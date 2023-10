« Nous voulons juste qu’ils reviennent tous » : appel lancé aux politiciens britanniques par les familles des otages israéliens | Actualités politiques

Un groupe de femmes dont les proches israéliens auraient été kidnappés par le Hamas se sont rendus au Royaume-Uni pour implorer l’aide britannique afin de créer des couloirs humanitaires et de les ramener chez elles en toute sécurité.

Les quatre hommes ont rencontré le leader travailliste Sir Keir Starmer dans son bureau mardi matin, aux côtés du ministre fantôme des Affaires étrangères David Lammy, de la leader adjointe du parti travailliste Angela Rayner et de la ministre fantôme du Développement international Lisa Nandy.

La tante de Reut Maor, Sylvia Ohayon, 59 ans, a été entendue pour la dernière fois le samedi 7 octobre au matin, à son domicile du kibboutz Beeri, théâtre de l’un des massacres les plus meurtriers de la guerre. Hamas attaques dans Israël.

Sylvia a téléphoné à sa fille depuis sa chambre sécurisée pour lui dire qu’elle pouvait entendre des gens parler arabe à l’extérieur, mais l’appel a été interrompu après une explosion – son téléphone a ensuite été retrouvé. Gaza.

Israël-Gaza : « au moins 500 » tués dans une frappe contre un hôpital de Gaza

« Est-elle vivante, va-t-elle bien – ou est-elle morte ? » a déclaré Mme Maor. « L’incertitude est tout simplement écrasante : les jours passent et nous n’avons aucune idée de ce qui se passe avec elle. »

La sœur de Sylvia Ohayon, Nurit Retter, de nationalité britannique, était également présente à la réunion.

Mme Maor a expliqué que le groupe souhaitait s’adresser aux dirigeants politiques britanniques parce que « nous considérons la Grande-Bretagne comme une capitale de la démocratie dans le monde ».

Ils espéraient rencontrer des personnalités gouvernementales et, même si cela n’a pas été possible pendant ce court voyage, ils espèrent que le message passera.

Mme Maor a toutefois déclaré qu’ils avaient eu une réunion positive avec l’équipe d’opposition.

« Ils nous ont beaucoup soutenus et étaient impatients de nous entendre et d’en savoir plus sur nos familles, ce qu’elles traversaient et ce que nous aimerions réaliser », a-t-elle déclaré.

15h55

Son fils battu et pris en otage par le Hamas



Le groupe « cherche principalement de l’aide pour établir un couloir humanitaire à l’intérieur de Gaza afin de leur apporter l’aide dont ils ont besoin, ainsi qu’une sorte de signe de vie… c’est la première étape, plus tard pour créer également une certaine pression sur notre gouvernement. ainsi qu’au Hamas pour qu’il libère nos familles et les récupère en toute sécurité ».

Tragiquement, alors que Mme Maor se dirigeait vers son domicile à l’aéroport, les autorités israéliennes ont confirmé que le corps de sa tante avait été retrouvé.

Haut-parleur

Le cousin de Shani Segal, Rimon Kirsht, aurait été kidnappé aux côtés de son mari.

Sa mère a reçu un dernier mémo vocal de sa part à 8h30 le samedi matin, disant qu’elle l’aimait et qu’elle souhaitait être avec elle ; L’armée a ensuite découvert des impacts de balles et des taches de sang dans leur maison vide à Kirim.

« Nous voulons qu’ils reviennent tous », a déclaré Mme Segal.

« Rimon a 36 ans. Son mari a 34 ans, c’est le roi de l’agriculture. Ils aiment la musique. Ils recueillent tous les animaux blessés dont personne ne veut et les adoptent. Ce sont les gens qu’ils ont ici. Et nous les aimons et nous Je veux qu’ils reviennent. Nous voulons juste qu’ils reviennent tous. Alors s’il vous plaît, aidez-nous.

8h27





8h27

La famille des otages s'adresse à Sky News



Mme Segal était heureuse d’avoir rencontré Sir Keir Starmer et son équipe.

« Nous avons eu une très bonne réunion, ils feront tout ce qu’ils peuvent pour aider les otages.

« Je voulais également dire que les discours d’hier à la Chambre du Parlement ont touché chacun de nos cœurs et nous voulons vraiment vous remercier pour le Parlement et merci pour ce pays et pour le Royaume-Uni en général. Nous sommes je ne le prends pas pour acquis. »

Image:

Limor Sella Broyde





Limor Sella Broyde était également présente à la réunion avec des affiches portant les noms de 12 membres de la famille portés disparus.

Sa cousine Judith Raanan et sa fille Natalie, 17 ans, sont américaines de l’Illinois. Elles rendaient visite à la mère de Judith pour les vacances au kibboutz Nahal Oz lorsque celui-ci a été capturé par le Hamas.

Shoshan et Avshalom Haran hébergeaient leur fille Adi et sa famille dans leur maison du kibboutz Be’eri – son mari Tal, son fils Naveh, huit ans, et sa fille Yahel, trois ans, ainsi que Sharon, la sœur d’Avshalom, et sa fille Noam. , qui a 12 ans.

Leur maison a ensuite été retrouvée incendiée et vide, mais lorsqu’un ami a appelé frénétiquement sur le téléphone d’Avshalom, un membre du Hamas a répondu et a confirmé qu’ils retenaient la famille en captivité.

La sœur de Shoshan, Lilach Kipnis, et son mari Eviatar vivaient dans une maison séparée dans le même kibboutz avec son soignant Paul.

Ils ont été entendus pour la dernière fois lors d’un appel depuis leur coffre-fort, disant à leurs proches qu’ils les aimaient, alors que des coups de feu et des explosions pouvaient être entendus partout.

Image:

Tal Shoham, victime de l’otage





« Nous restons occupés », a déclaré Limor Sella Broyde.

« Pour ma famille, quand on arrête de faire des choses, c’est à ce moment-là qu’on commence à penser et à ressentir, c’est bouleversant.

« Nous continuons donc à faire ce que nous pouvons, en contactant les médias et les responsables gouvernementaux. C’est pourquoi nous sommes venus au Royaume-Uni pour tendre la main aux démocraties et nous aider à créer un couloir humanitaire, à entrer en contact avec nos proches, nous ne le faisons pas. » Je ne sais pas où ils sont.

« Nous ne savons pas s’ils sont morts ou vivants. »