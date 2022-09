“Nous voulons que tout le monde connaisse son nom”: TikToker Hadis Najafi, 23 ans, abattu lors de manifestations en Iran | Nouvelles du monde

Elle n’était pas une militante ni ne parlait ouvertement en ligne de la libération des femmes, mais elle a quand même été abattue dans sa ville natale en faisant campagne pour son droit de vivre et de s’habiller comme elle le voulait.

Hadis Najafi, 23 ans, est descendu dans les rues de Karaj la semaine dernière pour dénoncer le strict mandat du port du hijab en Iran et a été abattu.

Sa mort a alimenté une nouvelle colère dans un pays qui compte déjà sur la règle stricte de la soi-disant police de la moralité.

Faisant partie de la génération Z iranienne, Hadis était une jeune femme qui a grandi à l’ère d’Internet et des médias sociaux.

Comme Zoomers partout, ces natifs numériques sont connectés au reste du monde d’une manière que leurs parents n’auraient jamais pu imaginer.

L’espoir d’un avenir meilleur

Fervente utilisatrice de TikTok et d’Instagram, Hadis aimait partager sa vie avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Elle n’a pas ouvertement parlé ouvertement de la libération des femmes, mais elle a publié des vidéos sur son compte TikTok dansant sur la dernière tendance virale, notamment sur la musique pop et les chanteurs iraniens.

Ses médias sociaux n’auraient pas semblé déplacés n’importe où dans le monde. Souriant et faisant la moue à la caméra, elle a dansé autour de sa chambre dans des vêtements clairs.

Elle travaillait comme caissière dans un restaurant et adorait partager la mode sur son Instagram, se coiffant avec et sans son hijab – mais uniquement dans la sécurité de sa maison ou d’autres lieux privés.

Le hijab est obligatoire en public pour toutes les femmes en Iran, quelle que soit leur religion ou leur nationalité.

Un ami proche l’a décrite comme “toujours heureuse et énergique”.

Mais ensuite, la violence a éclaté après une autre jeune femme, Mahsa Amini, 22 ans, est décédé en garde à vue le 16 septembre. Elle aurait été détenue pendant porter son hijab trop lâche.

Le tollé suscité par sa mort s’est transformé en certaines des plus grandes manifestations du pays depuis des années et la colère d’une génération de femmes qui s’étaient habituées à la liberté en ligne s’est répandue dans les rues.

Les femmes ont enlevé leurs couvre-chefs et les a brûlés pendant que d’autres enregistraient les scènes sur des téléphones portables, les téléchargeant sur les réseaux sociaux où elles ont été partagées dans le monde entier.

Pour compliquer la tâche des manifestants, les autorités ont restreint l’accès à Internet dans plusieurs provinces, selon l’observatoire du blocage d’Internet NetBlocks.

Sky News s’est entretenu avec l’un des amis proches de Hadis sur Instagram et lui a demandé si elle avait eu peur lorsqu’elle est partie le 21 septembre.

“Pas du tout”, a répondu la femme, dont nous ne publions pas le nom pour sa propre sécurité.

Dans une vidéo que Hadis a envoyée à des amis alors qu’elle se rendait à la manifestation, elle a parlé de ses espoirs pour un avenir meilleur.

“En fin de compte, je serai heureuse… quand tout changera”, a-t-elle déclaré.

Une heure plus tard, elle avait été abattue.

La famille “n’est pas autorisée à voir son corps” pendant des jours

Son amie a déclaré qu’elle “a été abattue à plusieurs reprises par la police iranienne à cause de son hijab et de la défense du hijab et du droit des femmes à la liberté de porter le voile”.

Sa famille est allée à l’hôpital, mais ils n’ont pas été autorisés à la voir.

“Plusieurs infirmières (…) ont dit à sa famille de s’enfuir, car Hadis avait participé aux manifestations, elles pourraient donc également être prises pour cible si la police venait”, a déclaré son amie.

“Le mari d’une des soeurs d’Hadis travaille pour le Basij [an Iranian paramilitary volunteer militia], alors ils l’ont laissé entrer dans la morgue pour faire l’identification formelle. Seulement lui.

