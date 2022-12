Nouveau 401 (k), les règles de l’IRA facilitent l’exploitation des économies en cas d’urgence

Catherine McQueen | moment | Getty Images

Il sera bientôt plus facile pour les Américains à court d’argent d’exploiter leur épargne-retraite pour les dépenses d’urgence. Le président Joe Biden est sur le point de signer un projet de loi de 1,7 billion de dollars qui modifie les règles relatives aux soi-disant distributions de difficultés des plans 401 (k). Les mesures sont intégrées dans “Secure 2.0”, un ensemble de réformes de la retraite jointes au paquet législatif global, qui financera le gouvernement fédéral pour le reste de l’exercice jusqu’en septembre prochain. La Chambre et le Sénat ont adopté le projet de loi la semaine dernière. Les règles actuelles concernant les retraits en cas de difficultés permettent aux travailleurs d’accéder à leurs plans d’épargne 401 (k) avant la retraite pour un “immédiat et lourd” besoin financier. Les travailleurs peuvent devoir de l’impôt sur le revenu sur ce retrait, et ceux de moins de 59 ans et demi doivent généralement une pénalité fiscale de 10 % pour un retrait anticipé. En savoir plus sur les finances personnelles :

De nouvelles règles permettent aux épargnants d'effectuer un retrait pouvant atteindre 1 000 $ par année pour des dépenses personnelles ou familiales urgentes. La mesure – qui prend effet en 2024 et s'applique également aux comptes de retraite individuels – supprime la pénalité fiscale de 10%. Les Américains peuvent certifier eux-mêmes par écrit qu'ils ont besoin des fonds en cas d'urgence. Les contribuables ont la possibilité de rembourser les fonds dans un délai de trois ans. Ils ne peuvent plus effectuer de retraits d'urgence dans les trois ans à moins qu'ils ne remboursent la distribution initiale ou qu'ils n'effectuent des dépôts réguliers qui correspondent au moins au montant retiré. La législation permet également aux épargnants 401 (k) de certifier eux-mêmes qu'ils remplissent la condition d'une distribution de difficultés typiques – ce qui est le cas sous règles actuelles dans certains plans 401 (k), mais pas tous.

Les mesures aideront les Américains en difficulté et qui n’ont pas d’autres réserves de liquidités pour les soutenir en cas de crise, ont déclaré des experts en retraite. Mais ils ont déclaré que les règles constituaient également une autre source de soi-disant « fuite » qui va à l’encontre de l’objectif global de l’épargne-retraite : se constituer un pécule pour l’avenir. “Je pense que c’est un thème que l’on retrouve dans [overall] retraite : pour permettre d’utiliser plus facilement l’épargne-retraite à des fins autres que la retraite », a déclaré Steve Rosenthal, chercheur principal au Urban-Brookings Tax Policy Center “C’est tellement différent de la notion originale d’offrir [tax] prestations de retraite, pour vous assurer que vous disposez d’actifs suffisants pour traverser ces [later] ans », a ajouté Rosenthal.

Les retraits en cas de difficultés ont atteint un niveau record

La part des épargnants qui ont retiré de l’argent d’un plan 401(k) pour couvrir une difficulté financière a atteint un niveau record en octobre, selon les données de Vanguard Group. Cette dynamique – lorsqu’elle est associée à d’autres facteurs tels que l’augmentation rapide des soldes de cartes de crédit et la baisse du taux d’épargne personnelle – suggère que les ménages ont plus de mal à joindre les deux bouts dans un contexte d’inflation élevée et ont besoin de liquidités, selon les experts financiers. Près de 0,5% des travailleurs participant à un plan 401 (k) ont pris une nouvelle “répartition des difficultés” en octobre, selon Vanguard, qui suit 5 millions d’épargnants. C’est la plus grande part depuis que Vanguard a commencé à suivre les données en 2004.

En d’autres termes, environ 25 000 travailleurs ont pris l’une de ces distributions. Pendant ce temps, les épargnants ont puisé dans leurs pécules par d’autres moyens – prêts et distributions “sans difficultés” – en plus grand nombre tout au long de 2022, selon les données de Vanguard. “Nous commençons à voir des signes de détresse financière au niveau des ménages”, a précédemment déclaré à CNBC Fiona Greig, responsable mondiale de la recherche et de la politique des investisseurs chez Vanguard. Cela dit, la part mensuelle globale des personnes prenant un retrait pour difficultés est relativement faible et n’est pas indicative de l’épargnant “typique” 401 (k), a-t-elle ajouté.

Les ménages ont besoin de plus de liquidités dans un contexte d’inflation élevée

Presque tous les plans 401 (k) permettent aux travailleurs de prendre des retraits en cas de difficultés, mais les employeurs peuvent varier dans leur justification pour les autoriser. Selon le Plan Sponsor Council of America, un groupe commercial, plus de la moitié des plans permettent aux travailleurs de puiser dans les fonds pour “atténuer les principales pressions financières”. Mais ils permettent plus fréquemment des prélèvements pour couvrir les frais médicaux, le logement (pour acheter une résidence principale, ou éviter une expulsion ou une saisie), les frais funéraires ou les pertes dues à des catastrophes naturelles, par exemple. Les participants peuvent également accéder à l’épargne 401 (k) via des prêts ou des retraits sans difficultés. Ces derniers sont destinés aux travailleurs de plus de 59 ans et demi, et parfois aux travailleurs dans d’autres circonstances non liées à des difficultés financières (par exemple, transférer des actifs à un IRA tout en travaillant). Les distributions sans difficulté ont également atteint un niveau record en octobre – près de 0,9% des participants en ont pris une ce mois-là, selon Vanguard. Et la part des travailleurs qui contractent des prêts 401 (k) est passée à 0,9 % en octobre, contre 0,8 % début 2022.

