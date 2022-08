Nous voulons que notre fille aille dans une école à 29 km mais la mairie ne paiera pas le transport – c’est de la discrimination

UNE ÉCOLIÈRE rate le secondaire qu’elle a choisi le mois prochain à cause d’une querelle avec le conseil au sujet des transports – ses parents appellent cela de la “discrimination”.

Samia Shearman a une place réservée pour elle en septembre à l’école catholique nourricière la plus proche de chez elle à Crickhowell, Powys – mais elle est à 18 miles et elle n’a aucun moyen d’y aller et de revenir.

Les Shearmans sont tous des catholiques pratiquants Crédit : Matthew Shearman/Media Wales

Samia Shearman, 11 ans, a une place dans son école catholique la plus proche – mais c’est à 18 miles Crédit : Matthew Shearman/Media Wales

Maman et papa Feodora et Matthew tiennent à ce que Samia poursuive son éducation religieuse car toute la famille est catholique pratiquante.

Pourtant, le secondaire catholique le plus proche de la maison familiale à Powys se trouve à Torfaen, à 30 à 40 minutes en voiture.

Malheureusement, les deux parents travaillent à l’heure du ramassage scolaire, ce qui signifie qu’aucun des deux ne peut conduire l’enfant de 11 ans à la maison.

Pour aggraver les choses, le conseil de Powys a refusé de payer son transport scolaire, même s’il offre le service à d’autres élèves.

Alors Feodora et Matthew sont furieux que le problème de transport puisse empêcher Samia d’aller à l’école.

Ils ont même qualifié le rejet du conseil de “discrimination” et accusé l’autorité de traiter l’éducation religieuse comme un “deuxième meilleur”.

Papa Matthew a déclaré à Wales Online: “Nous voulons que Samia continue à avoir une éducation catholique et elle aussi. C’est notre foi et je pense que c’est de la discrimination.

“Il n’y a pas d’écoles secondaires catholiques à Powys, donc les enfants d’ici vont à St Alban’s à Pontypool.

«La politique du conseil du comté de Powys stipule que si vous vivez à plus de trois miles de votre école, ils envisageront de fournir un transport.

“Nous avons demandé le transport scolaire mais nous avons été rejetés, nous avons donc fait appel, mais cela a également été rejeté la semaine dernière.”

Bien que Matthew puisse conduire sa fille à l’école sur le chemin de son travail en tant que chargé de cours, il ne pourrait pas la récupérer à 15 heures.

La mère de Samia non plus, qui dirige sa propre entreprise, Feodora Hair and Beauty.

Matthew a dit qu’il se sentait “condescendant” par le conseil : “J’ai l’impression que l’éducation religieuse est traitée comme un pis-aller et que c’est de la discrimination.”

Dans le désespoir des parents pour que Samia fréquente le secondaire, ils ont même demandé une place dans l’un des bus scolaires du comté voisin.

Le couple a demandé au conseil de Monmouthshire de l’aider à amener leur fille à l’école s’ils la déposaient à l’arrêt de bus.

Ils étaient même prêts à payer le tarif annuel de 480 £ dans l’espoir que le Poyws Council pourrait les rembourser ou au moins proposer un compromis.

Pourtant, ce conseil a déclaré que les résidents de Monmouthshire avaient la priorité sur leur transport scolaire, ce qui signifie que la famille ne pouvait postuler que six semaines après le début du trimestre scolaire, ce qui serait trop tard.

Matthew a déclaré: “Maintenant, Samia n’a plus d’école pour aller au prochain trimestre et même si elle avait obtenu une place, elle aurait manqué six semaines de trimestre.”

Samia est catholique, nous sommes catholiques, ses grands-parents sont catholiques – tous pratiquants. C’est notre vie et notre culture. Feodora Shearman

Il a ajouté que son enfant de 11 ans avait été ravi de commencer au secondaire, mais qu’il s’inquiétait maintenant de toute l’incertitude.

Le conseil de Powys a offert à Samia une place à Crickhowell High, une école proche de chez elle, mais elle souhaite poursuivre ses études catholiques.

Matthew a ajouté : « Notre foi est extrêmement importante pour nous et je ne pense pas que ce soit moralement juste.

“En tant que résident de Powys, comment vont-ils soutenir les enfants qui fréquentent les lycées catholiques ?

« Samia est catholique, nous sommes catholiques, ses grands-parents sont catholiques – tous pratiquants. C’est notre vie et notre culture.

Feodora, qui emmène Samia et sa sœur cadette Evea à l’église tous les dimanches, a également accusé le conseil de discrimination : « Powys n’a pas d’école catholique, donc Samia a obtenu une place dans l’école secondaire catholique la plus proche à Torfaen.

“Je n’ai jamais vu une telle discrimination d’un étudiant catholique lorsque le conseil local ne peut pas offrir une école catholique.”

Les Shearmans ont également contacté leur MS et MP locaux et le diocèse catholique pour se plaindre.

Un porte-parole du conseil de Powys a déclaré: «Le transport domicile-école est fourni aux apprenants qui résident habituellement à Powys pour qu’ils fréquentent l’école ou l’école de recrutement la plus proche, comme indiqué dans la politique du conseil.

“Cette politique est alignée sur la” Stratégie pour transformer l’éducation dans le Powys “qui a été approuvée par le chef du conseil (à la suite d’un large engagement public) le 14 avril 2020.

“Pour être éligible au transport gratuit du domicile à l’école, l’école ou l’école de recrutement la plus proche des apprenants doit être : la plus proche de l’adresse du domicile des apprenants et, le cas échéant, à plus de cinq kilomètres de l’adresse de leur domicile pour l’école secondaire (11 ans à 16).

« Une demande de transport gratuit a été rejetée car elle ne respectait pas la politique du conseil, la décision a été examinée lors d’un appel des transports le mois dernier et la demande n’a pas été retenue.

« Les appels en matière de transport sont entendus et décidés au cas par cas. Si les candidats restent insatisfaits, ils peuvent porter plainte auprès du Médiateur de la fonction publique du Pays de Galles.

Un porte-parole du Monmouthshire Council a déclaré: “Conformément à notre politique de transport à concession, nous ne pourrions offrir un siège que s’il existe un siège vacant, il n’y a aucune implication financière pour l’autorité, aucune modification / perturbation de l’itinéraire de transport emprunté et l’enfant est conduit au point de prise en charge le plus proche sur l’itinéraire.

“Les demandes de concession post-16 sont examinées avant la concession et nous nous efforçons de les attribuer dans les six premières semaines suivant le début du mandat, bien qu’auparavant, nous l’ayons fait dans les trois premières semaines. Toutes les demandes de concession sont examinées selon le principe du premier arrivé, premier servi.