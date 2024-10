Des milliers d’Arizoniens ont accueilli dimanche l’ancien président Donald Trump pour son retour à Prescott Valley, acclamant le candidat qu’ils considèrent comme la solution aux prix élevés et à l’immigration incontrôlée.

Les partisans qui ont rempli le Findlay Toyota Center ont accueilli Trump en scandant « USA ! USA! USA! » et « Nous voulons Trump! » Ils ont hué les mentions de la candidature de Trump à la Maison Blanche en novembre, de la candidate démocrate et vice-présidente Kamala Harris.

L’arène, qui peut accueillir plus de 6 000 personnes, n’était pas assez grande pour accueillir tous ceux qui voulaient voir Trump. Une file de supporters vêtus de vêtements rouges, blancs et bleus et de chapeaux Make America Great Again a été laissée à l’extérieur, incapables d’entrer après que l’arène ait atteint sa capacité. Certains ont regardé le rassemblement sur un grand écran à l’extérieur.

Ceux qui se trouvaient dans l’arène énergique ont entendu le candidat républicain parler de leurs principales préoccupations, promettant une politique frontalière punitive et un soulagement économique.

Linda Bobadilla, 70 ans, de Dewey, en Arizona, a déclaré que la sécurité de la frontière était son principal problème. Bobadilla est originaire de Norvège et a émigré avec ses parents lorsqu’elle avait neuf ans.

« Il a fallu deux ans à mes parents pour se rendre à l’ambassade américaine à Oslo pour obtenir nos papiers et venir ici, donc les clandestins m’ont vraiment frappé », a-t-elle déclaré. « Je n’ai rien contre l’immigration, mais il faut le faire légalement. Pour l’équité de tous.

Bobadilla souhaitait également voir Trump restaurer une image de l’Amérique en tant que nation forte.

« Les États-Unis étaient respectés par les autres pays parce qu’ils savaient qu’il ne faut pas contrarier Trump, car il vous tiendra tête », a-t-elle déclaré. « Et cela a changé. »

Holly Gibson, 50 ans, de Scottdale, vote pour Trump en partie motivée par la hausse des coûts. Elle vient d’emménager dans une nouvelle maison de location.

« J’ai récemment dû déménager et je paie littéralement près de 900 $ de plus pour quelque chose de très similaire », a déclaré Gibson. « J’ai pensé à acheter mais les taux d’intérêt, je l’ai simplement oublié. Je ne peux pas faire ça.

Bien que Trump puisse être polarisant, Gibson a déclaré que ses politiques devraient clarifier le choix devant les électeurs de l’Arizona le 5 novembre.

« Votez pour celui qui, selon vous, fera le meilleur travail pour l’économie et arrêtez d’écouter toutes les conneries sur qui est une bonne ou une mauvaise personne », a déclaré Gibson. « Pensez à qui fera le mieux pour notre pays. »

Vivian Hamilton, 58 ans, de Prescott Valley, a déclaré que Trump offrait une voie vers la stabilité économique. Elle a perdu son emploi en 2020, au début de la pandémie de COVID, et a dormi pendant un certain temps dans un parking Walmart. Elle a trouvé du travail comme agent de sécurité et pense que Trump réduirait les coûts. Si cela se produit, Hamilton aimerait aider d’autres femmes à « se relever », comme elle l’a fait.

Hamilton fait partie d’un segment d’électeurs que les démocrates comptent comme une coalition gagnante cette année, même si elle vote pour Trump.

« Ils supposent tous que je vote automatiquement pour Kamala parce que premièrement, je suis noire, deuxièmement, je suis une femme et je veux vraiment voir une femme noire présidente », a-t-elle déclaré. « Non, je ne le fais pas. Je veux le meilleur candidat pour le poste.

Trump s’est retrouvé en Arizona pour la quatrième fois cette année, clôturant une semaine frénétique de visites de haut niveau qui reflètent la position de l’Arizona en tant que champ de bataille qui pourrait décider de l’élection présidentielle. Le vote anticipé a commencé le 9 octobre.

Harris a frappé l’État deux jours cette semainedans la foulée du deuxième gentleman Doug Emhoff et du gouverneur du Minnesota Tim Walz, colistier de Harris. Le choix de Trump à la vice-présidence, le sénateur JD Vance, R-Ohio, a organisé des événements consécutifs mercredi.

Le rassemblement dimanche après-midi des électeurs les plus fidèles de Trump à Prescott Valley a projeté l’image non pas d’un État swing à gagner par l’un ou l’autre des partis, mais que les grands écrans accrochés aux murs pourraient s’avérer exacts : l’Arizona est le pays de Trump.

Stephanie Foster, 53 ans, de Cornville, en Arizona, portait un bouton à l’effigie de Trump, complété par une touffe de tissu pour reproduire ses cheveux.

« Je ne peux pas survivre encore quatre années de leadership démocrate », a déclaré Foster. « Cela nous a durement frappé et je suis ici pour apporter mon soutien à Trump. »

Le mari de Foster, Rich, est chauffeur commercial dans le secteur de la construction. Il portait un T-shirt « Je (cœur) combustibles fossiles ». Au cours des quatre dernières années, il a perdu des contrats et les coûts du carburant ont augmenté, ont déclaré le couple.

Foster a reconnu avoir soutenu Trump « avec hésitation » en 2016. Elle s’est décrite comme une modérée, une républicaine inscrite qui n’est pas toujours fidèle à la ligne du parti. Mais cette année, elle a déclaré qu’elle voterait pour la première fois uniquement pour les Républicains.

« Personnellement, je ne suis pas une fan de Trump », a-t-elle déclaré. « Mais je suis un fan de l’Amérique, et sa politique l’emporte sur tout le reste. »

Trump a pris la parole au même endroit en 2022, avant les primaires de mi-mandat, attirant une autre foule presque pleine. Son retour dimanche a attiré plusieurs nouveaux arrivants et visiteurs de l’extérieur de l’État.

Tony Lones, 58 ans, de Fort Worth, au Texas, a fait la queue pour le rassemblement de midi vers 9h30. Lones est un expert en sinistres temporairement en Arizona pour son travail.

« Je n’ai pas pu résister, je vois ça tout le temps à la télévision », a-t-il déclaré. « Je veux juste être dans la même pièce que cet homme. »

Lones soutient Trump depuis 2016. Que veut-il voir d’une autre présidence Trump ? Une économie stable, une politique étrangère forte et un soutien à la sécurité sociale, a déclaré Lones.

« La même chose qu’il a fait la dernière fois, sous stéroïdes », a déclaré Lones.

Contactez la journaliste Stacey Barchenger à [email protected] ou au 480-416-5669.

Cet article a été initialement publié sur Arizona Republic : Trump en Arizona : ses partisans aiment sa politique économique et frontalière