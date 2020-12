EVANSVILLE, Ind. – Le soir du 9 décembre, un ami de Becka Anderson conduisait lorsqu’il a vu un homme se diriger vers l’aéroport d’Evansville, Indiana. .

Cela ressemblait beaucoup à William «Bill» Anderson, le fils de Becka, âgé de 22 ans.

Cela aurait été une belle randonnée, mais les longues promenades n’avaient rien d’extraordinaire pour lui.

Mais ce soir-là, quelque chose n’allait pas. Bill est sur le spectre de l’autisme et vit avec la Tourette, ce qui peut le faire tomber dans des mouvements de bras agités et des tics vocaux incontrôlés. Les médicaments les contrôlent généralement, mais il avait récemment décidé d’arrêter de prendre ses médicaments.

Les choses allaient bien pendant un certain temps, a déclaré Becka. Finalement, cependant, son humeur s’assombrit.

Il a commencé à se cacher dans sa chambre, refusant même de manger avec la famille. Il n’est sorti que lorsqu’il pensait que tout le monde était parti ou endormi. Le 9 décembre, il est sorti de la maison et n’est jamais revenu. Sa mère a signalé sa disparition le lendemain matin.

C’est alors que son amie lui a raconté ce qu’il avait vu. Si c’était vraiment Bill, c’était la dernière fois que quelqu’un lié à la famille le voyait dans l’Indiana.

Ils ont depuis appris qu’il s’était envolé pour New York, pour atterrir à l’aéroport international John F. Kennedy vers 8 heures du matin le 10 décembre. Sa carte bancaire a ensuite été utilisée près de Long Island. Mais ils ne savent pas où il est – ni avec qui il pourrait être.

La disparition de Bill est l’aboutissement d’une période difficile pour lui, a déclaré Becka. Il pensait que sa famille essayait de le contrôler lorsqu’il a reçu un tuteur nommé par le tribunal, et Becka pense qu’il avait viré de l’argent à quelqu’un qu’il avait rencontré en ligne.

Il achetait également des tas de cartes-cadeaux pour des choses qu’il n’utilisait jamais, comme Google Play.

«Nous voulons juste le trouver, le ramener dans l’Indiana et lui apporter l’aide et les soins médicaux dont il a besoin», a-t-elle déclaré. «C’est un homme vraiment drôle et gentil quand il est correctement médicamenté.

Bill mesure environ 6 pieds de haut et pèse 150 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux bruns et a été vu pour la dernière fois portant un pantalon cargo kaki, une chemise à manches longues marron et des bottes – bien qu’il aurait pu facilement changer dans les jours depuis qu’il a quitté la maison.

La famille demande à quiconque pourrait voir Bill d’éviter de l’approcher et d’appeler la police à la place. Un dépliant publié sur Facebook par la Fondation AWARE – une organisation nationale à but non lucratif qui sensibilise aux personnes disparues – avertit que Bill pourrait être un danger pour lui-même ou pour autrui.

La famille a découvert qu’il s’était envolé pour New York lorsque son tuteur s’est rendu à l’aéroport d’Evansville avec des documents judiciaires en main, a déclaré Becka.

Mais restreindre la recherche à une ville géante comme New York ne la réduit pas du tout. Les reçus de sa carte bancaire sont également très vagues. On lit simplement «TAXI».

Avant sa disparition, Bill était un membre bien-aimé de la communauté. Le mois dernier, une station de nouvelles locale l’a nommé «Hometown Hero» pour la semaine de Thanksgiving grâce à son travail avec Goodwill.

«Je ne monte que d’ici», a déclaré Anderson à la station à l’époque. « Le ciel est la limite. Et je vais briser cette limite.

Jon Webb