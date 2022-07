Nouveau à l’épargne? Essayez ces magasins de revente anti-inflation dans le comté de Will – Shaw Local

Comté de Will — N’achetez pas de vêtements neufs pour bébé.

J’ai lu ce conseil dans un livre quand j’attendais mon premier enfant il y a plus de 40 ans. La raison en est que les bébés deviennent si vite trop grands pour leurs vêtements qu’ils ne les usent pas.

Et c’était vrai.

Je pouvais acheter des vêtements « comme neufs » pour bébés dans les vide-greniers pour un quart la tenue. Vous vous souvenez du Jolly Shopper ? Je l’ai parcouru d’un bout à l’autre au moment où il a atterri sur mon porche.

Herald-News présente la rédactrice en chef Denise M. Baran-Unland. (Eric Ginnard)

Donc, j’économisais avant qu’il ne soit cool d’épargner et maintenant mes six enfants adultes sont doués pour trouver des bonnes affaires «utilisées en douceur».

L’épargne peut faire partie d’une stratégie budgétaire globale de lutte contre l’inflation.

Mais il faut savoir où chercher. Voici quelques suggestions:

Ramenez-le à la maison à Plainfieldd revend des meubles pour la maison, de la décoration intérieure et des meubles pour tout-petits. Le magasin est situé au 15920 S. Lincoln Highway (Route 30). Appelez le 815-556-8950 ou visitez bringithomeagain.com.

Boutique Encore à New Lenox vend des vêtements pour tous les âges, des antiquités et des objets de collection, des œuvres d’art, des livres, des articles ménagers, des bijoux et des accessoires, du linge de maison, des décorations saisonnières, des fournitures scolaires et de bureau, ainsi que des jouets et des jeux. Les dons d’articles neufs et gentiment acceptés. Les profits profitent à l’hôpital Silver Cross. La boutique Encore est située au 710 Cedar Crossings Drive à New Lenox. Appelez le 815-300-7642 ou visitez silvercross.org.

Magasin de bonne volonté et centres de dons vendre des articles ménagers et des vêtements donnés. Pour un localisateur de magasin, visitez amazinggoodwill.com/stores.

Joliet ReStore vend des gros appareils électroménagers neufs et légèrement usagés, des meubles, des accessoires pour la maison, des ampoules et des outils. Dons acceptés. Le produit profite à Will County Habitat for Humanity. Joliet ReStore est situé au 1395 N Larkin Ave. Joliet. Appelez le 815-714-7100 ou visitez jolietrestoreonline.com.

Centre de ressources de Lockport propose des biens usagés en douceur pour équiper sa maison ou sa famille. Les bénéfices sont reversés à des associations caritatives locales. Appelez le 815-838-9615 ou visitez lockportresource.org/thrift-store.

Coffre au trésor de la mission MorningStar Les friperies proposent des chaussures, des vêtements, des appareils électroménagers, des articles ménagers, des meubles et plus encore à deux endroits : 2221 W. Jefferson St. Joliet et 2571 E. Lincoln Highway à New Lenox. Appelez le 815-725-6702 (Joliet) ou le 815-462-3007 (New Lenox) ou visitez morningstarmission.org/thrift-stores.

Presque nouvelle revente à Mokena vend des vêtements pour tous les âges, des chaussures, des tenues de soirée, des manteaux. Jouets, livres, puzzles, jeux, équipements sportifs, meubles, accessoires pour la maison, lampes. images et cadres, objets de collection, vaisselle, verrerie, ustensiles de cuisson, vases, lignes, traitements de fenêtre et petits appareils électroménagers. Les bénéfices sont reversés à la Noonan Elementary Academy de Mokena. Nearly New Resale est situé au 9628 Willow Lane à Mokena. Appelez le 815-806-1900 ou visitez facebook.com/NNResale.

Nouvelles utilisations à Crest Hill achète et vend des meubles usagés, de petits appareils électroménagers, des produits de cuisine, de la décoration intérieure, des appareils électroniques grand public, des outils, des films, des jeux vidéo et des fournitures pour animaux de compagnie. New Uses a une liste des « plus recherchés » sur son site Web et paie en espèces sur place. New Uses est situé au 1701 N. Larkin Ave. Appelez le 815-730-7800 ou visitez newuses.com/crest-hill-il.

Le placard de Platon à Crest Hill achète et vend des marques renommées de vêtements, chaussures, sacs à main et accessoires pour hommes et femmes dans l’adolescence et la vingtaine. Plato’s Closet paie en espèces sur place pour les articles légèrement utilisés, actuellement à la mode et en excellent état. Plato’s Closet est situé au 2372 Plainfield Road. Appelez le 815-744-0291 ou visitez platoscloset.com/locations/crest-hill-il.

Le centre de vente et de négociation du marché du livre à Crest Hill offre une grande variété de livres neufs, d’occasion et rares. Commerce de crédit en magasin. Le marché du livre est situé au 2365 Plainfield Rd, Crest Hill. Appelez le 815-744-4240 ou visitez bookmarketjoliet.com.

Le mentor des vêtements à Crest Hill vend des vêtements, des sacs à main, des chaussures et des accessoires et paie en espèces sur place pour des articles propres, stylés et en excellent état. Le Mentor Vêtements est situé au 1900 Plainfield Road, Suite #101. Pour les heures et plus d’informations, appelez le 815-744-4466 ou visitez cresthillil.clothesmentor.com.

La Société de Saint-Vincent de Paul a deux histoires locales : 1820 W Jefferson St. Joliet et 1427 N Division St. Morris. Pour les heures et plus d’informations, appelez le (815) 729-4585 (Joliet) ou le (815) 942-9288 (Morris) ou visitez svdpjoliet.org.