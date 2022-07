“Nous vous avons laissé tomber”: le gendarme senior s’excuse auprès des familles des victimes des tirs de masse

Après deux jours d’intenses questions sur la façon dont les décisions de la GRC ont été prises lors de la fusillade de masse d’avril 2020, le surint. Darren Campbell a terminé son témoignage à l’enquête publique en larmes, s’excusant auprès des familles des 22 victimes décédées.

Alors qu’il s’effondrait, Campbell a déclaré que c’était la première fois qu’il pleurait en deux ans et demi.

“Je m’excuse d’avoir échoué”, a-t-il déclaré. “Je suis vraiment désolé que nous vous ayons laissé tomber, et je vous promets que nous ferons mieux.”

Campbell a témoigné lundi et mardi devant la Mass Casualty Commission menant l’enquête publique sur le déchaînement des 18 et 19 avril 2020, lorsqu’un homme armé a tiré et tué 22 personnes en 13 heures dans plusieurs communautés de la province. Les victimes comprenaient une femme enceinte et un agent de la GRC.

Au moment de la fusillade, Campbell était l’agent des services de soutien, qui est l’un des postes les plus élevés de la GRC dans la province. Il a géré la plupart des séances d’information publiques après le 19 avril 2020 et était chargé de faire appel à des ressources d’incidents critiques comme les commandants d’incidents et l’équipe d’intervention d’urgence.

Le commissaire en chef Michael MacDonald avait une question pour Campbell – quelque chose qu’il a dit qu’il avait du mal à comprendre. Il voulait savoir pourquoi les membres de la GRC n’ont retrouvé les corps de cinq victimes sur le terrain Cobequid à Portapique, dont les familles Tuck et Bond, que dans la soirée du 19 avril 2020.

“Pourquoi est-ce que d’après votre expérience, et vous avez tout passé en revue si vous pouvez m’aider à comprendre, comment il se fait que la priorité de la menace semble avoir dépassé ce qui se passait à Portapique ?”

Campbell a déclaré qu’il n’était pas sur le terrain ce jour-là et qu’il ne pouvait parler que sur la base de son expérience de plus de 30 ans.

“Mon expérience est basée sur une ou deux scènes, pas sur 16 scènes”, a-t-il déclaré. “En termes de portée et d’énormité de la situation et de la confusion causée par l’agresseur … établir la fraction de conscience de la portée et de l’ampleur aurait pris un certain temps.”

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Campbell a déclaré qu’il “n’essayait pas de trouver une excuse” mais qu’il avait une certaine compréhension de la pression exercée sur les membres qui répondaient ce jour-là.

“Je ne sais pas si quelqu’un d’autre de cette équipe d’enquête a vécu quelque chose comme ça – je doute qu’ils l’aient jamais fait”, a-t-il déclaré.

“Il est clair pour moi que beaucoup pensent que leurs efforts pour faire de leur mieux n’étaient pas suffisants. J’aurais espéré voir que nous aurions identifié ces scènes de crime supplémentaires beaucoup, beaucoup plus tôt.”

Campbell a déclaré qu’il existe de nombreuses raisons de sécuriser une scène de crime dès que possible. En plus d’informer les familles, il a déclaré qu’il était également important de préserver les preuves.

Autres problèmes soulevés

Lors de son témoignage de lundi et mardi, Campbell a convenu qu’il y avait des lacunes qui, idéalement, n’auraient pas dû se produire, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il a demandé au quartier général de la GRC un examen indépendant des actions de la force les 18 et 19 avril 2020.

Il a écrit une lettre officielle demandant cet examen, mais Campbell a déclaré qu’il avait eu le sentiment qu’Ottawa se demandait si un examen ne ferait pas double emploi avec les efforts de la Mass Casualty Commission.

Rob Pineo, un avocat de Patterson Law représentant la plupart des familles, a suggéré qu’il aurait été utile d’interroger la résidente de Portapique, Kate MacDonald, qui a été abattue par le tireur mais n’a pas été blessée – contrairement à son mari, Andrew, qui a été transporté à l’hôpital et Survécu.

Pineo a déclaré que les agents auraient pu en savoir plus sur Kate MacDonald sur la possible route de retour de Portapique, ce qui est la façon dont la commission a suggéré que le tireur s’est échappé avant 23 heures HA le 18 avril 2020.

“Je suis d’accord, oui”, a déclaré Campbell.

La réplique du croiseur de la GRC du tireur qui a été utilisée lors de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse a été créée avec une Ford Taurus 2017 désaffectée. (Commission des pertes massives)

On lui a également demandé pourquoi la police n’avait pas compris la possibilité que le tireur conduisait une réplique exacte d’un croiseur de la GRC, bien que des témoins l’aient décrit comme ayant des lumières et des rayures dans la première heure du massacre.

Campbell a déclaré que ce qui s’était probablement passé était la nature humaine et le “préjugé” créé par l’expérience, car une réplique de voiture serait si irréaliste. À l’avenir, il a déclaré qu’il serait utile que les répartiteurs, les preneurs d’appels et les membres de la GRC partagent tous les citations exactes des témoins en cas de confusion, afin que les détails ne soient pas filtrés par diverses interprétations comme un jeu de téléphone.

De plus, une fois le faux croiseur confirmé, Campbell a déclaré mardi qu’il aurait aimé que le public en soit informé plus tôt.

L’enquête a appris que malgré des photos du tireur et de son véhicule se rendant à l’équipe de communication stratégique peu après 8 heures du matin le 19 avril 2020, elles n’ont été publiées sur Twitter que plus de deux heures plus tard à 10h17.