Dans l’ensemble, c’est un signe que davantage de ménages ont besoin de liquidités. “Les gens ressentent le pincement de l’inflation”, a précédemment déclaré à CNBC Philip Chao, directeur et directeur des investissements chez Experiential Wealth à Cabin John, Maryland. Les épargnants ne sont pas toujours prudents dans leurs décisions financières et pensent souvent à un 401 (k) “plus comme une tirelire”, a-t-il déclaré. Le taux d’inflation a diminué ces derniers mois par rapport à son pic de l’ère pandémique cet été, mais se situe toujours près de son plus haut niveau depuis le début des années 1980. Les prix que les consommateurs paient pour un large éventail de biens et de services – comme l’épicerie et le loyer – continuent d’augmenter rapidement. La croissance des salaires n’a pas suivi le rythme de la personne moyenne.

Pendant ce temps, les soutiens financiers fédéraux à l’ère de la pandémie ont diminué. Une pause dans le paiement des prêts étudiants – parmi les derniers vestiges de soutien – pourrait prendre fin l’année prochaine. De nombreux ménages ont dépensé au moins une partie des économies accumulées grâce aux chèques de relance et à l’amélioration des allocations de chômage. Le taux d’épargne personnel a eu une tendance à la baisse ; en octobre, le taux a atteint un creux de l’ère pandémique de 2,2 %, bien qu’il ait légèrement augmenté pour atteindre 2,4 % en novembre. La dette des ménages a grimpé à son rythme le plus rapide en 15 ans au troisième trimestre. Les défauts de paiement au troisième trimestre ont augmenté pour presque tous les types d’endettement des ménages, bien qu’ils restent faibles par rapport aux normes historiques, selon à la Federal Reserve Bank de New York. En 2020, le Congrès a autorisé des retraits liés à Covid jusqu’à 100 000 $ des plans 401 (k) dans le cadre de la loi CARES. Environ 1 % des participants ont effectué de tels retraits chaque mois en 2020, et les autres types de retraits ont légèrement diminué pendant cette période. Les employés pourraient s’auto-certifier pour ces distributions de coronavirus – ce que les législateurs ont utilisé comme justification pour assouplir les règles de certification dans la nouvelle législation. “Il s’agit d’une étape logique à la lumière du succès des règles d’autocertification de la distribution liées au coronavirus et des réglementations actuelles en matière de difficultés qui permettent déjà aux employés de certifier eux-mêmes qu’ils n’ont pas d’autres fonds disponibles pour faire face à une difficulté”, selon une commission sénatoriale des finances résumé des prestations de retraite.

Pourquoi exploiter l’épargne-retraite tôt est une «idée terrible»

Cependant, c’est généralement “une mauvaise idée de retirer de l’argent de votre 401 (k)”, a déclaré Ted Jenkin, planificateur financier certifié et co-fondateur d’oXYGen Financial, basé à Atlanta. La récente augmentation des distributions de difficultés est particulièrement préoccupante, ont déclaré les conseillers financiers. Au-delà du besoin financier aigu apparent des ménages, les retraits en cas de difficultés ont des répercussions négatives telles que des pénalités fiscales. Contrairement à un prêt 401 (k), les épargnants ne peuvent généralement pas se rembourser lorsqu’ils acceptent une distribution de difficultés – ce qui signifie que l’épargne et ses revenus d’investissement futurs sont définitivement perdus, à moins que les travailleurs ne puissent en quelque sorte compenser plus tard avec des taux d’épargne plus élevés. Et de nombreux employeurs interdisent aux travailleurs de contribuer à leur 401 (k) pendant six mois après avoir pris une distribution de difficultés.

Il y a eu une légère augmentation des distributions de difficultés après que le Congrès a adopté la loi budgétaire bipartite de 2018, qui a facilité l’accès, a déclaré Greig. La loi a supprimé l’exigence selon laquelle les participants devaient d’abord contracter un prêt 401 (k) avant de pouvoir effectuer un retrait en cas de difficultés. Les ménages devraient peser toutes leurs options d’argent avant de recourir à un plan 401 (k), a déclaré Jenkin, membre de Conseil consultatif de CNBC. Par exemple, les ménages sans fonds d’urgence pourraient être en mesure de libérer de l’argent pour un besoin de liquidités à court terme relativement faible en annulant ou en réduisant les plans d’adhésion, ou en vendant des articles peu utilisés ou inutiles sur Facebook Marketplace ou une vente de garage, a-t-il déclaré. . Un prêt à court terme ou une marge de crédit sur valeur domiciliaire serait généralement également préférable à un 401 (k).

Nous commençons à voir des signes de détresse financière au niveau des ménages. Fiona Greig responsable mondial de la recherche et de la politique des investisseurs chez Vanguard Group