“Ils n’ont pas laissé sa famille la voir.”

Au bout de deux jours, la famille a convenu avec les autorités de ne pas organiser de funérailles publiques : “Ce que je vous dis maintenant vient de sa famille”, a déclaré l’ami de Hadis.

“Vendredi matin, ils ont laissé sa mère et ses sœurs en pleurs voir son visage, pour s’assurer qu’elles enterraient la bonne personne. Il n’y a pas eu de véritables funérailles à cause de l’accord.

“Après son enterrement, ses sœurs Afsoon et Shirin ont décidé de publier ses photos et de dire aux gens qu’elle avait été abattue. Les autorités ne voulaient pas que les gens disent qu’elle avait été abattue, on leur a dit de dire qu’elle était morte dans un accident de voiture, ou une lésion cérébrale, qu’elle était morte de mort naturelle.”

Des forces masquées tirent directement sur les manifestants

Ebrahim Raisi, le président iranien, s’est engagé à enquêter sur la mort de Mme Amini, mais a déclaré que les autorités ne toléreraient aucune menace à la sécurité publique.

Il a dit les manifestants doivent être “traités de manière décisive” et la répression subséquente par les autorités a été rapide, brutale et violente.

Le 21 septembre, des images ont été partagées pour la première fois en ligne d’hommes masqués tirant directement et à bout portant sur des manifestants sur le boulevard Eram, où son amie a déclaré que Hadis avait été vu vivant pour la dernière fois.

L’emplacement de ce clip a été vérifié par Sky News en croisant le concessionnaire automobile en arrière-plan avec des images de la rue partagées sur Google Maps.

Bien que Hadis ne soit pas dans ce clip, cela indique que ce n’est pas la seule fois que la police iranienne a été accusée d’avoir fait un usage excessif de la force contre des manifestants.

Et Hadis n’est pas la seule femme à avoir été tuée. Les noms d’au moins quatre autres femmes qui seraient mortes lors des manifestations sont devenus viraux la semaine dernière.

“Elle est allée courageusement et est devenue une martyre”

Peu de temps après sa mort, sa famille a publié des hommages à Hadis et son image est devenue virale dans le monde entier.

Shiirin, la sœur de Hadis, a ensuite partagé des images de sa famille réunie sur sa tombe, tenant des photos d’elle.

À côté du clip, elle a écrit: “Ajim, mon cœur me fait mal pour toi. Mon ange pur, tu as été martyrisé.”

Son amie a déclaré à Sky News: “Moi, sa famille et ses amis aimerions que tout le monde entende le nom de Hadis et sache que mon amie est allée courageusement et est devenue une martyre.”

Mercredi, sa mère a posté une vidéo sur le compte Instagram de sa sœur – elle a déclaré qu’elle ne pouvait parler publiquement qu'”avec l’aide de médicaments”.

Elle prend une inspiration pour s’armer avant de commencer à parler.

“Ma fille a été tuée à cause du hijab, à cause de Mahsa Amini”, a-t-elle déclaré en regardant directement la caméra.

“Elle est allée manifester et a été tuée, touchée par balles, au cœur, au ventre, au cou. Quand nous avons regardé son corps, son visage et son corps étaient meurtris.”

Elle a confirmé que la famille n’était pas autorisée à entrer à l’hôpital et a déclaré “qu’ils nous ont crié des insultes”.

“Ils ont refusé de nous donner son corps. Ils ont refusé de nous dire où trouver son corps”, a-t-elle déclaré.

« Mon cher Hadis était la prunelle de mes yeux.

“S’il vous plaît, laissez ses sœurs tranquilles. Nous nous sentons horribles, s’il vous plaît, ne nous faites pas nous sentir plus mal.

“Mahsa est aussi ma fille. Et tous ceux qui ont été tués sont mes enfants. Elle est morte pour Mahsa, je l’aime aussi, elle s’est sacrifiée pour Mahsa, elle est morte pour elle.”