des articles avec votre carte.

Gardez à l’esprit, cependant, que certaines banques et cartes de crédit peuvent facturer des frais de transaction à l’étranger. Assurez-vous de vérifier auprès de votre banque ou de votre fournisseur de carte de crédit afin de pouvoir budgétiser correctement.

Comment ouvrir un compte bancaire

Une fois que vous êtes résident à temps plein au Canada, vous pouvez ouvrir un compte bancaire canadien, ce qui peut réduire les frais de transaction internationale et simplifier les choses. La plupart des banques exigent les documents suivants pour ouvrir un compte de chèques de base pour les dépenses quotidiennes :

Deux pièces d’identité (comme un permis de conduire, un passeport ou un numéro d’assurance sociale)

Documents de résidence (contrat de location, factures de services publics, etc.)

Certaines banques ne sont ouvertes qu’aux résidents permanents et aux citoyens, tandis que d’autres acceptent les résidents temporaires, les étudiants internationaux et même les candidats étrangers.

Les meilleures banques au Canada

Les « cinq grandes » banques au Canada sont :

RBC ou la Banque Royale du Canada

La Banque TD ou la Banque Toronto-Dominion

CIBC ou la Banque Canadienne Impériale de Commerce

BMO ou la Banque de Montréal

Banque Scotia ou Banque de Nouvelle-Écosse

Ce sont, de loin, les plus grandes banques et vous trouverez des guichets automatiques pour celles-ci dans tout le pays. Il existe également un certain nombre de banques et de coopératives de crédit plus petites et plus locales, ainsi que des banques en ligne auxquelles vous pouvez également postuler.

Les grandes banques telles que celles énumérées ci-dessus sont généralement un premier arrêt pour les personnes qui cherchent à obtenir une hypothèque ou d’autres prêts au Canada. Cependant, vous devriez magasiner pour obtenir les meilleurs tarifs. Vous pouvez contacter des courtiers en hypothèques ou d’autres banques et coopératives de crédit pour obtenir des devis.

Comment fonctionnent les comptes d’épargne fiscalement avantageux

En tant que résident canadien, vous pouvez également ouvrir des comptes enregistrés spéciaux dans de nombreuses institutions financières. Ces comptes sont fiscalement avantageux, c’est-à-dire qu’ils sont exonérés d’impôt ou bénéficient d’autres types d’avantages fiscaux. Ils peuvent vous permettre de constituer une épargne pour des dépenses futures telles que votre première maison, les études collégiales de votre enfant ou votre retraite.

Certains des comptes les plus populaires incluent :

Comment transférer de l’argent à l’international

Il existe plusieurs façons de transférer de l’argent vers et depuis le Canada. Voici quelques façons populaires de le faire :



1. Virements bancaires : La plupart des grandes banques et coopératives de crédit au Canada offrent des services de virement télégraphique international. Vous aurez besoin des coordonnées bancaires du destinataire, y compris son numéro de compte bancaire international (IBAN) ou équivalent, et le code SWIFT de la banque, également appelé code d’identification bancaire.



2. Services de transfert d’argent en ligne: Ces plateformes peuvent offrir des taux de change plus compétitifs et des frais moins élevés que les banques. Quelques exemples de ceux-ci sont Wise, Paypal/Xoom et Remitly. Vous pouvez vérifier les taux de change offerts par ces plateformes et les comparer à certaines des plus grandes banques du Canada. C’est ma méthode préférée pour transférer de l’argent, car elle est souvent beaucoup moins chère et plus rapide que les autres options.



3. Opérateurs de transfert de fonds (MTO): ces sociétés fournissent des services de transfert d’argent, mais n’exigent pas que l’expéditeur ou le destinataire ait un compte bancaire. Quelques exemples sont Western Union et Moneygram. Les entreprises qui offrent ce service ont généralement des frais plus élevés que les autres options de cette liste.



