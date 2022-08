Nous voulons que Cristiano Ronaldo reste, déclare le patron de Manchester United, Erik ten Hag

L’entraîneur Erik ten Hag espère que l’attaquant prolifique Cristiano Ronaldo restera à Manchester United.

L’attaquant portugais a été lié à un transfert dans un club de la Ligue des champions avant la date limite de transfert de jeudi et a de nouveau été exclu de la formation de départ de Ten Hag pour la victoire 1-0 de samedi sur Southampton.

Ten Hag a réitéré sa position lorsqu’on lui a demandé s’il serait satisfait si United n’ajoutait pas à ses attaquants cette semaine, ajoutant: “Nous avons Cristiano Ronaldo, nous avons Anthony Martial, nous avons Marcus Rashford, alors tout va bien.”

“Il a joué quelques matchs, il a joué une fois 90 minutes, mais il est en forme, il a fait une bonne pré-saison avec beaucoup d’entraînements et maintenant il faut l’intégrer dans une équipe, dans une manière de jouer, et l’intégrer à ses coéquipiers.

La victoire était une deuxième consécutive pour United, qui avait commencé l’ère Ten Hag en perdant ses deux premiers matchs de Premier League. Mais l’ancien entraîneur de l’Ajax était satisfait du rythme de travail de son équipe sur la côte sud.

Il a déclaré: «Je sais qu’ici, en Premier League, ce sont les meilleurs entraîneurs et les meilleurs joueurs et la plus haute intensité, et toujours d’une manière différente.

“C’est donc assez intéressant, et vous devez vous y adapter et aussi trouver certaines façons de gagner des matchs, et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Quand (la saison) a commencé, c’était le problème, surtout le deuxième match (la défaite 4-0 à Brentford).

“Quand vous ne donnez pas tout, quand vous n’avez pas l’attitude à 100%, quand vous n’avez pas le bon esprit d’équipe, vous n’avez pas à parler de philosophie ou de plan de match ou quoi que ce soit. Premièrement, il doit y avoir une équipe, et il doit y avoir de l’esprit, et vous devez être engagé à 100%.”