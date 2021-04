La PDG de Citigroup, Jane Fraser, a déclaré qu’elle avait décidé de quitter les opérations de détail de la banque dans 13 pays en dehors des États-Unis pour améliorer les rendements.

L’une des plus grandes priorités de Fraser, qui a succédé à son prédécesseur Michael Corbat en février, est de rapprocher les rendements de Citigroup, basé à New York, de ceux de ses pairs, notamment JPMorgan Chase et Bank of America.

« Alors que nous regardons les entreprises sur une décennie à venir, nous voulons être un gagnant », a déclaré Fraser à Wilfred Frost de CNBC sur « Closing Bell » dans sa première interview télévisée depuis son entrée officielle en tant que PDG.

« Nous voulons réduire l’écart de rendement avec nos pairs », a déclaré Fraser. «Pour ce faire, vous évaluez honnêtement les entreprises que vous allez être en mesure de réussir à gagner, et celles qui sont peut-être entre de meilleures mains avec une autre banque».

La semaine dernière, Citi a déclaré qu’elle quittait les services bancaires de détail dans 13 pays en dehors des États-Unis pour se concentrer davantage sur la gestion de patrimoine, l’une des premières grandes mesures stratégiques prises par Fraser. Le prêteur a également publié des résultats du premier trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes en matière de bénéfices avec de solides revenus de banque d’investissement et une libération plus importante que prévu des réserves pour pertes sur prêts.

Il existe des domaines d’opportunités évidents pour Citigroup, la troisième plus grande banque américaine en termes d’actifs derrière JPMorgan et Bank of America, a déclaré le PDG.

La banque «double» dans des domaines tels que ses activités bancaires institutionnelles mondiales et la gestion de patrimoine en Asie et aux États-Unis, a-t-elle déclaré.

Et Fraser n’a pas terminé son examen stratégique qui pourrait entraîner davantage de désinvestissements d’entreprises, a-t-elle déclaré: «Il y a » plus à venir, c’est sûr « en termes d’annonces, a-t-elle déclaré.