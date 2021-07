Nous vous ROC ! Karatsev et Vesnina éliminent Djokovic et Stojanovic pour organiser la finale olympique du double mixte ALL-RUSSIAN

Concourant sous la bannière du Comité olympique russe (ROC), Karatsev et Vesnina ont vaincu le duo serbe en deux sets, 7-6 (6-4) 7-5, pour se qualifier pour le match pour la médaille d’or.

Là, ils rencontreront leurs compatriotes Andrey Rublev et Anastasia Pavlyuchenkova, qui ont battu le duo australien John Peers et Ash Barty en demi-finale plus tôt vendredi.

PLUS À VENIR