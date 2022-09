“Nous voulons rendre plus facile d’être fan”, déclarent les hommes derrière la nouvelle application NBA

La NBA a découvert les trésors disponibles pour ceux qui sont assez ambitieux pour se mondialiser et leur application unique en son genre développée avec l’accès des utilisateurs au centre de sa croyance.

Avec une interface moderne, l’intégration de la technologie NFT et la nouvelle ère prennent le contenu de streaming préféré de l’ancien temps, la NBA tente d’apporter une multitude d’expériences sous un même parapluie destiné au fan “mondial”.

A LIRE AUSSI | La FIA approuve six courses de sprint en F1 à partir de la saison 2023

Avec plusieurs applications essayant apparemment de capturer le rôle primordial de servir d’étalon-or dans ce qu’elles font, la NBA a relancé un nouveau produit équipé pour satisfaire les envies des utilisateurs.

“Nous aspirons à être la plaque tournante de tout ce qui concerne le basket-ball et à avoir une couverture large et approfondie de tout ce qui se passe sur le terrain et en dehors”, commence Andrew Yaffe, qui dirige le département responsable de toutes les vidéos, documents et contenus éditoriaux produits et distribués par la NBA.

“Ce qui nous rend uniques, c’est notre accès, pouvoir emmener les fans non seulement sur le terrain mais aussi dans les coulisses. Dans le vestiaire avec leurs équipes, nous offrons un accès inégalé à nos joueurs et à notre jeu. »

«La NBA se situe au centre même de notre écosystème unique de nos partenaires, des médias, des sponsors et du contenu. Nous pensons que nous pouvons apporter une grande partie de cet écosystème et nous utiliser comme plaque tournante centrale », a poursuivi Yaffe, qui supervise tout le contenu des jeux non en direct sur les propriétés de la NBA.

« Nous n’aurons pas seulement le contenu de la NBA. Mais aussi du contenu de nos partenaires tels que Turner, Bleacher Report et plusieurs autres en plus de nos partenaires de diffusion et créateurs youtube.

“L’accès que nous pouvons fournir crée un attrait mondial unique pour couvrir le basket-ball comme personne ne l’a jamais fait.”

La NBA a cultivé une niche dans les régions du monde et souhaite répondre à leurs besoins en tant que chef de produit et plate-forme d’offres de directeur des consommateurs, explique Chad Evans.

“L’une des choses sur lesquelles nous nous sommes concentrés est de savoir comment le rendre accessible et consommable dans de nombreux formats différents.”

“Nous avons passé beaucoup de temps sur cette observation des médias sociaux et d’autres sources à l’échelle internationale où nous avons eu un succès incroyable pour nous étendre à l’audience mondiale”, déclare Evans, l’homme responsable de la construction, de la conception et des parties analytiques de la plate-forme.

“Nous essayons d’apporter les meilleurs principes et pratiques de ces sources et de les intégrer dans notre plateforme.”

“Nous essayons d’utiliser les dernières technologies pour améliorer l’expérience des fans via l’application en créant la couche de service pour alimenter les expériences de contenu.”

https://www.youtube.com/watch?v=hMJesKa8S-s” width=”853″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe> <p>La tentative du l'application pour former un lien supplémentaire avec les modules de diffusion traditionnels et les technologies de streaming vise à rendre le jeu plus accessible aux fans qui regardent dans le monde entier.</p> <p>"De nombreux systèmes de diffusion traditionnels font partie de nos partenaires clés et nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour rendre le jeu accessible au plus grand nombre. La plateforme de streaming doit atteindre les fans dans l'environnement numérique, pour pouvoir utiliser les avantages de la technologie numérique. Qu'il s'agisse de superposition de données ou d'angles alternatifs, la réduction de la latence pour rendre l'expérience comparable à celle des systèmes terrestres ou câblés », explique Evans.</p> <p>« Nous sommes enthousiasmés par la capacité de l'analyse des données à comprendre le comportement pour créer une expérience complémentaire pour les fans de l'écosystème numérique."</p> <p>Avec les jetons numériques présentés comme l'avenir, les modules modernes doivent être à l'épreuve du temps par rapport au monde en constante expansion de la technologie. Et comme le mentionne Evans, l'application est conçue avec un œil sur les temps à venir.</p> <p>"NBA a pris une position de leader dans l'espace Web 3 NFT grâce à notre partenariat avec les laboratoires Dapper et le lancement de Top shot, c'est donc un domaine d'exploration pour nous, nous avons également lancé l'année dernière un projet NFT appelé “ The Association '' qui avait des NFT qui se déplaçaient dynamiquement en fonction des performances des joueurs, nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de l'opportunité et de la communauté Web3 et de l'utilisation de ces blockchain de base technologie basée sur la technologie pour offrir de grandes expériences à nos fans."</p> <p>"L'un des objectifs de la reconstruction de nos produits était de nous permettre de franchir la prochaine frontière de la technologie, qu'il s'agisse de NFT ou de tout ce qui pourrait venir après cela, nous pensons que nous sommes bien placés pour les intégrer à notre écosystème numérique », a ajouté Yaffe.</p> <p><strong>LIRE AUSSI“Nous avons eu des différences” – Rafael Nadal parle de ses disputes avec Roger Federer

La disponibilité des appareils cellulaires et des smartphones mobiles a créé un écosystème dans lequel une grande partie des utilisateurs sont « bloqués par téléphone ». Et compte tenu de la nécessité d’atteindre un large groupe démographique prospère, il devient important de pouvoir suivre leurs fantaisies oscillantes.

«Nous voyons beaucoup de consommation mobile de la NBA et nous avons noté la croissance au fil des ans de la consommation mobile et numérique. C’est un signe que nos fans apprécient ce mode de consommation », déclare Yaffe.

« Nous voulons qu’il soit plus facile d’être fan. Et donc si c’est ainsi que nos fans veulent profiter de leur contenu, nous voulons nous assurer qu’ils ont la meilleure expérience possible sur la plateforme.

“Les formats vidéo verticaux sont bien adaptés et optimisés pour les utilisateurs de téléphone, qui sont devenus une méthode principale pour les fans du monde entier pour interagir avec la NBA”, a ajouté Evans.

“Je pense que cela sera important sur les marchés où le jeu peut ne pas être aussi accessible en fonction du fuseau horaire, l’expérience de mise en évidence et de récapitulation sur le produit va être fraîche avec différents récapitulatifs, y compris en cours et après les jeux.”

La confidentialité est l’un des aspects les plus importants de la discussion en ce qui concerne le boom technologique et la personnalisation des utilisateurs doit suivre une ligne fine, comme l’explique Evans avant de signer.

“Nous utilisons la personnalisation de l’IA et du ML en collaboration avec Microsoft.”

“Il existe plusieurs signaux pour comprendre les fans et la démographie en fait partie. Nous examinons également le comportement et la manière dont ils utilisent le produit, car il est important pour nous de garantir la confidentialité des utilisateurs. Nous voulons comprendre comment ils se rapportent à nous en tant que fans et comment ils interagissent avec nous », a poursuivi Evans.

“Les goûts des fans peuvent varier d’une immersion profonde dans les statistiques à des résumés sur le style de vie et la culture de la NBA.”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici