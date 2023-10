Le représentant républicain de l’Oklahoma, Kevin Hern, a annoncé qu’il ne se présenterait pas samedi à la présidence de la Chambre.

La Chambre a voté mardi pour destituer le représentant Kevin McCarthy de son poste de président de la Chambre après que huit républicains de la Chambre se soient joints aux 208 démocrates, ce qui a été initié par le représentant républicain de Floride Matt Gaetz. Hern auparavant reçu le soutien de plusieurs républicains en janvier lors des élections à la présidence et a envisagé de se présenter à nouveau maintenant que le siège est vacant, mais après avoir consulté tous les membres de la Conférence républicaine de la Chambre, Hern a décidé de ne pas se présenter à la présidence de la Chambre, selon à une lettre de cher collègue. (EN RELATION : Voici qui pourrait succéder à Kevin McCarthy en tant que prochain président de la Chambre)

« J’ai passé plus de 50 heures au téléphone avec des membres républicains et ce qui est clair, c’est que nous voulons tous l’UNITÉ. Je crois qu’une course à trois pour le poste de président créera encore plus de division et rendra plus difficile l’élection d’un président », Hern tweeté.

« Suite aux résultats du vote de mardi, vous avez été nombreux à me contacter pour m’encourager à me présenter à la présidence de la Chambre. J’ai pris en compte ces conversations dans la prière et, au cours des quatre derniers jours, j’ai soigneusement examiné la question de savoir qui devrait être notre prochain président et si je devais annoncer ma candidature à ce poste », a écrit Hern dans une lettre.

Le représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, a annoncé sa candidature à la présidence le 4 octobre. L’ancien président républicain Donald Trump a approuvé vendredi la candidature de Jordan à la présidence de la Chambre après avoir laissé entendre ce jour-là qu’il pourrait se présenter à la présidence.

« J’ai appelé, envoyé des SMS ou rencontré en personne les 221 membres de la Conférence républicaine de la Chambre, demandant à chacun ce qu’il souhaitait voir chez le prochain Président et comment nous pouvons avancer en tant que majorité. La réponse massive que j’ai entendue de votre part est que nous devons nous unir et sortir de cette situation plus forts en tant que majorité. Alors que beaucoup d’entre vous ont souligné la nécessité de recruter du sang neuf au sein de notre leadership, le besoin d’unité vient avant tout », a déclaré Hern dans la lettre.

Le représentant républicain de Louisiane, Steve Scalise, a également annoncé sa candidature à la présidence le 4 octobre.

McCarthy a déclaré qu’il ne se présenterait plus à la présidence de la Chambre mardi.

Trump, Jordan, Hern et Scalise n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

