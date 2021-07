Nous vous apportons quelques-uns des conseils non PC les plus effrontés du magazine de bandes dessinées culte Viz

C’EST le magazine comique qui apporte l’irrévérence bien nécessaire à un monde de plus en plus PC. Et maintenant, un nouveau livre – Him Off The Viz – pour célébrer l’histoire de Viz depuis son lancement en 1979 est sorti.

Alors que des personnages grossiers tels que The Fat Slags et des gags enfantins ont suscité des plaintes, il a gagné une armée de fans, dont l’icône de la pop David Bowie.

Dans un monde de plus en plus PC, nous vous donnons quelques conseils de mickey pour résoudre certains des petits problèmes de la vie du magazine de bande dessinée culte Viz

Le magazine était également réputé pour ses astuces de mickey pour résoudre certains des petits problèmes de la vie.

Ici, Sarah Arnold vous apporte quelques-uns des plus effrontés.

Hommes: Recréez le frisson d’être un strip-teaseur lors d’un enterrement de vie de jeune fille en criant à plusieurs reprises : « Off ! Désactivé! Désactivé! » à toi-même d’une voix aiguë chaque fois que tu te déshabilles.

Contribuables : Battez le fisc en ne faisant un travail que pendant trois mois, puis en démissionnant et en signant pour les trois mois suivants. De cette façon, vous récupérez l’impôt que vous avez payé pendant que vous travailliez.

Pilotes de Formule 1 : Mettez un autocollant « Baby On Board » dans votre voiture et regardez les conducteurs derrière vous ralentir, vous permettant ainsi de gagner à chaque fois.

Moniteurs de conduite constipés : Soulagez votre inconfort en déconnectant les doubles commandes de la voiture lors de l’instruction d’un élève.

Hommes: Lorsque vous écoutez votre CD ou album préféré, augmentez simplement le volume jusqu’au son que vous désirez, puis baissez-le de trois crans. Cela évitera à votre femme d’avoir à le faire.

Jeunes : Évitez d’avoir à dire « savez ce que je dis » tout le temps en parlant clairement en premier lieu.

Employeurs: Évitez d’embaucher des personnes malchanceuses en jetant immédiatement la moitié des CV à la poubelle.

Astronautes : Si vous envisagez un autre alunissage, augmentez vos chances de succès en vous y rendant lorsque la lune est pleine.

Touristes britanniques : Gagnez du temps pour obtenir cet authentique look brûlé par le soleil en frottant agressivement votre corps avec du papier de verre avant de partir en vacances. Complétez l’effet en appliquant un peu de friction Deep Heat.

Joueurs : Pour une nouvelle opportunité de jeu, essayez de vous envoyer 50 £ par Royal Mail.