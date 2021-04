Profitant du match à domicile des Gunners contre Everton en Premier League vendredi, des centaines de supporters ont brandi des banderoles, chanté des chants et déclenché des fusées éclairantes.

Le gros de leur colère visait le propriétaire Stan Kroenke, l’actionnaire majoritaire du club depuis une décennie maintenant qui a pris le contrôle total des Londoniens du nord en 2018.

Faire face aux appels pour obtenir « en dehors » du club depuis qu’il s’est retiré du projet raté de la Super League, le fils de Kroenke, Josh, a révélé que son père avait « sans intention » de vendre hier à un forum de fans malgré la fureur et les ressentiments de longue date.

« Je pense que nous sommes aptes à continuer dans notre position de gardiens d’Arsenal. Nous avons été placés dans une position très difficile par des forces extérieures au club », a-t-il ajouté. a ajouté le jeune Kroenke, mais ces remarques n’ont manifestement pas fait grand-chose pour désamorcer les tensions.

Poussant davantage la pression sur la famille dirigeante, la légende du club Alan Smith a également fustigé les Kroenkes en disant à Sky Sports: « Je n’ai pas été surpris qu’Arsenal soit impliqué, étant donné qu’ils ont un propriétaire américain, un propriétaire absent, qui dit rarement quoi que ce soit sur le club de football. »

« Il y a très peu de liens entre Stan Kroenke et le club. Il vient rarement. Son fils a une connexion plus pratique avec le club, mais Josh est nouveau dans le jeu, il n’a pas été élevé dans le football », a-t-il ajouté. Smith continua.

« Kroenke a évidemment vu ce modèle travailler aux États-Unis avec la NFL, la NBA et avec les propriétaires de Liverpool et de Manchester United, ils ont vu à quel point cela pouvait être rentable.

Alan Smith a qualifié les propriétaires d’Arsenal d ‘«ignorants» pour avoir pris une décision qui était indicative de la gestion distante de Stan Kroenke du club et il est très clair que ces manifestants partagent ces sentiments: «Nous voulons Kroenke» et «Nous voulons que notre Arsenal revienne» étant chantés bruyamment #AFCpic.twitter.com/It7HAH5hmO – Ben Grounds (@Ben_Islington) 23 avril 2021

« Je ne pense pas qu’ils comprennent comment l’esprit européen pense de notre culture sportive. Il était ignorant de ne pas apprécier qu’il y aurait un tel retour de bâton. Cela va à l’encontre de la croyance ». l’ancien attaquant cinglé.

« Pour Stan, c’est une question de chiffres sur la page et de profits et pertes. Il n’y a pas d’émotion. Moi et la majorité des fans d’Arsenal ne sommes pas surpris qu’il ait sauté dedans. [the Super League], mais certains autres clubs aussi. Peut-être qu’ils avaient des doutes et ont dû être persuadés, mais ils ont été persuadés et c’est la chose accablante. «

Comme les fidèles ont été rapportés en train de chanter « Nous voulons que notre Arsenal revienne » et « Nous voulons que Kroenke sorte », ce sentiment a été repris en ligne par d’autres fans.

#KroenkeOut a été largement partagé sur Twitter, même par la légende du club Ian Wright.

Et le hashtag – ou plutôt un « KronekeOut » mal orthographié, soulignant le manque de familiarité qu’il a avec le club, selon certains, est devenu numéro un au Royaume-Uni.

Cela ne devient pas beaucoup plus clair que cela. #KroenkeOut. Clair et simple. pic.twitter.com/B7PeYXysD3 – AFTV (@AFTVMedia) 23 avril 2021

Mais un contrariant est allé à contre-courant en disant: « En tant que fan honnête de Kroenke Out, je n’ai pas d’autre choix que d’être entièrement d’accord avec Josh ici. »

« Les Kroenkes nous mettent sur la bonne voie maintenant et nous devrions être heureux qu’ils soient nos propriétaires. Ignorez les haineux, » il a terminé, ce qui n’était certainement pas une prise populaire.