« Nous vous aimons » – Lionel Messi envoie à Cesc Fabregas un message émouvant et sincère après l’annonce de la retraite de l’ancienne star d’Arsenal et de Chelsea

Lionel Messi a rendu hommage à Cesc Fabregas dans un message sincère suite à l’annonce de sa retraite.

Samedi, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Chelsea a confirmé qu’il mettait fin à sa carrière à l’âge de 36 ans.

1 Fabregas et Messi ont d’abord joué ensemble quand ils étaient enfants à La Masia, puis se sont associés pour gagner la Liga ensemble Crédit : JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

Fabregas a commencé sa carrière à l’académie de Barcelone avant de rejoindre Arsenal en 2003.

C’est là qu’il a rencontré Lionel Messi pour la première fois et a développé une amitié qui n’a fait que se renforcer lorsqu’ils se sont réunis lorsque Fabregas est revenu à Barcelone en 2011.

La paire reste proche à ce jour, incitant Messi à se rendre sur Instagram et à publier un hommage à son ami suite à l’annonce de sa retraite.

Le message de Messi disait: « Vous savez déjà tout le bien que nous pensons de vous et de votre famille, @CescF4bregas.

« Tu es un crack et nous continuerons à passer de nombreux moments ensemble.

« Nous vous aimons beaucoup et vous souhaitons tout le meilleur dans votre nouvel ami de scène !!! Un gros câlin. »

Fabregas a annoncé son départ à la retraite dans un post Instagram qui lui est propre.

Il a déclaré: « C’est avec une grande tristesse que le moment est venu pour moi de raccrocher mes chaussures de jeu.

« Dès mes premiers jours au Barca, Arsenal, Barca encore, Chelsea, Monaco et Côme, je les chérirai tous.

« De soulever la Coupe du monde, l’Euro, tout gagner en Angleterre et en Espagne et presque tous les trophées européens, ce fut un voyage que je n’oublierai jamais.

« Tous ceux qui m’ont aidé, mes coéquipiers, entraîneurs, directeurs, présidents, propriétaires, fans et mon agent.

« À toute ma famille, de mes parents et ma sœur à ma femme et mes enfants, je chéris vos conseils, votre mentorat et vos conseils.

« A mes adversaires qui ont essayé de me frapper, merci de m’avoir rendu plus fort. Cela en valait déjà plus que la peine avec tous les bons souvenirs et amis que je me suis fait en chemin.

« J’ai aussi appris trois langues et je suis devenu plus compatissant et plus sage au cours de mes voyages.

« J’ai vécu des expériences dont je n’aurais jamais pensé qu’en un million d’années, je pourrais même m’en approcher.

« Ce n’est pas que de la tristesse, car je vais maintenant franchir la ligne blanche et commencer à entraîner les équipes B et Primavera de Côme 1907. Un club et un projet pour lesquels je ne pourrais pas être plus excité.

« Cette charmante équipe de football a conquis mon cœur dès la première minute et est venue à moi au moment idéal de ma carrière. Je vais la saisir à deux mains.

« Donc, après 20 années incroyables pleines de sacrifices, de dévouement et de joie, il est temps de dire merci et au revoir au beau jeu.

« J’ai adoré chaque minute. Cesc. »