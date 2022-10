“Nous y travaillons tous”: le manager d’Arsenal Mikel Arteta sur de nouveaux contrats pour le trio clé

Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) le patron Mikel Arteta dit que les prolongations de contrat pour Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et William Saliba.

Le trio de 21 ans a joué un rôle déterminant dans le superbe début des Gunners en 2022/23, qui les place en tête de la Premier League avec sept victoires en huit matchs – dont le dernier les a vu battre Tottenham 3-1 dans le derby du nord de Londres.

Saka, Martinelli et Saliba sont tous sous contrat en juin 2024, et Arteta a confirmé que le club “travaillait” sur de nouveaux accords.

Saka a inscrit le premier but de Thomas Partey contre les Spurs samedi (Crédit image : AFP via Getty Images)

S'adressant aux médias avant la rencontre de jeudi en Ligue Europa avec Bodo / Glimt, Arteta a dit:

“De toute évidence, nous devons planifier l’avenir et nous y travaillons tous. [Technical director] Edu est au top, et tout le conseil d’administration – et nous essaierons de faire les choses de la bonne manière, en étant justes et en essayant de planifier de la meilleure façon possible et de récompenser les joueurs qui, à notre avis, ont un grand avenir pour le club. Quand nous aurons quelque chose à annoncer, nous le ferons.”

Alors que Saka a été un pilier de l’équipe d’Arsenal au cours des trois dernières années, Martinelli et Saliba ne se sont établis que plus récemment – ​​ce dernier ne faisant ses débuts chez les Gunners qu’au premier jour de cette saison, après une succession de périodes de prêt en arrière. France.

Saliba aura savouré son avant-goût du derby du nord de Londres (Crédit image : Arsenal FC via Getty Images)

Arsenal a remporté le premier match de sa campagne en Ligue Europa 2-1 à Zurich, avant que son deuxième match de groupe prévu avec le PSV ne soit reporté en raison d’un manque de police disponible à Londres après la mort de la reine Elizabeth II.

Arteta est tenu de tourner fortement contre Bodo / Glimt, en particulier avec Liverpool prochain à l'Emirates Stadium dans la ligue dimanche.