« Nous voulons faire sortir autant de camions que possible » : Biden et Sissi concluent un accord pour ouvrir la frontière avec Gaza

Un convoi de camions transportant des fournitures humanitaires pour Gaza en provenance d’Égypte attend sur la route principale du désert d’Ismaïlia, à environ 300 km à l’est de la frontière égyptienne avec la bande de Gaza, en route vers le passage de Rafah.

Le président américain Joe Biden a dévoilé mercredi un accord permettant à l’aide humanitaire désespérément nécessaire d’entrer dans la bande de Gaza déchirée par la guerre, où un million de personnes ont fui leurs maisons au milieu des frappes aériennes israéliennes. Après des entretiens en face-à-face en Israël et une intense diplomatie téléphonique avec l’Égypte, Biden a déclaré qu’un nombre limité de camions serait autorisé à traverser le passage fermé de Rafah depuis l’Égypte vers Gaza à partir de vendredi.