4. Chèques et mandats: Ces méthodes sont des moyens plus traditionnels d’envoyer de l’argent à l’international, mais elles ont également tendance à prendre plus de temps que certaines des autres options de cette liste. Ces documents peuvent être achetés dans les banques ou les bureaux de poste et envoyés partout dans le monde.



5. Cartes de débit prépayées: Ceux-ci peuvent être chargés de fonds et utilisés à l’échelle internationale. Certains fournisseurs peuvent offrir de meilleurs taux de change et des frais moins élevés que les méthodes traditionnelles de transfert d’argent.

Bâtir du crédit au Canada

Le Canada compte deux principaux bureaux de crédit – Equifax et TransUnion.

Chaque fois que vous faites une demande de carte de crédit ou de prêt, le créancier passe vos informations dans ces bases de données pour déterminer votre solvabilité globale.

Si vous débutez sans avoir de crédit, demander une carte de crédit prépayée « sécurisée » est une bonne façon de commencer. Cela vous permettra d’établir un bon historique de paiement, après quoi vous pourrez envisager de demander une marge de crédit traditionnelle.

Qu’est-ce qu’une « bonne » cote de crédit?

Les pointages de crédit au Canada varient généralement entre 300 (le plus bas) et 900 (le plus élevé). Voici comment votre pointage détermine votre cote de crédit globale :

300 – 559 : Pauvre

560 – 659 : Passable

660 – 724 : Bien

725 – 759 : Très bien

760 – 900 : Excellent

Plus votre score est élevé, plus vous aurez de chances d’être approuvé pour des produits financiers tels que les cartes de récompenses en argent et les prêts personnels. Des cotes de crédit plus élevées peuvent également vous aider à bénéficier d’un taux d’intérêt plus favorable.

Si vous n’êtes pas sûr de votre solvabilité, vous pouvez obtenir gratuitement votre rapport de solvabilité auprès de l’une ou l’autre des agences d’évaluation du crédit.

Produire vos impôts au Canada

Enfin, les résidents canadiens sont tenus de produire une déclaration de revenus annuelle auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Sur votre déclaration de revenus, vous demanderez votre revenu annuel total, qui déterminera votre tranche d’imposition et le montant total des impôts que vous devez au gouvernement provincial local et au gouvernement fédéral canadien.

Le revenu gagné avant l’arrivée d’une personne au Canada n’est pas assujetti à l’impôt canadien. Mais une fois qu’une personne devient résidente canadienne, aux fins de l’impôt, elle doit déclarer des revenus de n’importe où dans le monde sur sa déclaration de revenus.

Vous pouvez produire vos déclarations de revenus en ligne à l’aide d’un logiciel approuvé par l’ARC ou consulter un préparateur de déclarations de revenus professionnel pour vous aider dans le processus.

Vous pourrez également demander des déductions admissibles, comme les frais de garde d’enfants, qui pourraient réduire votre obligation fiscale globale.

La plupart des emplois prélèvent automatiquement les impôts sur votre chèque de paie avant de vous le remettre. Si tel est votre cas, vous pourriez être admissible à un remboursement d’impôt à la fin de l’année (si vous avez trop payé d’impôts).

Toutefois, si vous êtes un travailleur autonome ou que vos impôts sur le revenu ne sont pas déduits de votre chèque de paie, vous devrez probablement payer des impôts à la fin de l’année. Dans ce cas, il est important de budgétiser les impôts sur le revenu à l’avance, en mettant de l’argent de côté dans un compte d’épargne afin de ne pas être pris au dépourvu.

Créer un plan à long terme

Si vous êtes nouveau dans le pays, apprendre à naviguer dans le système financier peut prendre quelques semaines ou quelques mois. Cependant, tout cela prendra du sens avec un peu de temps et de pratique.

Commencez par les bases et apprenez à utiliser la devise canadienne. Une fois que vous avez établi votre résidence, ouvrez un compte bancaire, commencez à économiser de l’argent et construisez votre crédit. À partir de là, c’est une bonne idée de parler avec un conseiller financier pour créer un plan de retraite et d’investissement à long terme pour l’avenir.