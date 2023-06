« Nous voulons organiser plusieurs championnats comme celui-ci au même endroit », déclare le secrétaire aux sports d’Odisha, Vineel Krishna

L’emblématique stade Kalinga de Bhubaneswar bourdonne d’activité, accueillant actuellement la Coupe intercontinentale et le 62e championnat d’athlétisme inter-États, servant de nouvelle rampe de lancement indienne pour que les athlètes participent à des tournois internationaux et nationaux. La Coupe Intercontinentale composée de quatre équipes ; L’Inde, le Vanuatu, le Liban et la Mongolie culmineront avec la finale le 18 juin, où le pays hôte, l’Inde, affrontera le Liban. Alors que le championnat d’athlétisme inter-États a débuté jeudi et se poursuivra jusqu’au 19 juin.

A LIRE AUSSI | L’entraîneur espagnol Luis de la Fuente exprime sa satisfaction et sa fierté après sa victoire contre l’Italie

S’exprimant sur l’importance d’accueillir deux événements de renom qui se chevauchent, le secrétaire aux sports et aux services à la jeunesse, Odisha, Vineel Krishna a assuré que le stade Kalinga continuera de s’efforcer d’accueillir des événements de classe mondiale, ce qui en fait une priorité d’accueillir les meilleurs athlètes de l’Inde. et à travers le monde. « Lorsque la proposition pour ces événements nous a été envoyée, nous avons indiqué que juin était bon, mais lorsque les dates ont été finalisées, il y a eu un certain chevauchement en raison de la date limite des qualifications pour les Jeux asiatiques. En conséquence, le championnat d’athlétisme ne devait avoir lieu que pendant cette période.

Il a en outre ajouté: «Beaucoup de gens ont été assez surpris de la façon dont nous sommes capables de remporter deux championnats au même endroit avec les normes qui devaient être maintenues pour les championnats. Organiser ces tournois comportait des défis, mais nous étions assez confiants. Notre équipe est également bien informée, ayant déjà travaillé avec plusieurs championnats nationaux et internationaux. L’athlétisme commence tôt le matin et se termine à 13 heures, puis toute la marque et les installations sont changées pour Intercontinental qui commence à 16 heures.

Il a en outre exprimé son opinion sur l’énorme valeur pour Odisha d’accueillir régulièrement des événements sportifs à grande échelle : « Les tournois multisports rehausseront le profil d’Odisha en tant que ville hôte potentielle pour d’importants événements sportifs internationaux. En plus du tournoi international de football, nous avons également des athlètes de nations importantes comme le Sri Lanka et les Maldives qui participent à l’événement sportif. Ils reviendront tous avec un morceau de souvenir d’Odisha. Ils deviennent nos ambassadeurs de marque. il a dit.

A LIRE AUSSI | « Ma seule option .. »: Kylian Mbappe à propos de la sortie du PSG, Deschamps dit « Cela pourrait arriver un jour, qu’il parte »

S’exprimant sur la vision de l’avenir, le secrétaire a également fait remarquer : « Nous voulons accueillir plusieurs championnats comme celui-ci à l’avenir au même endroit afin que l’ensemble du complexe du stade soit utilisé de manière très optimale. Les ressources de notre stade sont excellentes, donc l’espace et la planification fonctionnent bien, et nous sommes ravis de pouvoir désormais accueillir plus d’événements dans notre stade. »