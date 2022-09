“Nous voulons être de bons voisins”: les ours organisent un forum pour discuter du plan de réaménagement d’Arlington Park – Shaw Local

ARLINGTON HEIGHTS – Beaucoup vêtus de bleu et d’orange, des centaines d’habitants d’Arlington Heights et d’autres banlieues du nord-ouest se sont rendus jeudi au gymnase du lycée John Hersey pour avoir un premier aperçu des plans de réaménagement des Bears de Chicago à Arlington Park.

Ils sont venus rencontrer leurs nouveaux voisins potentiels en ville: les hauts gradés de la franchise de charte de la NFL, dirigés par le président de l’équipe George McCaskey et le président / PDG Ted Phillips.

Il y a à peine 47 ans, le grand-père de McCaskey, le fondateur de l’équipe, George S. Halas, est venu à un déjeuner de la Chambre de commerce d’Arlington Heights pour vanter les mérites de la relocalisation possible de son équipe de Soldier Field à Arlington Park.

Jeudi soir, McCaskey a fait un pitch similaire.

“Je tiens à souligner dès le départ que nous voulons être de bons voisins”, a déclaré McCaskey, notant que son père, Ed, et sa mère, Virginia, ont déménagé à Des Plaines en 1949, et que des membres de la famille ont appelé Arlington Heights, Schaumburg, Palatine et La maison de Mount Prospect. “Nous connaissons bien la communauté et, comme vous, nous voulons ce qu’il y a de mieux pour la communauté.”

“Nous sommes au tout début d’un processus pour explorer ce qui pourrait être possible sur le site d’Arlington Park”, a-t-il poursuivi. «Il y a encore de nombreuses inconnues, notamment si nous pourrons fermer sur la propriété, et si nous le faisons, si nous le développerons, et si nous le faisons, si ce développement inclura un stade. Nous avons un long chemin à parcourir. Il y aura des flux et des reflux avec des progrès et des revers.

Mais, a déclaré McCaskey, “nous pensons que le développement du site, y compris un stade, est une victoire pour les fans des Bears, le village d’Arlington Heights, les communautés environnantes et l’état de l’Illinois.”

McCaskey, accompagné d’autres dirigeants d’équipe et de leurs architectes et ingénieurs-conseils embauchés, a présenté des plans conceptuels pour un quartier axé sur le transport en commun, à usage mixte et de divertissement ancré par un stade en forme de dôme sur le site de 326 acres de l’ancien hippodrome de pur-sang. D’un coût estimé à 5 milliards de dollars, ce serait l’un des plus grands projets de développement de l’histoire de l’Illinois.

Les participants, assis sur des chaises pliantes sur le sol du gymnase, ont regardé une présentation de diapositives sur deux grands écrans pendant que les officiels de l’équipe et leurs consultants présentaient leur vision de l’ancienne propriété de l’hippodrome. La réunion de deux heures s’est terminée par une séance de questions-réponses; le grand public a écrit des questions sur des cartes qui ont été lues à haute voix par l’annonceur play-by-play de la radio Bears Jeff Joniak.

La réunion communautaire organisée par les Bears a eu lieu deux jours après la publication initiale par le club de deux rendus conceptuels et d’un plan du site du réaménagement proposé. Ces rendus sont accompagnés d’une lettre ouverte promettant de ne pas demander d’argent des contribuables, du moins pour la partie stade du projet.

McCaskey et Phillips ont répété jeudi cet engagement, mais ont de nouveau laissé la porte ouverte à la recherche de financement public pour le reste du projet.

Le président des Bears de Chicago, George H. McCaskey, regarde le président Ted Phillips parler alors que les responsables organisent une réunion communautaire pour discuter de leur déménagement potentiel à Arlington Heights le jeudi 8 septembre 2022 à l’école secondaire Hersey à Arlington Heights. (John Starks/jstarks@dailyherald.com/John Starks)

“Nous aurons besoin d’aide”, a déclaré McCaskey. « Ce projet présente de vastes avantages publics à long terme, et nous sommes impatients de nous associer à divers organismes gouvernementaux pour obtenir le financement et l’assistance supplémentaires nécessaires pour soutenir le développement du reste du site. Combien ou quelle forme cela prendra, nous ne le savons pas pour le moment. Mais nous savons que sans le soutien des infrastructures et la certitude de l’impôt foncier, le projet tel qu’il vous est décrit ce soir ne pourra pas aller de l’avant.

Trois heures avant la réunion, Brian Costin, directeur d’État adjoint d’Americans for Prosperity Illinois, a publié une déclaration s’opposant à l’utilisation de l’argent des contribuables pour toute partie du projet.

“Nous sommes ravis d’apprendre que les Bears de Chicago peuvent construire un” stade fermé de premier ordre “à Arlington Park sans subventions des contribuables. Nous devrions considérer cette déclaration comme une promesse faite aux résidents et aux contribuables d’Arlington Heights et de l’Illinois », a écrit Costin. “Cependant, si les Bears disent la vérité sur le fait qu’ils ne peuvent pas développer le reste du parc sans subventions massives des contribuables, c’est un signe clair qu’ils ne devraient pas.”

Le groupe de défense politique conservateur de Costin – ses bureaux de chapitre d’État sont à l’ombre d’Arlington Park à Rolling Meadows – a présenté mardi une pétition de quelque 650 signatures au greffier du village d’Arlington Heights qui demande l’approbation du conseil du village d’un soi-disant anti- Ordonnance sur le bien-être des entreprises. La mesure, qui empêcherait la municipalité «d’offrir ou d’étendre toute incitation financière à toute entreprise ou société pour opérer dans le village», pourrait être officiellement envisagée par les administrateurs le 19 septembre.

Outre un quartier de divertissement polyvalent ancré par un stade fermé sur la partie nord-ouest de 120 acres de la propriété d’Arlington Park, les plans des Bears prévoient un quartier commercial / de détail et de logement adjacent sur les 206 acres au sud-est qui pourrait inclure des restaurants, des bureaux , un hôtel, une salle de spectacle, un centre de conditionnement physique, des maisons en rangée et des logements multifamiliaux, des parcs et des espaces ouverts.

L’achat en attente de 197,2 millions de dollars de l’hippodrome de Churchill Downs Inc. par l’équipe devrait être conclu plus tard cette année ou au début de l’année prochaine.

Alors que la réunion de jeudi était dirigée par les Bears, les responsables d’Arlington Heights ont annoncé que leur comité du conseil d’administration du village régulièrement prévu pour l’ensemble de la réunion de lundi inclurait une discussion sur les plans préliminaires des Bears, mais qu’aucune décision ne serait prise. La réunion publique est fixée à 19 heures au théâtre du Forest View Educational Center, 2121 S. Goebbert Road.

