“Nous voyons de plus en plus de réserves (russes) déployées”: l’Ukraine met en garde contre une nouvelle offensive

La Russie multiplie les renforts de troupes dans l’est de l’Ukraine.

Les responsables pensent que la Russie prépare une offensive majeure.

Le président Volodymyr Zelensky bouscule également son administration.

La Russie déversait des renforts dans l’est de l’Ukraine avant une nouvelle offensive qui pourrait commencer la semaine prochaine le long d’un front où les batailles ont été acharnées pendant des mois, a déclaré un gouverneur ukrainien.

Désespérée que l’aide militaire occidentale arrive, l’Ukraine prévoit qu’une offensive majeure pourrait être lancée par la Russie pour des raisons “symboliques” autour du 24 février anniversaire de l’invasion, que Moscou persiste à appeler “une opération militaire spéciale”.

L’Ukraine prévoit elle-même une offensive de printemps pour reprendre le territoire perdu, mais attend la livraison des missiles et des chars de combat occidentaux à plus longue portée promis, certains analystes affirmant que le pays était à des mois d’être prêt.

“Nous voyons de plus en plus de réserves (russes) déployées dans notre direction, nous voyons davantage d’équipements être amenés…”, a déclaré Serhiy Haidai, gouverneur ukrainien de la province de Louhansk, principalement occupée par la Russie.

“Ils apportent des munitions qui sont utilisées différemment qu’auparavant – ce ne sont plus des bombardements 24 heures sur 24. Ils commencent lentement à économiser, se préparent pour une offensive à grande échelle”, a déclaré Haidai à la télévision ukrainienne.

Haidai a ajouté :

Il leur faudra probablement 10 jours pour rassembler des réserves. Après le 15 février, on peut s’attendre à (cette offensive) à tout moment.

La guerre atteint un point tournant à l’approche de son premier anniversaire, l’Ukraine ne faisant plus de progrès comme elle l’a fait au second semestre 2022 et la Russie allant de l’avant avec des centaines de milliers de troupes de réserve mobilisées.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que les changements de personnel à la frontière et au front renforceraient les efforts militaires de l’Ukraine dans un contexte d’incertitude quant à l’avenir de son ministre de la Défense, tout comme la Russie avance à l’est pour la première fois en six mois.

Dans son discours du lundi soir, Zelensky a déclaré qu’il souhaitait combiner une expérience militaire et managériale au sein du gouvernement local et central, mais n’a pas directement abordé la question de savoir si son ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, serait remplacé.

Dimanche, David Arakhamia, chef du bloc parlementaire de Zelensky, a déclaré que Reznikov serait transféré à un autre poste ministériel, mais lundi, il a écrit qu'”il n’y aura pas de changement de personnel dans le secteur de la défense cette semaine”.

Zelensky dit qu’il doit montrer que l’Ukraine était un intendant sûr de milliards de dollars d’aide militaire et autre occidentale, et que son gouvernement est engagé dans le plus grand bouleversement politique et administratif depuis l’invasion de la Russie il y a près d’un an.

“Dans un certain nombre de régions, en particulier celles frontalières ou de première ligne, nous nommerons des dirigeants ayant une expérience militaire. Ceux qui pourront se montrer les plus efficaces pour se défendre contre les menaces existantes”, a-t-il déclaré.

L’Union européenne a déclaré que Zelensky a été invité à participer à un sommet des dirigeants de l’UE, au milieu des informations selon lesquelles il pourrait être à Bruxelles dès cette semaine, dans ce qui ne serait que son deuxième voyage à l’étranger connu depuis le début de l’invasion.

Le bureau de Zelensky n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Des militaires ukrainiens posent sur un véhicule blindé de transport de troupes (APC) M113 à Zarichne, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. AFP PHOTO : Yasuyoshi Chiba, AFP

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré ce week-end à Ukrainska Pravda que les renseignements suggéraient que toute nouvelle offensive russe viendrait probablement de l’est ou du sud.

“Leur rêve est d’étendre le corridor terrestre vers la Crimée afin de poursuivre l’approvisionnement. Par conséquent, bien sûr, les principaux risques sont : l’est, le sud et ensuite le nord”, a-t-il déclaré.

Moscou a annexé la Crimée en 2014.

L’analyste ukrainien de la défense Oleksandr Kovalenko a déclaré qu’une nouvelle offensive russe pourrait venir de l’une des quatre directions ; la région orientale de Lougansk, la région de Donetsk, la région de Zaporizhzhia et la ville et le port de Marioupol.

“Les choses sont plus sérieuses dans la région de Donetsk, en particulier autour de Bakhmut et d’Avdiivka. Et les Russes y renforceront leurs contingents ainsi que les équipements et les parachutistes”, a déclaré Kovalenko, des groupes de réflexion “Information Resistance group”, à la radio ukrainienne NV.

Pendant des mois, la principale cible de la Russie dans l’est de l’Ukraine a été Bakhmut, où ses médias d’État ont déclaré que le groupe de mercenaires Wagner avait pris pied.

L’Ukraine a déclaré lundi soir que les forces russes y avaient entraîné des tirs de chars, de mortiers et d’artillerie au cours des dernières 24 heures.

Kovalenko a déclaré que Marioupol, capturé par les forces russes en mai dernier, pourrait être utilisé par les Russes pour amener des troupes et du matériel pour une nouvelle offensive.

“Il pourrait servir de plaque tournante de transport pour les forces d’occupation russes”, a-t-il déclaré.

Kovalenko a déclaré que la contre-offensive de l’Ukraine ne se produirait pas de sitôt et que les forces ukrainiennes prendraient une position défensive, en particulier à Donetsk.

“C’est peut-être une défense active, mais une position défensive, néanmoins. L’idée restera de bloquer toute avancée russe”, a-t-il dit.

“Les choses pourraient changer plus rapidement dans d’autres secteurs. Mais cette situation pourrait durer deux à deux mois et demi, c’est le temps nécessaire pour fournir les chars aux brigades, s’entraîner et tout équiper.”